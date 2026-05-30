Törölköző rövidnadrág a pasik új kedvence

A férfiak új kedvenc nyári viselete is a törölköző anyagból varrt nadrág lett.

Verhetetlen kényelme miatt az idei szezonban ez a ruhadarab uralja majd a strandokat.

Kérdés, a jövőben milyen viseletek készülnek majd frottírból.

Ne csodálkozzunk, ha az idei strandszezonban minden második pasi úgy fog kinézni a Balaton-parton, mint aki egy hirtelen jött tűzriadó miatt pánikszerűen menekülni kényszerült a szálloda wellnessrészlegéből. A tervezők ugyanis összeházasították a nedvszívó frottírt a laza nyári rövidgatyával, hogy egy rendkívül praktikus, ám vizuálisan nehezen felfogható végeredményt kapjanak, a törölköző rövidnadrágot.

A törölköző rövidnadrág kompakt és praktikus.

Fotó: 123RF

Úgy tűnik, a szauna szeánszok hangulata beköltözik a hétköznapokba. A törölköző rövidnadrág frottír anyagának köszönhetően kényelmes, szellős, és bár úgy szívja magába a vizet, mint a másnapos egyetemista a jéghideg szódát egy átbulizott este után, hamar megszárad. Elős ránázásre vagy 2026 szandál-zoknija lesz, vagy egy új divatmozgalom.

Honnan jött a törölköző rövidnadrág ötlete?

Valószínűleg a törölköző rövidnadrág 2026 legpunkabb ruhadarabja, amellyel a viselője azt üzeni: kényelmesen érzem magam a bőrömben, és nem érdekel, mit gondolnak mások. A trend eredete az athleisure mozgalomig, egy olyan ruházati irányzatig nyúlik vissza, amelyben a kényelem sokkal fontosabb, mint a kinézet. A trend igazi katalizátora azonban a TikTok: egy dán dizájner márka tavaly nyáron posztolt egy frottír nadrágos outfitet, amely heteken belül 40 millió megtekintést gyűjtött be. Azóta a nagy divatházak – köztük Bottega Veneta és Jacquemus – is lecsaptak a jelenségre, luxusverziókban gondolva tovább a koncepciót.

Magyarországra a trend kissé lassabban érkezett meg, de idén már a balatoni strandokon is feltűnhetnek az első bátor divatdiktátorok. A hazai streetwear üzletek tavaszi kollekciói között egyre több a frottír darab, és a nyári kereslet – az előzetes megrendelések alapján – minden várakozást felülmúl.

Miért hordják a modern férfiak?

Pillanatok alatt szárad, hiszen a frottír anyag remek nedvszívó és szellős.

Utazásnál kompaktan összehajtható, alig foglal helyet a bőröndben.

Bármely más nyári darabbal kombinálható: egyszerű fehér pólóval és lenvászon inggel is.

Megfizethető – a hazai változatok 8-25 ezer forint körül kaphatók.

A karbantartás sem bonyolult: elég neki a 30 fokos gépi mosás.

Nem mindegy, ki és hogyan hordja a türölköző rövidnadrágot

Egy fehér pólóval vagy leninggel, papuccsal hordva a legstílusosabb. A törölköző rövidnadrágot úgynevezett „par excellence” strandviseletnek találták ki, de tengerparti városokban, mediterrán üdülőhelyeken, görög szigeteken és a Balaton-parton is megállja a helyét. Már csak egy kérdés van: elég bátrak vagyunk hozzá?