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A nyári stílustippeket alkalmazó 50 feletti nő.

Nem tudod, mit viselj a nyári hőségben? Ebben az időtlen darabban 50 felett is eszméletlenül csinos leszel

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 22. 10:30
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Nézz ki nagyszerűen, és közben érezd magad fantasztikusan 50 felett is a forró hónapokban! A legjobb nyári szetteket keresed, amelyek egyszerre kényelmesek, praktikusak, stílusosak és nőiesek? Akkor ezeket a stílustippeket érdemes megfogadnod! Merj végre kitűnni a tömegből!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Ha szükséged van egy kis inspirációra, akkor a legjobb helyen jársz, ugyanis ezekből a nyári stílustippekből az 50 feletti korosztály is profitálhat. Divatos szeretnél maradni, de a korodhoz passzoló öltözéket keresed? Nem tudod, hogy melyik eseményre mit kellene magadra kapnod? Olvass tovább, és alkalmazd a szakértők tippjeit!

50 feletti nő, aki megfogadta a nyári stílustippeket.
Ezeket a nyári stílustippeket fogadd meg!
Fotó: 123RF
  • Ha ezeket a stílustippeket beveted, minden nyári eseményen lehengerlő leszel.
  • Az alábbi ruhadarabok divatosak, kényelmesek, és nem hagyják, hogy megsülj.
  • A trükkök segítségével magabiztosabban léphetsz utcára.

Nyári szettek 50 felett: ezekkel a stílustippekkel divatosan és komfortosan fogod érezni magad 

Ha egy korodat meghazudtoló összeállítást keresel lazább vagy elegánsabb alkalmakra, itt mindent megtalálsz. A szetteket ugyanis úgy válogattuk össze, hogy stílusosak és kényelmesek legyenek, illetve még a melegben se kapj bennük hőgutát. Ráadásul ezek a nyári szettek lehengerlően állnak az 50 feletti nőknek, akiknek nem kell konkrét szabályokat követniük az öltözködés terén. Kíváncsi vagy, hogy egy-egy alkalomra melyik ruha lesz számodra a tökéletes választás? Akkor lássuk a legjobb opciókat!

Elegánsabb, nappali esemény

Összeültök a barátnőkkel egy tereferére, és a választásotok egy elegánsabb kávézóra, koktélbárra vagy étteremre esett? Akkor imádni fogod a nyári overálokat, amelyek rengeteg színben és fazonban kaphatóak. A legjobb, ha széles szárú és bő ujjú opció mellett teszed le a voksodat. Emellett a középen cipzáras ruhák a magasság és karcsúság illúzióját keltik. Amennyiben pedig teltebb keblekkel rendelkezel, válassz V-nyakú szabást. Kapj fel hozzá egy horgolt táskát, és tegyél a füledbe apró, arany karikákat.

Különleges alkalom

Ha egy alkalmi eseményre keresed a tökéletes nyári ruhát, akkor egy virágos midiruha mindig előnyös választás. A merész minta ugyanis nagyon stílusossá varázsol téged, ezért nagyszerű, ha ki akarsz tűnni a tömegből. Tedd le a voksodat egy hozzá illő elegáns szandál mellett, és kapj fel hozzá egy fémes hatású műbőr táskát.

Hétköznapi viselet

Ha a mindennapokban sem szeretnél állandóan farmert és pólót viselni, adj egy kis színt az öltözékedhez. Kapj magadra egy mintás blúzt és egy bő szárú nadrágot vagy egy A-vonalú szoknyát, egy elegáns övvel pedig tedd fel az i-re a pontot.

Pihenés a Balaton partján

Egy balatoni vagy tengerparti kiruccanást tervezel? 50 felett bizonyára téged is megrémiszt a megfelelő fürdőruha kiválasztása. Azonban a lényeg az, hogy olyan bikini mellett tedd le a voksodat, amely okos dizájnelemekkel rendelkezik. Ide sorolhatóak például a megerősített és formázott kosarak, amelyek maximális emelést és kontúrt biztosítanak.

Az alábbi videóból elleshetsz néhány egyszerű trükköt, melyek segíthetnek akár 10 évvel fiatalabbnak tűnni:

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