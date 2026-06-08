Egy automatikus GPS-üzenetből tudta meg, hogy baj történt a férjével, de arra nem számított, hogy alig egy órával később a rendőrség a legrosszabb hírt közli vele. Paula Overton máig emlékszik arra a napra, amikor elveszítette gyermekkori szerelmét.

A GPS küldött értesítést a balesetről.

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GPS árulta el, hogy baj van

A 32 éves nő 2022 februárjában otthon volt, miközben férje, Ben Overton kerékpárral tartott haza a munkából a Sussex megyei Crawley közelében. Paula éppen fürdött, amikor telefonjára érkezett egy automatikus értesítés Ben Garmin GPS-es órájáról. Az üzenet szerint az eszköz balesetet észlelt és a pontos koordinátákat is megadta. A nő először furcsának találta az értesítést, ezért megnyitotta a közös helymegosztó alkalmazást. A térképen látta, hogy férje helyzete nem mozdul, hanem egy országút közepén áll. Ekkor egyre rosszabb érzése támadt, ezért felhívta a segélyhívót.

Néhány perccel később visszahívták és megerősítették, hogy valóban történt egy baleset. Arra a kérdésére azonban, hogy férje életben van-e, akkor még nem tudtak választ adni. Körülbelül egy órával később rendőr jelent meg az ajtajában. Paula azonnal tudta, hogy tragédia történt. Ben Overton egy autóval történt frontális ütközésben vesztette életét egy keskeny vidéki úton. A házaspár még főiskolásként ismerkedett meg, kapcsolatukat a távolság sem tudta megtörni. Később együtt utazták be Európa és Japán egy részét, majd 2019-ben összeházasodtak.

A férjem GPS-e jelezte, hogy balesetet szenvedett – egy órával később már halott volt

– mondta a nő.

A tragédiát követően Paula hosszú éveken át várt válaszokra. A nyomozás miatt sokáig nem kapott részletes tájékoztatást az ügyről. Az ügyészség végül nem emelt vádat a sofőr ellen, mert nem látta elegendőnek a bizonyítékokat. Ben halálának körülményeit vizsgáló halottkémi eljárás csak 2025 februárjában, négy évvel a baleset után zajlott le. Paula jogi segítséget kért, és később a másik fél biztosítójával szemben indított eljárásban a sofőr részleges felelősségét elismerték. A nő szerint ez ugyan nem hozza vissza férjét, de segített neki lezárni a történteket és továbblépni, tudta meg a Mirror.