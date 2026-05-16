Íme a 2026-os nyár divatszíne, amit Az ördög Pradát visel ikonikus szereplői is imádnak: mutatjuk, hogyan viseld

Most, hogy Az ördög Pradát visel 2. hódít a mozikban, újra reflektorfénybe került az égszínkék, amely az ikonikus filmnek köszönhetően vált olyan népszerűvé. De vajon hogyan építheted be ezt a különleges árnyalatot a ruhatáradba? Ha megfogadod az alábbi stílustippeket, divatosan léphetsz utcára mindössze fillérekből!

Az égszínkék árnyalat nemcsak a filmvásznon, hanem a való életben is elképesztően erős benyomást kelt. Akár pulóverről, nadrágról, edzős szettről vagy cipőről esik szó, a szín most mindenhol jelen van. Azonban nem árt vigyázni vele, mivel a viselésével könnyedén áteshetsz a ló túloldalára.

Az égszínkék működhet alapárnyalatként, de színfoltként is, ennek köszönhetően rendkívül egyszerűen beillesztheted a ruhatáradba. Ezért, ha szeretnél úgy öltözködni, mint Az ördög Pradát visel ikonikus szereplői, akkor ezeket a divatrükköket vesd be!

Égszínkék klasszikus pulóver

Egy élénk, játékos pulóverrel könnyedén követheted a trendet, és a megjelenésedet is feldobhatod. Válassz belőle kerek vagy V-nyakú verziót, ami a film stílusát idézi, és jól illik a kontrasztos árnyalatokhoz. Ha pedig melegebbre fordul az idő, akkor kösd lazán a válladra, ami egyszerre elegáns és stílusos.

Égszínkék nadrág

Ha be mersz vállalni egy merészebb darabot, akkor egy égszínkék nadrág mellett tedd le a voksodat, ami az öltözéked alapja lesz. Ha laza, hétvégi megjelenésre vágysz, akkor próbálj ki egy ilyen árnyalatú farmert, ha pedig eleganciát szeretnél sugározni, válassz egy ízléses égszínkék szövetnadrágot, és párosítsd egy inggel.

Égszínkék szandál

Az egész napos pörgésben célszerű olyan cipő mellett döntened, ami nagyon kényelmes és megfelelően szellőzik. Ennek fényében dobd fel a kedvenc nyári ruháidat egy égszínkék szandállal vagy akár egy balerinacipővel, amelyek szinte mindenhez passzolnak, és egy csipetnyi eleganciát lopnak a szettedbe.