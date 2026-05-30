Időutazás Csillagkútra: Felismered még a Jóban Rosszban kedvenceit ezeken a kultikus fotókon? – Galéria!

Vannak olyan televíziós sikersorozatok, amelyek kitörölhetetlenül beleégnek a magyar nézők emlékezetébe, és a TV2 legendás napi szappanoperája, a Jóban Rosszban pontosan ilyen. Bár a Csillagvirág Klinika kapui hosszú menetelés után végleg bezárultak, Csillagkút lakói a mai napig velünk élnek a nosztalgikus estéken. A széria elképesztő számokat produkált: 17 éven keresztül szögezte a képernyők elé a rajongókat, és majdnem 4300 epizódot élt meg, amivel beírta magát a hazai televíziózás történelemkönyvébe.

A Jóban Rosszban óriási sikernek örvendett több, mint másfél évtizeden keresztül

A produkció valóságos sztárgyárként működött, és az évek során a legnagyobb hazai sztárok bukkantak fel benne. Olyan hatalmas nevek fordultak meg Csillagkúton, mint Liptai Claudia, a tragikus sorsú Gesztesi Károly, Pikali Gerda, Gregor Bernadett vagy éppen Damu Roland. Generációk nőttek fel a rejtélyes bűnügyeken, a műtőasztal melletti drámákon és a mindent elsöprő, viharos szerelmeken. Most induló exkluzív galériasorozatunk első részében összegyűjtöttük azokat a legmeghatározóbb karaktereket, akik nélkül egyszerűen nem létezhetett volna a sikersorozat.

Első körben hoztuk nektek a klinika abszolút morális oszlopát, Dr. Pongrácz Pétert (Gazdag Tibor), és a sorozat imádott, dörzsölt rosszfiúját, Fehér Richárdot (Mihályfi Balázs) is. Természetesen nem maradhat ki a dörzsölt, hataloméhes Vidovszky Nándor (Sághy Tamás) sem, akik éveken át kavarták a szálakat a háttérben. A kemény, igazságos vonalat a bűnözők réme, Dr. Szlávik Jenő (Bozsó Péter) képviseli a válogatásunkban, míg a könnyedebb, szerethetőbb pillanatokért a klinika örökös, cserfes recepciósa, Galambos Gyöngyi (Madár Veronika), valamint a közönségkedvenc, humoros házaspár, Bodolai Bandi (Tóth Roland) és Bodolai Böbe (Cseke Katinka) felelnek.

