Tuti, hogy te is elköveted ezeket az őszi divatbakikat – A legkínosabb öltözködési bűnök, amelyeket azonnal felejts el

Az évszakot az aranyló levelek, a sütőtökös latte illata és a kényelmes kötött pulcsik teszik oly varázslatossá és meghitté. De ahogy a lenge, nyári ruhákat felváltja a melegebb, őszi divat, nem árt, ha néhány buktatóra odafigyelsz, ugyanis ezekbe még a legnagyobb divatszakértők is akaratlanul beleeshetnek.

Fotó: Todor Tsvetkov / GettyImages

5 őszi divatbaki, amiről lehet, hogy még te sem hallottál

Cikkünkben összegyűjtöttünk 5 olyan divathibát, amelyek nagyon gyakran előfordulnak és, amiket egy kis tudatossággal könnyen kiküszöbölhetsz.

Ne vidd túlzásba a rétegzést

Ha az őszi divatról van szó, akkor a legtöbb embernek a rétegzés jut eszébe, ami nemcsak arról szól, hogy ne fázzunk, hanem arról is, hogy különleges dimenziót és struktúrát adjunk az öltözéknek. Azonban könnyen áteshetünk a ló túloldalára, ha a nyári és az őszi darabok kombinálása közben túl sok mindent aggatunk magunkra. Ha minimum 3 réteget viselsz, tartsd szem előtt, hogy a ruhadarabok mérete és vastagsága legyen eltérő. Kezdj egy vékony alappal, például egy pamut pólóval, erre jöhet mondjuk egy kötött pulóver, majd egy dzseki vagy kabát.

Ne visel kizárólag sötét színeket

Az ősz nem jelenti azt, hogy meg kell válni az élénkebb árnyalatoktól, hiszen a bordó vagy olajzöld vidámságot vihet a megjelenésedbe, de dönthetsz a lágy, pasztellszínek mellett is. Kiegészítők terén is gondolkodj színes opciókban, válassz egy merész táskát vagy egy élénk cipőt és dobd fel velük a szettedet. Természeteden ügyelj az egyensúlyra és az egységességre.

Fotó: Elizaveta Starkova / GettyImages

Figyelj a cipő méretére és arányaira

Nagyon fontos, hogy a cipőre is hatalmas hangsúlyt fektess. Ugyanis a tökéletes őszi szett elengedhetetlen tartozéka a megfelelő lábbeli, ami kulcsszerepet játszik a vizuális egyensúlyban. Ügyelj arra, hogy ne rontsa az öltözék harmóniáját, azaz ne válassz egy túlméretezett, hatalmas pulóverhez balerinacipőt.

Túlzásba vitt kocás szett

A kockás minta szinte az ősz védjegyévé vált, ez viszont nem az jelenti, hogy úgy kell kinézned, mint a nagyi kedvenc pokróca. Itt is a harmónia a fő szempont, azaz válassz egy kockás inget és egy hozzá illő farmert vagy fordítva. Így nem fogsz túlzásba esni és rettentően stílusos leszel.