Időtálló stílustrükkök anyukánk gardróbjából, amiket érdemes ellesni tőle idén tavasszal

Az anyák napja tökéletes alkalom arra, hogy egy kicsit megálljunk, és végre magunkra is figyeljünk. Egy apró figyelmesség, egy kedves üzenet mellett egy gondosan összeállított szett vagy egy csinos ruha is hozzájárulhat ahhoz, hogy igazán különlegesnek érezzük magunkat ezen a napon. Nem a tökéletesség számít, hanem az az érzés, amikor jól érezzük magunkat a bőrünkben, és megéljük az ünnep legszebb pillanatait a szeretteinkkel. Egy kis elegancia, egy régi kedvenc darab vagy egy emlékeket őrző kiegészítő könnyedén még szebbé teheti ezt a napot. De lássuk is, hogyan kombinálhatod régi nagy kedvenceidet az elképesztően modern, tavaszi stílustippekkel!

Tavaszi stílustippek a mindennapokra: ezeket érdemes lehet ellesni az anyukánktól.

Fotó: Myroslava Malovana / Shutterstock

Időtálló tavaszi stílustippek, amik sosem mennek ki a divatból.

Praktikus trükkök, tanácsok különböző alkatokra és alkalmakra.

Így lesz elegáns és harmonikus a megjelenésed idén tavasszal.

Időtálló tavaszi stílustippek édesanyánktól

Számít a hosszúság

Tiegelmann Barbara szerkesztő:

– Édesanyám mindig azt tanácsolta, hogy óvatosan bánjak a színekkel, mert ha például minden piros rajtam (a ruha, a cipő, a táska), akkor az egy kicsit közönséges hatást ad. Emellett azt javasolta, hogy mivel nem vagyok túl magas, ezért ne térdig érő szoknyát válasszak, mert optikailag rövidíti a lábamat. Inkább legyen vagy kicsit rövidebb vagy pedig hosszabb.

Fanny-tipp: az alacsonyabb termetűek számára a legelőnyösebb hossz körülbelül 7-8 centivel ér a térd fölé. Ha félünk attól, hogy véletlenül túl sokat mutatunk, válasszunk nadrágszoknyát, más néven skortot, mert egyszerre kényelmes és mégis sikkes. De a tavasz nagy kedvencei, a pliszírozott szoknyák is ideálisak, mert a finoman szélesedő vonalvezetés és a magas derékszabás szépen nyújtja az alakot. Ahogy egy jól megválasztott maxiszoknyában is magasabbnak tűnhetnek.

Termékek:

Midi rakott ruha,Mohito

Midi rakott ruha, Ára: 16.995 Ft

Fotó: Mohito

Csipkés szoknya, Reserved

Csipkés szoknya, Ára: 15.995 Ft

Fotó: Reserved

Aszimetrikus nadrágszoknya rátéttel, Zara

Aszimetrikus nadrágszoknya rátéttel, Ára: 10.995 Ft

Fotó: Zara

Slankító megoldások

Reiter Georgina szerkesztő:

– Fiatal koromban édesanyám hívta fel rá a figyelmemet arra, hogy a bő, oversize ruhák nem a legelőnyösebbek a teltebb keblű vagy molett alkaton, mert optikailag szélesítenek, nagyobbnak mutatnak. Inkább azt javasolta, hogy válasszak testhezállóbb fazonokat, és ha lehet, részesítsem előnyben a V-kivágású felsőket, mert ezek nyújtják az alakot.

Fanny-tipp: a szépen dekoltált, V-kivágású darabok valóban nagyon előnyösek azoknak, akik erősebbek mellben, mert a nyak felé irányítja a figyelmet, és optikailag kisebbnek mutat. Idén ismét nagyon divatosak a mellények, amelyekkel ezt a hatást érhetjük el. A testhezálló ruhák szintén előnyösek, pláne, ha átlapolt fazonúak vagy izgalmas ráncolásúak.

Termékek: