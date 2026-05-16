Íme a 2026-os nyár divatszíne, amit Az ördög Pradát visel ikonikus szereplői is imádnak: mutatjuk, hogyan viseld

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 08:45
Az Ördög Pradát viselstílus
Szeretnél te is olyan stílusosan és nőiesen öltözködni, mint a kedvenc filmed szereplői? Akkor tarts velünk, mert ezekkel az egyszerű tippekkel könnyedén lekoppinthatod Az ördög Pradát visel karaktereinek elegáns és divatos szettjeit anélkül, hogy egy kisebb vagyont kellene költened ruhákra.
Kelle Fanni
Most, hogy Az ördög Pradát visel 2. hódít a mozikban, újra reflektorfénybe került az égszínkék, amely az ikonikus filmnek köszönhetően vált olyan népszerűvé. De vajon hogyan építheted be ezt a különleges árnyalatot a ruhatáradba? Ha megfogadod az alábbi stílustippeket, divatosan léphetsz utcára mindössze fillérekből!

Az ördög Pradát visel című film szerint öltözködő nő.
Eláruljuk, hogyan másolhatod le Az ördög Pradát visel szereplőinek stílusát
  • Ezek a trükkök segítenek neked abban, hogy úgy öltözz, mint a kedvenc filmed szereplői.
  • Nem kell sok pénzt költened, csupán egyetlen divatos darabra lesz szükséged, ami a filmet idézi.
  • Ha az alábbi stílustippeket megfogadod, magabiztosan és elegánsan léphetsz utcára.

Az ördög Pradát visel divat szerelmese vagy? Akkor ezekkel a stílustrükkökkel nyert ügyed lesz

Az égszínkék árnyalat nemcsak a filmvásznon, hanem a való életben is elképesztően erős benyomást kelt. Akár pulóverről, nadrágról, edzős szettről vagy cipőről esik szó, a szín most mindenhol jelen van. Azonban nem árt vigyázni vele, mivel a viselésével könnyedén áteshetsz a ló túloldalára.

Az égszínkék működhet alapárnyalatként, de színfoltként is, ennek köszönhetően rendkívül egyszerűen beillesztheted a ruhatáradba. Ezért, ha szeretnél úgy öltözködni, mint Az ördög Pradát visel ikonikus szereplői, akkor ezeket a divatrükköket vesd be!

Égszínkék klasszikus pulóver

Egy élénk, játékos pulóverrel könnyedén követheted a trendet, és a megjelenésedet is feldobhatod. Válassz belőle kerek vagy V-nyakú verziót, ami a film stílusát idézi, és jól illik a kontrasztos árnyalatokhoz. Ha pedig melegebbre fordul az idő, akkor kösd lazán a válladra, ami egyszerre elegáns és stílusos.

Égszínkék nadrág

Ha be mersz vállalni egy merészebb darabot, akkor egy égszínkék nadrág mellett tedd le a voksodat, ami az öltözéked alapja lesz. Ha laza, hétvégi megjelenésre vágysz, akkor próbálj ki egy ilyen árnyalatú farmert, ha pedig eleganciát szeretnél sugározni, válassz egy ízléses égszínkék szövetnadrágot, és párosítsd egy inggel.

Égszínkék szandál

Az egész napos pörgésben célszerű olyan cipő mellett döntened, ami nagyon kényelmes és megfelelően szellőzik. Ennek fényében dobd fel a kedvenc nyári ruháidat egy égszínkék szandállal vagy akár egy balerinacipővel, amelyek szinte mindenhez passzolnak, és egy csipetnyi eleganciát lopnak a szettedbe.

Égszínkék táska

A női ruhatár elengedhetetlen kiegészítője a táska, ami nem maradhatott ki a válogatásunkból sem. Ezért, ha még bizonytalan vagy azzal kapcsolatban, hogyan alkalmazkodj a trendhez, akkor kapj a válladra egy égszínkék táskát, ami tökéletesen passzol a minimalista megjelenéshez, és biztosan nem esel vele túlzásba.

Ebből a videóból további ötleteket leshetsz el, ha szeretnél úgy öltözködni, mint Az ördög Pradát visel szereplői:

