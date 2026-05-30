Kitálalt a pszichológus: ha eljátszod a butuska szőke szerepét, az még segíthet is

Pszichológiai értelemben a „butuska szőke” szerepmaszkkal olykor az ember elaltatja a környezete gyanakvását, és olyan ajtókat nyithat meg, amelyek a határozott fellépés vagy a nyílt szakmai tudás előtt zárva maradnának.
Sokan azért választják ezt az utat, mert a sebezhetőség álarca mögött biztonságban érzik magukat a konfliktusoktól, és elkerülhetik a versengéssel járó feszültséget.
– Nem az intelligencia hiányáról, hanem a hatalmi dinamikák finom manipulálásáról és a környezet elvárásaihoz való kényszerű alkalmazkodásról szól. Ez a tanult tehetetlenség azonban egy idő után belső börtönné válhat, ahol az igazi én és valós képességek lassan háttérbe szorulnak, sőt elsorvadnak. A legokosabb nők olykor azért játsszák el a butust, hogy ők irányíthassák a játszmát, de kérdés, hogy megéri-e feladni érte az integritásukat – mondja dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.
Amikor valaki úgy dönt, hogy egy adott szituációban értetlennek mutatkozik, valójában egy komplex benyomáskeltési stratégiát alkalmaz.
– Az emberek általában kevésbé érzik magukat fenyegetve egy naivnak tűnő személy mellett, így könnyebben nyerhet a „butuska szőke” bizalmat, vagy hozhat másokat olyan helyzetbe, ahol hajlamosabbak felfedni a valódi szándékaikat. Ebben a felállásban a naivnak tűnő személy marad a megfigyelő, aki a háttérből irányítja a szálakat, miközben mindenki más azt hiszi, náluk van a kontroll – magyarázza a pszichológus.
A popkultúra hagyatéka évtizedek óta sulykolja az emberekbe a "buta, de vonzó" nő képét, amely biztonságos és vágyott abban a rendszerben, amelyben a hatalom, az irányítás és a döntéshozatal elsősorban a férfiak kezében összpontosul.
– Marilyn Monroe ikonikus alakja óta tudjuk, hogy a lágyság és a gyermeki rácsodálkozás gyakran az egyetlen út volt a figyelem és a védelem elnyeréséhez. Ez a szerep egyfajta kényszerű evolúciós válasz a nők részéről: ha az intellektus félelmet kelt, elrejtik azt, a társadalmi elfogadásért cserébe – teszik hozzá a szakértő.
A szerepjáték soha nem marad következmények nélkül. A pszichológia ezt kognitív disszonanciaként írja le.
– Amikor tudatosan elnyomja valaki a képességeit, belső feszültséget él át: tudja, hogy okos, de hagyja, hogy a világ butának lássa őt. Ez a kettősség hosszú távon gyengíti az önbecsülését és egyfajta imposztor-szindrómát szül, hiszen az illető állandóan retteg a lebukástól vagy attól, hogy végül ő maga is elhiszi a saját hazugságát. Emellett a butuska szerep egyik legkényelmesebb, ámde legveszélyesebb oldala a felelősség elhárítása. Az „én ehhez nem értek" vagy a „jaj, én olyan suta vagyok” mondatok mögött gyakran a nehéz feladatok elkerülése áll, amit aztán mások segítőkészen és lovagiasan elvégeznek helyette. Bár rövid távon ezzel energiát spórol, közben azonban teljesen aláássa a szakmai hitelességét, és megfosztja magát a valódi növekedés lehetőségétől – figyelmeztet dr. Makai Gábor.
Az érett személyiségfejlődés alapfeltétele a maszkok fokozatos letétele és a valódi képességek felvállalása.
– Meg kell tanulni, hogy az intelligencia, az éleslátás és a határozottság nem tesz valakit kevésbé nőiessé vagy szerethetővé. A modern világban a valódi hatalom nem a naivitás mímelésében, hanem abban rejlik, hogy az illető merjen okos lenni akkor is, ha ez mások számára kényelmetlen. Így válhat csak a saját sorsának valódi irányítójává és legfőképpen önazonossá – javasolja a pszichológus.
Ön mennyire hajlamos butuskának tettetni magát, csak hogy elérje a célját? A tesztből kiderül. Jelölje meg az önhöz legközelebb álló válaszlehetőséget.
1. Műszaki hiba vagy szoftveres probléma merül fel a munkahelyén. Hogyan reagál?
A: Azonnal megpróbálom önállóan, logikusan megoldani a problémát, ha nem megy, szakemberhez fordulok.
B: Kicsit bizonytalannak mutatom magam, és megvárom, amíg egy segítőkész kolléga felajánlja a segítségét.
C: Előadom, hogy teljesen antitalentum vagyok a gépekhez, remélve, hogy valaki teljesen átveszi tőlem a feladatot.
2. Megállítja a rendőr vagy a parkolóőr egy kisebb szabálytalanság miatt. Mi a taktikája?
A: Magabiztosan, tárgyilagosan érvelek az igazam mellett, és vállalom a tetteim következményeit.
B: Kedvesen mosolyog, és próbálom egy kicsit értetlennek mutatni magam a szabályokkal kapcsolatban.
C: Szándékosan túljátszom a naiv, zavarodott nőt, aki „azt se tudja, hol van”, hátha elengednek büntetés nélkül.
3. Egy társasági összejövetelen komoly, intellektuális téma kerül szóba, amiben ön igazán tájékozott. Mit tesz?
A: Aktívan bekapcsolódok a beszélgetésbe, és megosztom a véleményemet.
B: Inkább csak hallgatok és figyelek, nem akarom, hogy okoskodónak vagy dominánsnak tartsanak.
C: Néha butuska kérdéseket teszek fel, vagy elviccelem a témát, hogy fenntartsam a cuki, de nem túl okos szerepemet.
4. Olyan szívességet kér egy férfitól, amit valószínűleg ön is meg tudna csinálni, például arrébb tolni egy asztalt. Hogyan teszi ezt?
A: Közvetlenül megkérek valakit a segítségre anélkül, hogy kisebbíteném a saját erőmet.
B: Kicsit bajba jutott királylánynak mutatom magam, mert tudom, hogy a férfiak szeretnek a megmentő szerepben tetszelegni.
C: Úgy teszek, mintha végtelenül gyenge lennék és ámuldozok a másik erején a siker érdekében.
5. Új munkát kap, amihez sokat kellene tanulnia. Hogyan viszonyul hozzá?
A: Lelkesen vetem bele magam a kihívásba, és büszke vagyok rá, ha egyedül el tudom sajátítani az új ismereteket.
B: Kérem a mentorálást, de jelzem, hogy bizonyos részeket nehezebben értek meg, hogy türelmesebbek legyenek velem.
C: Hangoztatom, hogy ez a feladat túl bonyolult nekem, így próbálok kibújni a valódi munka alól.
Legtöbb A válasz: az autentikus jelenlét
Ön nem él vissza a naivitás álarcával, magabiztosan vállalja intellektusát és képességeit minden helyzetben. Becsüli az őszinteséget és a valódi teljesítményt, így nagy valószínűséggel a környezete is tiszteletre méltó, hiteles emberként tekint önre.
Legtöbb B válasz: az óvatos taktikus
Ön néha alkalmazza a „gyenge nő” szerepét a céljai elérése érdekében, de ügyel rá, hogy ne veszítse el a méltóságát. Hajlamos a környezetéhez csiszolni a saját éleit, hogy elkerülje a konfliktusokat, de vigyázzon, nehogy a túlzott alkalmazkodás feleméssze az egyéniségét!
Legtöbb C válasz: a stratégiai szerepjátékos
Ön mesterien használja a „butuska” maszkot a kényelem és az előnyök megszerzéséhez, de ez a játszma veszélyes csapda. Hosszú távon az emberek nem fogják komolyan venni, és ön is elfelejtheti, milyen ereje van a saját eszének. Próbáljon meg bízni a saját intelligenciájában, és higgye el, hogy a kompetencia és a tudás sokkal vonzóbb és tiszteletreméltóbb, mint a tettetett tehetetlenség.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.