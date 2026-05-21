Kongói utas szállt repülőre, ebolajárvány miatt irányították át a gépet

Az Air France egyik repülőgépét átirányították, miután kiderült, hogy egy Afrikából érkezett utas tartózkodik a fedélzeten. A kongói ebolajárvány miatt a gép végül Montréalban szállt le.
A járat éppen Párizsból Detroitba tartott, amikor az Egyesült Államok Vám és Határvédelmi Hivatalának (CBP) aggályai miatt módosítani kellett az útvonalat. A tisztviselők rájöttek, hogy egy utas nemrég Kelet-Afrikában járt, és a korlátozások ellenére valahogy felszállt a gépre.
Az ebolavírus kockázatának csökkentése érdekében bevezetett belépési korlátozások miatt az utasnak nem lett volna szabad felszállnia a gépre
- írták közleményükben.
Az utas miatt a repülőgép nem szállhatott le az Egyesült Államokban, ezért Kanadában ért földet. A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy az utas mutatott-e bármilyen, a vírussal összefüggő tünetet. Az aggodalmak ellenére, miután Montréalban leszállították az utast a gépről, a járat továbbindult eredeti célállomása felé, és megérkezett Detroitba.
A Daily Star szerint források arról számoltak be, hogy a légiutas-kísérők gyorsan maszkot vettek fel, miután értesítették őket a fedélzeten kialakult helyzetről.
Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma május 18-án jelentette be a 30 napos utazási tilalmat. Az intézkedés a Kongói Demokratikus Köztársaságból, Dél-Szudánból és Ugandából érkező, nem amerikai útlevéllel rendelkező személyeket is érinti.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) több igazolt fertőzés és haláleset után nemzetközi horderejű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a járványt. Az egészségügyi tisztviselők szerint a járvány eddig 139 feltételezett halálesetet és közel 600 feltételezett fertőzést eredményezett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.