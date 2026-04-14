Választás 2026Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Tibor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Te is narancsbőrrel küzdesz? Ezekben a divatos szoknyákban egy mozdulattal megszabadulhatsz tőle

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 11:45
40 felettszaténnarancsbőrcellulitszoknya
Nem szeretnél vagyonokat költeni méregdrága krémekre és kezelésekre? Akkor ez a cikk neked szól, ugyanis olyan szaténszoknya variációkat és lenge ruhákat hoztunk neked, amikben pillanatok alatt búcsút inthetsz a narancsbőrnek. Felejtsd el a diétákat és az izzasztó edzéseket, helyettük próbáld ki ezt a pofonegyszerű megoldást!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Ki nem állhatod a narancsbőrt, azonban rohamosan közeleg a jó idő, amivel együtt a lenge, rövid szettek is reflektorfénybe kerülnek? Ha nem szeretnél órákat izzadni az edzőteremben és szigorú diétákat követni, akkor ezeket a szaténszoknya változatokat kapd idén magadra, hogy magabiztosan léphess utcára.

Egy elegáns nő, akin zöld szaténszoknya látható.
Ha ügyelsz a szaténszoknya fazonjára, nyert ügyed van!
Fotó: Shutterstock
  • Ezekben a szoknyákban senki sem veszi majd észre a narancsbőrödet.
  • A divatos darabokat magabiztosan viselheted.
  • A szaténruhák a 40 felettieknek is elképesztően állnak.

Szaténszoknya a narancsbőr ellen: ezeket a fazonokat viseld 40 felett

A szaténszoknyák és ruhák rendkívül kényelmesek, szinte bárhol megállják a helyüket, sőt bizonyos változataik még a narancsbőr ellen is rendkívül hatásosak. Így, ha előnyös és divatos darabokat keresel a ruhatáradba, akkor görgess lejjebb, mert elhoztuk a legjobb stílusokat. Ráadásul ez az anyag a 40 feletti nőknek is kortalan eleganciát és nőiességet kölcsönöz, miközben sokoldalúan kombinálható. Emellett a szatén lágyítja a sziluettet, hiszen finoman követi a test vonalát, ennélfogva szinte bármilyen testalkathoz előnyös. Lássuk tehát a legjobbakat!

Fodros szaténruha

Ha egy romantikus randevúra készülsz a pároddal vagy a férjeddel, kapj magadra egy kivágott nyakú, hosszú szaténruhát, amely tele van fodrokkal. Ugyanis ez a tüneményes részlet nemcsak feldobja a darabot, hanem elvonja a figyelmet azokról a testrészekről is, amiket nem szívesen mutogatnál. Ráadásul a dupla rétegeknek köszönhetően esélytelen, hogy látszódjon benne a narancsbőröd. Hidegebb időjárásban vegyél fel hozzá egy kardigánt vagy egy bőrdzsekit, attól függően, milyen alkalomra készülsz.

Szatén ingruha

A szatén ingruha lazább megjelenést kölcsönöz, azonban anyagának köszönhetően eleganciát lop a megjelenésedbe. Enyhén gyűrött fazonjának és trükkös részleteinek köszönhetően pedig elvonja a figyelmet a cellulitról. Sőt, ha a hosszú szabás mellett teszed le a voksodat, senki nem is sejti majd a trükködet. Egy ilyen darabot felvehetsz egy csajos kávézásra tornacipővel vagy balerinacipővel párosítva, illetve egy elegánsabb eseményre is, magassarkúval vagy elegánsabb szandállal kombinálva.

Szatén midiszoknya

A midiszoknyák most elképesztő népszerűségnek örvendenek, amelyek kifejezetten jól állnak a 40 feletti korosztálynak. Érdemes hozzájuk rövidebb felsőt választani vagy olyat, amit kényelmesen be tudsz tűrni. A legtöbben elegáns inggel, blúzzal szokták kombinálni, azonban, ha te a sportosabb stílus híve vagy, kapj fel hozzá egy egyszerű pólót és néhány divatos ékszert.

Fodros szaténszoknya

A fodros szaténszoknya nemcsak a cellulitot segít elfedni, hanem alakformáló erejének köszönhetően elrejtheti a pocakodat is, és kiegyensúlyozhatja az arányokat. Emellett a fodrok még elegánsabbá varázsolják a szoknyát, ráadásul egy ilyen klasszikus darabnak mindig lesz helye a szekrényedben.

Ebből a videóból pár trükköt leshetsz el a midiszoknya stílusos viseléséhez:

Ezek a divattal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
