Kongói utas szállt repülőre, ebolajárvány miatt irányították át a gépet

Az Air France egyik repülőgépét átirányították, miután kiderült, hogy egy Afrikából érkezett utas tartózkodik a fedélzeten. A kongói ebolajárvány miatt a gép végül Montréalban szállt le.

Ebolajárvány miatt irányították át a gépet Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Ebolajárvány veszélye miatt irányítottak át egy gépet

A járat éppen Párizsból Detroitba tartott, amikor az Egyesült Államok Vám és Határvédelmi Hivatalának (CBP) aggályai miatt módosítani kellett az útvonalat. A tisztviselők rájöttek, hogy egy utas nemrég Kelet-Afrikában járt, és a korlátozások ellenére valahogy felszállt a gépre.

Az ebolavírus kockázatának csökkentése érdekében bevezetett belépési korlátozások miatt az utasnak nem lett volna szabad felszállnia a gépre

- írták közleményükben.

Az utas miatt a repülőgép nem szállhatott le az Egyesült Államokban, ezért Kanadában ért földet. A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy az utas mutatott-e bármilyen, a vírussal összefüggő tünetet. Az aggodalmak ellenére, miután Montréalban leszállították az utast a gépről, a járat továbbindult eredeti célállomása felé, és megérkezett Detroitba.

A Daily Star szerint források arról számoltak be, hogy a légiutas-kísérők gyorsan maszkot vettek fel, miután értesítették őket a fedélzeten kialakult helyzetről.

Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma május 18-án jelentette be a 30 napos utazási tilalmat. Az intézkedés a Kongói Demokratikus Köztársaságból, Dél-Szudánból és Ugandából érkező, nem amerikai útlevéllel rendelkező személyeket is érinti.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) több igazolt fertőzés és haláleset után nemzetközi horderejű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a járványt. Az egészségügyi tisztviselők szerint a járvány eddig 139 feltételezett halálesetet és közel 600 feltételezett fertőzést eredményezett.