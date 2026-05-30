Budapesten érkezett a bejelentés: Arne Slot távozik a Liverpool kispadjáról

Az angol élvonalban szereplő, három magyar játékost is foglalkoztató Liverpool a következő szezont már biztosan új vezetőedzővel kezdi meg, ugyanis Arne Slot távozik a csapat éléről. A holland szakember jövője hónapok óta állandó beszédtéma volt az Anfield környékén. A gyenge szezon miatt többször is felmerült, hogy még az idény közben menesztik, ám végül haladékot kapott. A klubvezetés állítólag egyértelmű feltételt szabott számára: amennyiben a csapat kiharcolja a Bajnokok Ligája-indulást, maradhat a posztján. Most azonban váratlan fordulat következett be: Arne Slot már nem a Liverpool vezetőedzője.

Arne Slot távozik a Liverpool kispadjáról Fotó: James Gill - Danehouse

Arne Slot távozik a Liverpool kispadjáról

A hírt elsőként az idei budapesti Bajnokok Ligája-döntőn is jelen lévő neves átigazolási szakértő, Fabrizio Romano jelentette be. A futballguru beszámolója villámgyorsan bejárta a sportsajtót, majd néhány perccel később a Liverpool hivatalos felületei is megerősítették az értesülést: Arne Slot már nem a klub vezetőedzője.