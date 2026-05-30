BL-döntő relikviát akarsz? 58 ezer egy labda, 29 ezer egy póló

Arról mi is beszámoltunk, hogy eszement árakon kezdték el kínálni a szállásokat a budapesti Bajnokok Ligája döntőjére. Még csütörtökön is lehetett látni olyan hirdetést, hogy a Puskás Arénához közeli lakást 1 millió/éjszaka áron árulta egy igen lelkes tulajdonos.
De a belépők sem tízezerbe kerültek... Három nappal a budapesti Bajnokok Ligája döntő előtt is még lehetett jegyet venni az UEFA hivatalos továbbértékesítési felületén a PSG-Arsenal mérkőzésre. A belépők 760 eurótól (kb. 271 ezer forinttól) indultak, a legdrágábbakért 3500 eurót (kb. 1,25 millió forintig) kellett fizetni. A másodpiacon ennél is durvább számok jelennek meg: a prémium helyek ára akár a 20 ezer eurót is meghaladhatja.
Ennek fényében már nem is megdöbbentő, hogy a helyszínen felállított merchben milyen árak vannak. Egy hivatalos meccslabdát 58 ezerért, egy BL-döntős pólót 29 ezerért lehet venni. A sálak, sapkák ára ennél azért kedvezőbb.
