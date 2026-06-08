Halálos baleset történt: életét vesztette egy fiatal motoros

Súlyos baleset történt vasárnap este a Kolozs megyei Mérán: egy személyautó és egy motoros ütközött össze, egy férfi életét vesztette. A Kolozs Megyei Rnedőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 36 éves motoros Zilah irányából haladt Kolozsvár felé, amikor egy szabálytalan előzés során áthajtott a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy személygépkocsival, amit egy 68 éves nő vezetett.
A 36 éves motoros a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A karambolban érintett 68 éves nőt megszondáztatták, az eredmény negatív lett. A rendőrök eljárást indítottak az ügyben, folytatják a nyomozást a baleset pontos körülményeinek megállapítása érdekében - írja a Maszol.ro.
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