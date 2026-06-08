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Nincs visszaút, 3 csillagjegy életét a héten felforgatják az égiek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors csillagjegy
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 08:00
horoszkópkihívás
A következő napokban a Vénusz energiája különösen erős lesz, ami nagy változásokat indít el. Te is a kiválasztott csillagjegyek közé tartozol?
Bors
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Június 8. és 14. között három csillagjegy kihívásokkal találkozik. Az érintettek ezen a héten bátrabbnak érezhetik magunkat ahhoz, hogy megszerezzék mindazt, amire vágynak, de az álmok elérése áldozatot is követel!

Horoszkóp: 3 csillagjegy élete a héten megváltozik
Horoszkóp: 3 csillagjegy élete a héten megváltozik / Fotó: 123RF

Három csillagjegy élete most új irányt vesz

Kos

Most kezded felismerni, hogy az életedben vannak olyan emberek, akik érzelmileg túlságosan kimerítenek. A bolygóállások arra ösztönöznek, hogy ezúttal ne rohanj előre, hanem inkább lépj egyet hátra. Kapcsolódj jobban az érzelmeidhez, és szükség esetén húzz határokat. Ezen a héten fordíts több figyelmet a saját gondolataidra. Ne menj bele semmilyen vitába, mert ez most az energiád legrosszabb felhasználása lenne!

Bika

A hét legnagyobb kihívását egy közeli személlyel való feszült kapcsolat jelentheti, előfordulhat, hogy valaki túlzottan kritikus veled szemben. Próbáld meg nem elszigetelődéssel vagy passzív viselkedéssel kezelni a helyzetet, így elkerülheted a nagyobb problémákat. Gondolkodj egészséges határok kialakításán, de ügyelj arra, hogy a hozzád legközelebb állók ne érezzék magukat elhanyagolva vagy magukra hagyva.

Bak

Sok érzelmi terhet cipelsz, ami miatt rejtett feszültségek vagy problémák kerülhetnek felszínre, akár a kiégés jeleit is tapasztalhatod. Az is lehet, hogy úgy érzed, valaki sokat követel tőled, ami megzavarja a lelki nyugalmadat. Ha mások viselkedése felzaklat ezen a héten, érdemes elhalasztani a fontos döntéseket addig, amíg tisztábban tudsz gondolkodni. Most különösen nagy szükség van a türelmedre. Ha a feszültség túl nagyra nő, húzz határokat: támogathatsz másokat, de ne hagyd, hogy az ő problémáik a te terheiddé váljanak!

 

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