10 karcsúsító divattipp, amivel elrejtheted a pocakod

2025. október 25.
Felszaladt pár kiló az utóbbi időben, és kicsit szorosabbak a nadrágok? Nem kell aggódnod! Hoztunk pár szuper karcsúsító divattippet, amivel könnyedén elrejtheted a pocakodat, és újra magabiztosan öltözködhetsz! Nézd meg a 10 legjobb trükköt!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Segítünk, hogy a legjobb formádat mutasd! Csak ezeket a rém egyszerű karcsúsító divattippeket kell bevetned, hogy minden nap magabiztosan, de stílusosan lépj utcára.

Karcsúsító divattippek molett nőknek
Ezeket a karcsúsító divattippeket vesd be, és eltűnik a pocakod.
Fotó: Reviaka Ina /  Shutterstock 

A lényeg a részletekben rejlik – újfent: szabások, színek és kiegészítők. Mutatjuk pontosan miket kell választanod és kombinálnod, hogy karcsúbbnak mutass a ruháidban!

10 karcsúsító divattipp

1. Karcsúsító szabás

Az első és legfontosabb szabály, hogy tudd, mi az, ami a testalkatodhoz passzol. Ha felszaladt pár kiló a hasadra, nem az a megoldás, hogy formátlan, túl bő ruhákat kapkodsz magadra, mert ezekben csak még jobban eltűnnek nőies vonalaid. De a túl szoros, szűk felsők sem lesznek a barátaid, amik könnyen kiemelik a problémás részleteket.

Válassz ezek helyett olyan darabokat, amik a mellkasnál, a vállaknál és a karoknál passzentosabban, míg a has fölött kicsit bővebb szabásúak.

2. Behúzás és ráncolás

Igazi titkos karcsúsító divatfegyver – de csak ha tudod, hogyan alkalmazd! A fontos, hogy a ráncolás ne legyen túl sűrű, mert az épp az ellenkező hatást érheti el, mint ami a célod lenne: nagyobbnak tűnsz a valóságnál. De néhány finoman beszabott egyberuha vagy ráncolt felső csodákra képes. A lényeg, a mértékletesség!

3. Jó helyre irányítsd a fókuszt

Egy szuper karcsúsító divattipp, amit csak kevesen alkalmaznak – pedig hatásos. A lényege, hogy ha nem szeretnéd, hogy a hasadra koncentrálódjanak a fürkésző tekintetek, akkor olyan pólókat, ingeket válassz, amelyek más részleteidet emelik ki.

Például:

  • Egy V-nyakú felsőt
  • Egy szép kivágású blúzt
  • Egy kigombolt inget egy szép, hangsúlyos nyaklánccal

Ezek segíthetnek az előnyösebb testrészeidre terelni a figyelmet.

4. Jó méretű melltartó

Ez talán meglepő, de egy nagyon fontos eleme az öltözködésnek, amikor a cél, hogy kicsit filigránabbnak tűnjön a felsőtested. Kiemeli a dekoltázsodat, és a hasad nem azonnal a kebleidtől indulnak majd. Egy jó melltartó rengeteget számít egy csinos összkép megalkotásánál!

5. Betűrd vagy ne tűrd?

Ha a célod, hogy elrejtsd a hasadat, akkor inkább ne tűrd! Ha betűröd a blúzodat a nadrágodba, az csak még hangsúlyosabbá teszi a pocakodat. Inkább olyan felsőket hordj, amik lazábbak, jólszabottak, ezért nincs szükség rá, hogy betűrd őket.

Bors-divattipp:

A félig betűrt stílus még mindig divatos, és sokkal előnyösebb is.

6. Karcsúsító párosítás

Klasszikus stílustipp, amit bármikor bevethetsz – és még kényelmes is. Egy sötét leggingsre és egy bővebb tunikára van csak szükséged hozzá. A tunika eltakarja a pocakot és a csípőt, és a lábakra irányítja a fókuszt.

Választhatsz elegánsabb és sportosabb darabokat is. Például egy bőrhatású leggings-szel tökéletes outfitet készíthetsz az irodás napokra is.

7. Rétegek

De csak okosan, mert ez is a visszájára sülhet el! Dolgozz vékonyabb anyagokkal és hosszabb ruhadarabokkal.

Egy hosszabb póló és kardigán kombinációja nemcsak karcsúsít, de fiatalosan is mutatsz majd benne.

8. Egy jól szabott zakó vagy dzseki kötelező darab

Legyen a deréknál behúzott, karcsúsított darab, amit nem gombolsz össze, hogy ne vágja el és rövidítse meg még jobban a felsőtested. Farmerdzseki, zakó vagy bőrkabát –szinte mindegy, ha jó a szabása, teszi a dolgát.

9. Övek

Igaz, hogy a kiegészítők minden stílusos nő legjobb barátai, de nem mindegyik passzol mindenkihez. Ha hasban erősebb típus vagy, egy deréköv előnytelenül fog állni, hiszen épp arra a pontra tereli a figyelmet, ahol a legszélesebb vagy. Így, ha a célod, hogy vékonyabbnak mutasd magad, hagyd el ezt a kiegészítőt.

10. Monokróm szettek

Most egyébként is egyre csak trendibbek lesznek a monokróm szettek, ami kapóra jön, ha nem vagy elégedett a hasad méretével, mert hihetetlenül megnyújtják – nemcsak a felsőtested, de – az egész alakodat. 

Öltözködési tippek, ha alma alkatod van, és levennéd a fókuszt a hasadról:

Olvass tovább még több divattippért:

 



