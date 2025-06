/A fürdőruha, amitől azonnal vékonyabbnak tűnsz – Így válaszd ki a tökéletes darabot

Te is rosszul választasz fürdőruhát? Bármennyire is szeretnénk elhinni, hogy „minden fürdőruha jó, ha elég önbizalommal viseljük”, a valóság az, hogy a fürdőruha az egyik legkényesebb ruhadarab, amit egy nő hordhat. Nem elég, hogy alig takar valamit, még az önbizalmunkat is képes darabokra törni – ha rosszul választunk. A legtöbb nő pedig könnyen hoz rossz döntést – főleg, ha az ember a nyaralás előtt, az utolsó utáni pillanatban próbál egy jó bikinit beszerezni az útra.



Fürdőruha vásárlásnál fontos, hogy ismerd a testalkatod / Fotó: Youtube



A legtöbben nincsenek tisztában a testalkatukkal, vagy nem tudják, hogyan válasszanak olyan fazont, ami kiemeli az előnyöket és eltakarja azt, amit szeretnénk elrejteni. Most azonban közérthetővé tesszük a fürdőruha-választás művészetét – mert minden nő megérdemli, hogy csodásan érezze magát a tenger- vagy akár a Balaton-parton!

Körte alkat vagy homokóra? Előbb ismerd meg magad!

Mielőtt belevágsz a nyári shoppingolásba, állj meg egy pillanatra. Nézd meg magad a tükörben – objektíven. A testalkatod nem jó vagy rossz, csak mindenkié más és más, de szerencsére minden alkatra létezik tökéletes fürdőruha.

Körte testalkat

Jellemzője a keskeny váll, kisebb mell, szélesebb csípő. A fenék gömbölyded, a combok hangsúlyosak, de formásak. A súlyfelesleg a combokra rakódik először. A súly nagyobb része az alsótesten van.

Neked való: mintás vagy díszített felsőrész (push-up vagy fodros), hogy optikailag kiegyensúlyozza az alsótestet és egy sötét, egyszínű alsó.

Alma testalkat

A has hangsúlyos, a mell és váll szélesebb, a lábak és karok gyakran formásak, vékonyak, de általában rövidek. A súlyfelesleg főleg a csípő fölé, a hastájékra rakódik először. A súly nagyobb része a felsőtesten van.

Neked való: magas derekú alsó vagy alakformáló egyrészes fürdőruha, esetleg tankini.

+tipp: érdemes olyan darabokat keresned, amiknek V-kivágása van, mert nyújtja a felsőtestet, így optikailag slankítani fog.

Homokóra testalkat

A derék vékony, a csípő széles, de arányos a mellekkel. Gömbölyded fenék és combok jellemzőek. A súlyfelesleg minden testrészre rakódik, de főként a fenékre és a combra.

Neked való: erre a testalkatra szinte bármi passzol, de kerüld a túl sok díszítést, ami elvonja a figyelmet az arányos alakodról – a klasszikus bikini vagy egyrészes tökéletes választás.