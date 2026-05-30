Kitálalt a pszichológus: ha eljátszod a butuska szőke szerepét, az még segíthet is

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 13:45
Mindannyian ismerjük a szőke nős viccek állandó főszereplőjét, aki naivitásával és látszólagos értetlenségével csal mosolyt az arcunkra. A nevetgélés mögött azonban gyakran egy tudatosan felépített társadalmi túlélési stratégia húzódik meg.

Pszichológiai értelemben a „butuska szőke” szerepmaszkkal olykor az ember elaltatja a környezete gyanakvását, és olyan ajtókat nyithat meg, amelyek a határozott fellépés vagy a nyílt szakmai tudás előtt zárva maradnának.

Mi rejtőzik az álarc mögött?

Sokan azért választják ezt az utat, mert a sebezhetőség álarca mögött biztonságban érzik magukat a konfliktusoktól, és elkerülhetik a versengéssel járó feszültséget.

– Nem az intelligencia hiányáról, hanem a hatalmi dinamikák finom manipulálásáról és a környezet elvárásaihoz való kényszerű alkalmazkodásról szól. Ez a tanult tehetetlenség azonban egy idő után belső börtönné válhat, ahol az igazi én és valós képességek lassan háttérbe szorulnak, sőt elsorvadnak. A legokosabb nők olykor azért játsszák el a butust, hogy ők irányíthassák a játszmát, de kérdés, hogy megéri-e feladni érte az integritásukat – mondja dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.

A naivitás, mint tökéletes fegyver

Amikor valaki úgy dönt, hogy egy adott szituációban értetlennek mutatkozik, valójában egy komplex benyomáskeltési stratégiát alkalmaz.

– Az emberek általában kevésbé érzik magukat fenyegetve egy naivnak tűnő személy mellett, így könnyebben nyerhet a „butuska szőke” bizalmat, vagy hozhat másokat olyan helyzetbe, ahol hajlamosabbak felfedni a valódi szándékaikat. Ebben a felállásban a naivnak tűnő személy marad a megfigyelő, aki a háttérből irányítja a szálakat, miközben mindenki más azt hiszi, náluk van a kontroll – magyarázza a pszichológus.

A "Marilyn-effektus", mint társadalmi örökség

A popkultúra hagyatéka évtizedek óta sulykolja az emberekbe a "buta, de vonzó" nő képét, amely biztonságos és vágyott abban a rendszerben, amelyben a hatalom, az irányítás és a döntéshozatal elsősorban a férfiak kezében összpontosul.

– Marilyn Monroe ikonikus alakja óta tudjuk, hogy a lágyság és a gyermeki rácsodálkozás gyakran az egyetlen út volt a figyelem és a védelem elnyeréséhez. Ez a szerep egyfajta kényszerű evolúciós válasz a nők részéről: ha az intellektus félelmet kelt, elrejtik azt, a társadalmi elfogadásért cserébe – teszik hozzá a szakértő.

A maszk, ami leszorítja a valódi vonásokat

A szerepjáték soha nem marad következmények nélkül. A pszichológia ezt kognitív disszonanciaként írja le.

– Amikor tudatosan elnyomja valaki a képességeit, belső feszültséget él át: tudja, hogy okos, de hagyja, hogy a világ butának lássa őt. Ez a kettősség hosszú távon gyengíti az önbecsülését és egyfajta imposztor-szindrómát szül, hiszen az illető állandóan retteg a lebukástól vagy attól, hogy végül ő maga is elhiszi a saját hazugságát. Emellett a butuska szerep egyik legkényelmesebb, ámde legveszélyesebb oldala a felelősség elhárítása. Az „én ehhez nem értek" vagy a „jaj, én olyan suta vagyok” mondatok mögött gyakran a nehéz feladatok elkerülése áll, amit aztán mások segítőkészen és lovagiasan elvégeznek helyette. Bár rövid távon ezzel energiát spórol, közben azonban teljesen aláássa a szakmai hitelességét, és megfosztja magát a valódi növekedés lehetőségétől – figyelmeztet dr. Makai Gábor.

Visszatalálás a valódi énhez

Az érett személyiségfejlődés alapfeltétele a maszkok fokozatos letétele és a valódi képességek felvállalása.

– Meg kell tanulni, hogy az intelligencia, az éleslátás és a határozottság nem tesz valakit kevésbé nőiessé vagy szerethetővé. A modern világban a valódi hatalom nem a naivitás mímelésében, hanem abban rejlik, hogy az illető merjen okos lenni akkor is, ha ez mások számára kényelmetlen. Így válhat csak a saját sorsának valódi irányítójává és legfőképpen önazonossá – javasolja a pszichológus.

 

Teszt

Ön mennyire hajlamos butuskának tettetni magát, csak hogy elérje a célját? A tesztből kiderül. Jelölje meg az önhöz legközelebb álló válaszlehetőséget.

1. Műszaki hiba vagy szoftveres probléma merül fel a munkahelyén. Hogyan reagál?

A: Azonnal megpróbálom önállóan, logikusan megoldani a problémát, ha nem megy, szakemberhez fordulok.

B: Kicsit bizonytalannak mutatom magam, és megvárom, amíg egy segítőkész kolléga felajánlja a segítségét.

C: Előadom, hogy teljesen antitalentum vagyok a gépekhez, remélve, hogy valaki teljesen átveszi tőlem a feladatot.

2. Megállítja a rendőr vagy a parkolóőr egy kisebb szabálytalanság miatt. Mi a taktikája?

A: Magabiztosan, tárgyilagosan érvelek az igazam mellett, és vállalom a tetteim következményeit.

B: Kedvesen mosolyog, és próbálom egy kicsit értetlennek mutatni magam a szabályokkal kapcsolatban.

C: Szándékosan túljátszom a naiv, zavarodott nőt, aki „azt se tudja, hol van”, hátha elengednek büntetés nélkül.

3. Egy társasági összejövetelen komoly, intellektuális téma kerül szóba, amiben ön igazán tájékozott. Mit tesz?

A: Aktívan bekapcsolódok a beszélgetésbe, és megosztom a véleményemet.

B: Inkább csak hallgatok és figyelek, nem akarom, hogy okoskodónak vagy dominánsnak tartsanak.

C: Néha butuska kérdéseket teszek fel, vagy elviccelem a témát, hogy fenntartsam a cuki, de nem túl okos szerepemet.

4. Olyan szívességet kér egy férfitól, amit valószínűleg ön is meg tudna csinálni, például arrébb tolni egy asztalt. Hogyan teszi ezt?

A: Közvetlenül megkérek valakit a segítségre anélkül, hogy kisebbíteném a saját erőmet.

B: Kicsit bajba jutott királylánynak mutatom magam, mert tudom, hogy a férfiak szeretnek a megmentő szerepben tetszelegni.

C: Úgy teszek, mintha végtelenül gyenge lennék és ámuldozok a másik erején a siker érdekében.

5. Új munkát kap, amihez sokat kellene tanulnia. Hogyan viszonyul hozzá?

A: Lelkesen vetem bele magam a kihívásba, és büszke vagyok rá, ha egyedül el tudom sajátítani az új ismereteket.

B: Kérem a mentorálást, de jelzem, hogy bizonyos részeket nehezebben értek meg, hogy türelmesebbek legyenek velem.

C: Hangoztatom, hogy ez a feladat túl bonyolult nekem, így próbálok kibújni a valódi munka alól.


KIÉRTÉKELÉS

Legtöbb A válasz: az autentikus jelenlét

Ön nem él vissza a naivitás álarcával, magabiztosan vállalja intellektusát és képességeit minden helyzetben. Becsüli az őszinteséget és a valódi teljesítményt, így nagy valószínűséggel a környezete is tiszteletre méltó, hiteles emberként tekint önre.

Legtöbb B válasz: az óvatos taktikus

Ön néha alkalmazza a „gyenge nő” szerepét a céljai elérése érdekében, de ügyel rá, hogy ne veszítse el a méltóságát. Hajlamos a környezetéhez csiszolni a saját éleit, hogy elkerülje a konfliktusokat, de vigyázzon, nehogy a túlzott alkalmazkodás feleméssze az egyéniségét!

Legtöbb C válasz: a stratégiai szerepjátékos

Ön mesterien használja a „butuska” maszkot a kényelem és az előnyök megszerzéséhez, de ez a játszma veszélyes csapda. Hosszú távon az emberek nem fogják komolyan venni, és ön is elfelejtheti, milyen ereje van a saját eszének. Próbáljon meg bízni a saját intelligenciájában, és higgye el, hogy a kompetencia és a tudás sokkal vonzóbb és tiszteletreméltóbb, mint a tettetett tehetetlenség.

