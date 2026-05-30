Kitálalt a pszichológus: ha eljátszod a butuska szőke szerepét, az még segíthet is

Pszichológiai értelemben a „butuska szőke” szerepmaszkkal olykor az ember elaltatja a környezete gyanakvását, és olyan ajtókat nyithat meg, amelyek a határozott fellépés vagy a nyílt szakmai tudás előtt zárva maradnának.

Mi rejtőzik az álarc mögött?

Sokan azért választják ezt az utat, mert a sebezhetőség álarca mögött biztonságban érzik magukat a konfliktusoktól, és elkerülhetik a versengéssel járó feszültséget.

– Nem az intelligencia hiányáról, hanem a hatalmi dinamikák finom manipulálásáról és a környezet elvárásaihoz való kényszerű alkalmazkodásról szól. Ez a tanult tehetetlenség azonban egy idő után belső börtönné válhat, ahol az igazi én és valós képességek lassan háttérbe szorulnak, sőt elsorvadnak. A legokosabb nők olykor azért játsszák el a butust, hogy ők irányíthassák a játszmát, de kérdés, hogy megéri-e feladni érte az integritásukat – mondja dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.

A naivitás, mint tökéletes fegyver

Amikor valaki úgy dönt, hogy egy adott szituációban értetlennek mutatkozik, valójában egy komplex benyomáskeltési stratégiát alkalmaz.

– Az emberek általában kevésbé érzik magukat fenyegetve egy naivnak tűnő személy mellett, így könnyebben nyerhet a „butuska szőke” bizalmat, vagy hozhat másokat olyan helyzetbe, ahol hajlamosabbak felfedni a valódi szándékaikat. Ebben a felállásban a naivnak tűnő személy marad a megfigyelő, aki a háttérből irányítja a szálakat, miközben mindenki más azt hiszi, náluk van a kontroll – magyarázza a pszichológus.

A "Marilyn-effektus", mint társadalmi örökség

A popkultúra hagyatéka évtizedek óta sulykolja az emberekbe a "buta, de vonzó" nő képét, amely biztonságos és vágyott abban a rendszerben, amelyben a hatalom, az irányítás és a döntéshozatal elsősorban a férfiak kezében összpontosul.

– Marilyn Monroe ikonikus alakja óta tudjuk, hogy a lágyság és a gyermeki rácsodálkozás gyakran az egyetlen út volt a figyelem és a védelem elnyeréséhez. Ez a szerep egyfajta kényszerű evolúciós válasz a nők részéről: ha az intellektus félelmet kelt, elrejtik azt, a társadalmi elfogadásért cserébe – teszik hozzá a szakértő.