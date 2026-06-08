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Késes támadás történt a pályaudvaron, 5 ember megsérült

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors támadás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 07:20
késelésrendőrségpályaudvar
Az egyik áldozat állapota súlyos.

Öt ember megsérült egy késelésben a New York-i Penn Stationben - közölték a hatóságok. A New York-i Tűzoltóság az amerikai médiának megküldött közleményében elárulta, hogy egy személy súlyos, kettő közepes, a többiek pedig könnyű sérüléseket szenvedtek a támadás következtében.

rendőrség, külföld
A rendőrség elfogta a támadót Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Késes támadás történt a pályaudvaron, sok a sérült

A New York-i rendőrség az incidens után indított hajtóvadászat során elfogta a gyanúsítottat, amelyre helyi idő szerint 19 óra körül került sor. Szemtanúk szerint nem tűnt terroristának, inkább olyan volt, mint aki elvesztette a józan eszét. A hatóságok arra kérték az embereket, hogy kerüljék el a pályaudvart, mert a helyszínelés miatt késések és lezárások várhatók. A tűzoltóság közölte, hogy a késelés során megsérült embereket a Bellevue Kórházba szállították.

A Penn Station New York egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, naponta több százezer ember halad itt át. Ráadásul a szomszédos épület a Madison Square Garden, ahol kedden tartják az amerikai kosárlabda-liga, az NBA harmadik döntő mérkőzését, ahová 20 ezer szurkolót várnak - írja a BBC.

 

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