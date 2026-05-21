170 millió forintos pert nyert a magyar válogatott Eb-hőse

Több mint 170 millió forintot kap Csoboth Kevin. Ahogy arról korábban a Bors is beszámolt, a magyar válogatott labdarúgó feljelentette török klubját a FIFA-nál, miután állítólag kéthavi fizetéssel tartoztak neki és szerződést bontottak.

Fotó: Koncz Márton

Csoboth Kevin még év elején bontotta fel kölcsönszerződését a Genclerbirligi labdarúgócsapatával és jelentette fel egyesületét a nemzetközi szövetségnél.

Csoboth Kevin kapcsán azért is jelenhettek meg azok a hírek, hogy nem számol vele a Genclerbirligi, mert a klubnál már tudták, hogy a játékos feljelenti a klubot a török szövetségnél. A FIFA ilyen esetekre vonatkozó előírásának megfelelően a Genclerbirliginek fizetési felszólítást küldtünk, aminek a határideje lejárt, így Csoboth Kevin egyoldalúan szerződést bont a török klubbal

– nyilatkozta korábban a 19-szeres válogatott támadó menedzsere, Filipovics Vladan.

A 25 éves labdarúgónak végül 170,8 millió forintot ítélt oda a FIFA

– számolt be róla a Genclerbirligi Haber Ajansi.

Mindezt úgy, hogy Csoboth 8 meccsen összesen 90 percet játszott a csapatban, mióta tavaly szeptemberben kölcsönvették a svájci St. Gallen csapatától.

Sıfır katkı, 25 milyon TL maliyet!



Gençlerbirliği'nin fayda alamadığı ve en sonunda FIFA'lık olduğu Kevin Csoboth'un maliyeti 25 milyon TL'yi buldu.



Csoboth, ilk transfer döneminin son gününde (12 Eylül 2025) İsviçre'nin St. Gallen takımından kiralandı.



Gençlerbirliği'nde… pic.twitter.com/hhwEjxgukY — Gençlerbirliği Haber Ajansı (@G_Birligi_Haber) May 19, 2026

Csoboth Kevin Skócia elleni gólja

Csoboth Kevin a 2024-es Európa-bajnokságon írta be magát a magyar labdarúgás történetébe, amikor Skócia ellen a 100. percben lőtt győztes gólt – életben tartva ezzel a válogatott csoportból való továbbjutásának reményeit, amely végül nem sikerült.