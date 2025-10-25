10 karcsúsító divattipp, amivel elrejtheted a pocakod

Segítünk, hogy a legjobb formádat mutasd! Csak ezeket a rém egyszerű karcsúsító divattippeket kell bevetned, hogy minden nap magabiztosan, de stílusosan lépj utcára.
A lényeg a részletekben rejlik – újfent: szabások, színek és kiegészítők. Mutatjuk pontosan miket kell választanod és kombinálnod, hogy karcsúbbnak mutass a ruháidban!
Az első és legfontosabb szabály, hogy tudd, mi az, ami a testalkatodhoz passzol. Ha felszaladt pár kiló a hasadra, nem az a megoldás, hogy formátlan, túl bő ruhákat kapkodsz magadra, mert ezekben csak még jobban eltűnnek nőies vonalaid. De a túl szoros, szűk felsők sem lesznek a barátaid, amik könnyen kiemelik a problémás részleteket.
Válassz ezek helyett olyan darabokat, amik a mellkasnál, a vállaknál és a karoknál passzentosabban, míg a has fölött kicsit bővebb szabásúak.
Igazi titkos karcsúsító divatfegyver – de csak ha tudod, hogyan alkalmazd! A fontos, hogy a ráncolás ne legyen túl sűrű, mert az épp az ellenkező hatást érheti el, mint ami a célod lenne: nagyobbnak tűnsz a valóságnál. De néhány finoman beszabott egyberuha vagy ráncolt felső csodákra képes. A lényeg, a mértékletesség!
Egy szuper karcsúsító divattipp, amit csak kevesen alkalmaznak – pedig hatásos. A lényege, hogy ha nem szeretnéd, hogy a hasadra koncentrálódjanak a fürkésző tekintetek, akkor olyan pólókat, ingeket válassz, amelyek más részleteidet emelik ki.
Például:
Ezek segíthetnek az előnyösebb testrészeidre terelni a figyelmet.
Ez talán meglepő, de egy nagyon fontos eleme az öltözködésnek, amikor a cél, hogy kicsit filigránabbnak tűnjön a felsőtested. Kiemeli a dekoltázsodat, és a hasad nem azonnal a kebleidtől indulnak majd. Egy jó melltartó rengeteget számít egy csinos összkép megalkotásánál!
Ha a célod, hogy elrejtsd a hasadat, akkor inkább ne tűrd! Ha betűröd a blúzodat a nadrágodba, az csak még hangsúlyosabbá teszi a pocakodat. Inkább olyan felsőket hordj, amik lazábbak, jólszabottak, ezért nincs szükség rá, hogy betűrd őket.
Bors-divattipp:
A félig betűrt stílus még mindig divatos, és sokkal előnyösebb is.
Klasszikus stílustipp, amit bármikor bevethetsz – és még kényelmes is. Egy sötét leggingsre és egy bővebb tunikára van csak szükséged hozzá. A tunika eltakarja a pocakot és a csípőt, és a lábakra irányítja a fókuszt.
Választhatsz elegánsabb és sportosabb darabokat is. Például egy bőrhatású leggings-szel tökéletes outfitet készíthetsz az irodás napokra is.
De csak okosan, mert ez is a visszájára sülhet el! Dolgozz vékonyabb anyagokkal és hosszabb ruhadarabokkal.
Egy hosszabb póló és kardigán kombinációja nemcsak karcsúsít, de fiatalosan is mutatsz majd benne.
Legyen a deréknál behúzott, karcsúsított darab, amit nem gombolsz össze, hogy ne vágja el és rövidítse meg még jobban a felsőtested. Farmerdzseki, zakó vagy bőrkabát –szinte mindegy, ha jó a szabása, teszi a dolgát.
Igaz, hogy a kiegészítők minden stílusos nő legjobb barátai, de nem mindegyik passzol mindenkihez. Ha hasban erősebb típus vagy, egy deréköv előnytelenül fog állni, hiszen épp arra a pontra tereli a figyelmet, ahol a legszélesebb vagy. Így, ha a célod, hogy vékonyabbnak mutasd magad, hagyd el ezt a kiegészítőt.
Most egyébként is egyre csak trendibbek lesznek a monokróm szettek, ami kapóra jön, ha nem vagy elégedett a hasad méretével, mert hihetetlenül megnyújtják – nemcsak a felsőtested, de – az egész alakodat.
Öltözködési tippek, ha alma alkatod van, és levennéd a fókuszt a hasadról:
