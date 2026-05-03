Időtálló stílustrükkök anyukánk gardróbjából, amiket érdemes ellesni tőle idén tavasszal

Az anyák napja tökéletes alkalom arra, hogy egy kicsit megálljunk, és végre magunkra is figyeljünk. Egy apró figyelmesség, egy kedves üzenet mellett egy gondosan összeállított szett vagy egy csinos ruha is hozzájárulhat ahhoz, hogy igazán különlegesnek érezzük magunkat ezen a napon. Nem a tökéletesség számít, hanem az az érzés, amikor jól érezzük magunkat a bőrünkben, és megéljük az ünnep legszebb pillanatait a szeretteinkkel. Egy kis elegancia, egy régi kedvenc darab vagy egy emlékeket őrző kiegészítő könnyedén még szebbé teheti ezt a napot. De lássuk is, hogyan kombinálhatod régi nagy kedvenceidet az elképesztően modern, tavaszi stílustippekkel!
Tiegelmann Barbara szerkesztő:
– Édesanyám mindig azt tanácsolta, hogy óvatosan bánjak a színekkel, mert ha például minden piros rajtam (a ruha, a cipő, a táska), akkor az egy kicsit közönséges hatást ad. Emellett azt javasolta, hogy mivel nem vagyok túl magas, ezért ne térdig érő szoknyát válasszak, mert optikailag rövidíti a lábamat. Inkább legyen vagy kicsit rövidebb vagy pedig hosszabb.
Fanny-tipp: az alacsonyabb termetűek számára a legelőnyösebb hossz körülbelül 7-8 centivel ér a térd fölé. Ha félünk attól, hogy véletlenül túl sokat mutatunk, válasszunk nadrágszoknyát, más néven skortot, mert egyszerre kényelmes és mégis sikkes. De a tavasz nagy kedvencei, a pliszírozott szoknyák is ideálisak, mert a finoman szélesedő vonalvezetés és a magas derékszabás szépen nyújtja az alakot. Ahogy egy jól megválasztott maxiszoknyában is magasabbnak tűnhetnek.
Reiter Georgina szerkesztő:
– Fiatal koromban édesanyám hívta fel rá a figyelmemet arra, hogy a bő, oversize ruhák nem a legelőnyösebbek a teltebb keblű vagy molett alkaton, mert optikailag szélesítenek, nagyobbnak mutatnak. Inkább azt javasolta, hogy válasszak testhezállóbb fazonokat, és ha lehet, részesítsem előnyben a V-kivágású felsőket, mert ezek nyújtják az alakot.
Fanny-tipp: a szépen dekoltált, V-kivágású darabok valóban nagyon előnyösek azoknak, akik erősebbek mellben, mert a nyak felé irányítja a figyelmet, és optikailag kisebbnek mutat. Idén ismét nagyon divatosak a mellények, amelyekkel ezt a hatást érhetjük el. A testhezálló ruhák szintén előnyösek, pláne, ha átlapolt fazonúak vagy izgalmas ráncolásúak.
Légrádi Júlia újságíró:
– Anya mindig is a letisztult öltözködés, a „kevesebb néha több" híve volt, és tudta nélkül, de nekem is ezt adta át. Tőle tanultam meg, hogy sokkal egyedibb lehet az ember az egyszínű ruhákban, mint a túlságosan mintás holmikban, és azt is, hogy nem árt, ha például a felső színben és stílusban is harmonizál a cipővel és a táskával. Emellett pedig bátran lehet hangsúlyos ékszereket, akár színes fülbevalókat és nyakláncokat viselni.
Fanny-tipp: ugyan ma már nem kell ahhoz ragaszkodnunk, hogy a cipőnk és a táskánk teljesen egyforma legyen, de valóban előnyös, ha legalább harmonizálnak egymással. Az egyszínű holmik pedig valóban elegánsabbá teszik a megjelenést, ám ilyenkor sem szabad félnünk a merészebb árnyalatoktól sem.
Bata Kata újságíró
– Anyukám fiatal korában mindig elképesztően csinosan és nőiesen öltözött, makulátlan volt a sminkje, a frizurája. Állandóan magas sarkúban járt, kivéve, ha kirándulni mentünk. Ahogy a nővéremmel kezdtünk csajosodni, Anyuci mindig azt mondta, csak akkor vegyünk fel tűsarkút, ha tudunk benne kecsesen járni, és nem trappolunk, mint egy hegymászó. Ezért mielőtt az utcára merészkedtünk magas sarkúban, rengeteget gyakoroltunk.
Fanny-tipp: amennyiben azok közé tartozunk, akik lapos talpú cipőben a legmagabiztosabbak, akkor érdemes először egy blokksarkú cipővel kísérletezni. Ugyanis a szélesebb sarokrész kellő támaszt ad a bokának, és extra segítség, ha van pánt is a lábbelin, így még jobban tart. Ahogy egy törpesarkú verziót szintén érdemes felpróbálni.
Balogh Edina Blanka vezető szerkesztő
– Anyuci mindig rendkívül csinosan járt dolgozni, nagyon tetszettek rajta a különböző kosztümök, amiket remek ízléssel tudott variálni egymással. Szerintem én is ezért kedveltem meg ennyire a blézereket, mert azt láttam, hogy még a legegyszerűbb szettet is azonnal elegánssá teszik. Emellett szerette a különböző öveket is, amiket akár egy zakóra vagy pulcsira is feldobott, mert egyrészt vagányabb lesz tőle a megjelenés, másrészt karcsúsít.
Fanny-tipp: idén nagyon népszerűek a blézerek, pláne hozzájuk illő, bővebb szárú nadrággal. Szerencsére a könnyed lenvászon vagy rövid ujjú verziókról még a nagy melegben sem kell lemondani. Övek közül célszerű rugalmas anyagút választani, ami lehet fém is vagy könnyen állíthatót, hogy szépen simuljon az alakra.
Gaál Krisztina tervezőszerkesztő
– Az édesanyám tanácsokat nem osztogatott, de a menő belvárosi butikokat együtt jártuk végig. Mivel pedagógus volt az átlagosnál is több alkalom adódott, hogy „levadásszunk” egyedi és divatos cuccokat. Mindig ő volt a legcsinosabb a szalagavatókon, ballagásokon. De a sportosan elegáns szettekben is otthon volt. Máig emlékszem egy piros-fehér csíkos póló, kék trapéz nadrág és (az általam nagyon irigyelt) magas fa egybe talpú papucsra piros bőr felsőrésszel. És ott voltak hozzá a klipszek, karkötők és a menő napszemüveg. Pont mint egy ünnepelt színésznő. Szerintem rám is ragadhatott valami…
Fanny-tipp: a kiegészítőkre tényleg megéri nagyobb hangsúlyt fektetni. Hiszen egy karakteresebb napszemüveg vagy valamilyen ékszer máris adhat némi luxushatást és kellő eleganciát a szettünk. Ezekből akár drágábbakat is választhatunk.
