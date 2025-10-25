10 karcsúsító divattipp, amivel elrejtheted a pocakod

Segítünk, hogy a legjobb formádat mutasd! Csak ezeket a rém egyszerű karcsúsító divattippeket kell bevetned, hogy minden nap magabiztosan, de stílusosan lépj utcára.

Ezeket a karcsúsító divattippeket vesd be, és eltűnik a pocakod.

Fotó: Reviaka Ina / Shutterstock

A lényeg a részletekben rejlik – újfent: szabások, színek és kiegészítők. Mutatjuk pontosan miket kell választanod és kombinálnod, hogy karcsúbbnak mutass a ruháidban!

10 karcsúsító divattipp

1. Karcsúsító szabás

Az első és legfontosabb szabály, hogy tudd, mi az, ami a testalkatodhoz passzol. Ha felszaladt pár kiló a hasadra, nem az a megoldás, hogy formátlan, túl bő ruhákat kapkodsz magadra, mert ezekben csak még jobban eltűnnek nőies vonalaid. De a túl szoros, szűk felsők sem lesznek a barátaid, amik könnyen kiemelik a problémás részleteket.

Válassz ezek helyett olyan darabokat, amik a mellkasnál, a vállaknál és a karoknál passzentosabban, míg a has fölött kicsit bővebb szabásúak.

2. Behúzás és ráncolás

Igazi titkos karcsúsító divatfegyver – de csak ha tudod, hogyan alkalmazd! A fontos, hogy a ráncolás ne legyen túl sűrű, mert az épp az ellenkező hatást érheti el, mint ami a célod lenne: nagyobbnak tűnsz a valóságnál. De néhány finoman beszabott egyberuha vagy ráncolt felső csodákra képes. A lényeg, a mértékletesség!

3. Jó helyre irányítsd a fókuszt

Egy szuper karcsúsító divattipp, amit csak kevesen alkalmaznak – pedig hatásos. A lényege, hogy ha nem szeretnéd, hogy a hasadra koncentrálódjanak a fürkésző tekintetek, akkor olyan pólókat, ingeket válassz, amelyek más részleteidet emelik ki.

Például:

Egy V-nyakú felsőt

Egy szép kivágású blúzt

Egy kigombolt inget egy szép, hangsúlyos nyaklánccal

Ezek segíthetnek az előnyösebb testrészeidre terelni a figyelmet.

4. Jó méretű melltartó

Ez talán meglepő, de egy nagyon fontos eleme az öltözködésnek, amikor a cél, hogy kicsit filigránabbnak tűnjön a felsőtested. Kiemeli a dekoltázsodat, és a hasad nem azonnal a kebleidtől indulnak majd. Egy jó melltartó rengeteget számít egy csinos összkép megalkotásánál!

5. Betűrd vagy ne tűrd?

Ha a célod, hogy elrejtsd a hasadat, akkor inkább ne tűrd! Ha betűröd a blúzodat a nadrágodba, az csak még hangsúlyosabbá teszi a pocakodat. Inkább olyan felsőket hordj, amik lazábbak, jólszabottak, ezért nincs szükség rá, hogy betűrd őket.

Bors-divattipp: A félig betűrt stílus még mindig divatos, és sokkal előnyösebb is.

6. Karcsúsító párosítás

Klasszikus stílustipp, amit bármikor bevethetsz – és még kényelmes is. Egy sötét leggingsre és egy bővebb tunikára van csak szükséged hozzá. A tunika eltakarja a pocakot és a csípőt, és a lábakra irányítja a fókuszt.