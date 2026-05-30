T. Danny zenéjére lazulgat a budapesti BL-döntőre érkezett világsztár – Videó!

A 24 éves svéd-amerikai szupersztár, Marlon Lundgren Garcia hazájában még a top 5 legígéretesebb kosárlabda-tehetség között tündökölt, ám egy drámai sérülés egy csapásra szertefoszlatta az NBA-s álmait. Marlon azonban nem adta fel: Twitch-csatornájával és streamercsapatával valóságos kulturális jelenséggé nőtte ki magát a digitális térben, miközben ma már a labdarúgásban is komoly hírnevet szerzett magának influenszer-focistaként. A közel kétméteres, sármos híresség éppen ezért már napokkal ezelőtt megérkezett a Bajnokok Ligája döntőjének helyszínére, a csúcsmeccs előtti feszültséget pedig egészen elképesztő módon vezeti le. Az internet valósággal felrobbant, amikor a világklasszis streamer autójában felcsendült T. Danny egyik slágere, amire Marlon teljesen átszellemülve, hatalmasat lazult. A váratlan nemzetközi elismerés a magyar rapperhez is eljutott: azonnal továbbosztotta a videót, sőt, válaszolt is.
T. Danny miután továbbosztotta, hogy bizony Marlon a Bajnokok Ligája döntő előtt az ő zenéjére tombol a kocsiban, egy köszönetet adó emoji jellel fejezte ki háláját. Íme, az eredeti videó:
Ez a nemzetközi elismerés nem is jöhetett volna jobbkor a hazai előadó számára. Mint ismert, T. Danny az elmúlt időszakban nehezített pályán mozgott, és komoly magánéleti válságot élt át. A rapper őszintén vallott arról, hogy súlyos drogproblémákkal és függőséggel küzdött, ami miatt hosszabb időre el is tűnt a nyilvánosság elől. Dani azonban hatalmas lelkierőről tett tanúbizonyságot: szakemberek segítségével, kőkemény munkával tiszta lapot kezdett és nemrégiben elementáris erővel tért vissza a színpadra. A rajongók egy emberként bocsátottak meg neki és fogadták vissza a szívükbe. Marlon Lundgren Garcia videója most a tökéletes bizonyíték arra, hogy a nehéz idők után T. Danny rapper nemcsak idehaza hódít újra, hanem a zenéje a világ legelitebb köreibe is utat tört magának.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
