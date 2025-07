3 óriási nyári divatbaki, amitől mindenki csak kínosan feszeng – Te is elköveted?

Nyáron kevesebb ruha van rajtunk, így minden részlet sokkal jobban látszik, és sajnos a hibák is feltűnőbbek. Egy rossz cipőválasztás, egy túl rövid nadrág vagy egy tiszta műszálas ruha az egész napi komfortérzetet is elronthatja. A kulcs a praktikusság és a letisztult stílus – nem a hőségben kell kísérletezni a gardrób széléről előhúzott darabokkal. Mutatjuk a legnagyobb nyári divatbakikat, amiket lehet már te is elkövettél!

Divatbakik: a poliészter, nylon és akril anyagokat nagyon sokféle ruhadarabhoz használják a divatiparban. Pedig, a műszálas ruha a legnagyobb ellenséged nyáron

Fotó: Tarzhanova / Shutterstock

3 óriási divatbaki nyáron

1. Műszálas ruha a 35 fokos hőségben

A divatos, testre feszülő ruhák jól mutathatnak a próbafülkében, de a forróságban életveszélyes csapdává válhatnak. A műszál nem szellőzik, könnyen beizzadsz benne, és a kellemetlen szagok is gyorsabban kialakulnak. Ráadásul az anyag irritálhatja a bőrt, és a nap is jobban felforrósítja. Összességében, nem fogod tudni magad kényelmesen érezni egy ruhában, amiben szakad rólad a víz.

Megoldás: válassz lenvászon, pamut vagy muszlin anyagokat – ezek nemcsak elegánsak, de a tested is hálás lesz értük.

2. Túl sok bőrfelület, túl kevés józan ítélőképesség

A forróságban csábító lehet egy extra mini sort vagy egy hasvillantós top, de néha a „kevesebb több” elv sokkal vonzóbb és kényelmesebb is. A túl sok kivillanó bőr nem mindig sugall magabiztosságot, ráadásul könnyen közönségessé válhat – különösen akkor, ha a szabás, az anyag vagy az alkalom nincs összhangban a szettel.

Megoldás: egy lenge ingruha, egy jól szabott, de nem túl rövid rövidnadrág vagy egy vállat szabadon hagyó felső nőies és elegáns marad, miközben a hőség is elviselhetőbb.

3. Fehér ruha sötét alsóneművel – észrevétlenül „átlátszó” probléma

A fehér ruhák nyáron igazán jó választásnak ígérkeznek – egészen addig, amíg szembe nem jön velük egy fekete melltartó vagy piros alsó bugyi. A természetes fényben és a nap ellen átszűrődve a legtöbb fehér textil teljesen átlátszóvá válik, főleg, ha vékony.

Megoldás: fehér ruha alá mindig testszínű, varrásmentes alsóneműt válassz – így garantáltan nem látszik át semmi, és az összhatás is sokkal igényesebb lesz.