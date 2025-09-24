Tuti, hogy te is elköveted ezeket az őszi divatbakikat – A legkínosabb öltözködési bűnök, amelyeket azonnal felejts el

Az évszakot az aranyló levelek, a sütőtökös latte illata és a kényelmes kötött pulcsik teszik oly varázslatossá és meghitté. De ahogy a lenge, nyári ruhákat felváltja a melegebb, őszi divat, nem árt, ha néhány buktatóra odafigyelsz, ugyanis ezekbe még a legnagyobb divatszakértők is akaratlanul beleeshetnek.
Cikkünkben összegyűjtöttünk 5 olyan divathibát, amelyek nagyon gyakran előfordulnak és, amiket egy kis tudatossággal könnyen kiküszöbölhetsz.
Ha az őszi divatról van szó, akkor a legtöbb embernek a rétegzés jut eszébe, ami nemcsak arról szól, hogy ne fázzunk, hanem arról is, hogy különleges dimenziót és struktúrát adjunk az öltözéknek. Azonban könnyen áteshetünk a ló túloldalára, ha a nyári és az őszi darabok kombinálása közben túl sok mindent aggatunk magunkra. Ha minimum 3 réteget viselsz, tartsd szem előtt, hogy a ruhadarabok mérete és vastagsága legyen eltérő. Kezdj egy vékony alappal, például egy pamut pólóval, erre jöhet mondjuk egy kötött pulóver, majd egy dzseki vagy kabát.
Az ősz nem jelenti azt, hogy meg kell válni az élénkebb árnyalatoktól, hiszen a bordó vagy olajzöld vidámságot vihet a megjelenésedbe, de dönthetsz a lágy, pasztellszínek mellett is. Kiegészítők terén is gondolkodj színes opciókban, válassz egy merész táskát vagy egy élénk cipőt és dobd fel velük a szettedet. Természeteden ügyelj az egyensúlyra és az egységességre.
Nagyon fontos, hogy a cipőre is hatalmas hangsúlyt fektess. Ugyanis a tökéletes őszi szett elengedhetetlen tartozéka a megfelelő lábbeli, ami kulcsszerepet játszik a vizuális egyensúlyban. Ügyelj arra, hogy ne rontsa az öltözék harmóniáját, azaz ne válassz egy túlméretezett, hatalmas pulóverhez balerinacipőt.
A kockás minta szinte az ősz védjegyévé vált, ez viszont nem az jelenti, hogy úgy kell kinézned, mint a nagyi kedvenc pokróca. Itt is a harmónia a fő szempont, azaz válassz egy kockás inget és egy hozzá illő farmert vagy fordítva. Így nem fogsz túlzásba esni és rettentően stílusos leszel.
A hideg beköszöntével természetesen előkerülnek a stílusos garbók is, azonban nem árt, ha tudod, hogy nem mindenkinek előnyösek ezek a darabok, mivel rövidítik a nyakat. A garbók emellett optikailag laposabbnak mutathatják a mellett, sőt a kerek vagy szögletes arcformával rendelkezők azt tapasztalhatják, hogy a felső még teltebbnek mutatja az arcukat.
Az alábbi videó további divatbakikat említ, amiket jobb, ha elkerülsz:
