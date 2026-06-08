"Feljelentettek minket" – Gerilla grill? Kidobták az okmányirodából és bíróság elé citálták a Hal a tortán műsorvezetőjét

A Gerilla Grill korábban a Cool TV-n futó főzős műsor volt, ahol különböző boltokban, áruházakban és hivatalos irodákban álltak neki valamilyen ételt összedobni a balhétól nem visszariadó szakácsok. A műsornak annak idején nagyon nagy sikere volt, ám később ez is okozta a megszűnését. Sági Szilárd elmondása szerint a spontaneitás volt a Gerilla Grill lényege, ami a nagy médiafigyelem miatt hamar eltűnt, mivel egyre többen ismerték meg őket a boltokban és az okmányirodákban.

Sági Szilárd séfként szerepelt a Gerilla Grillben és később a Hal a tortánban is (Fotó: TV2)

Sági Szilárd bíróságon járt a műsor miatt

Egyszer egy okmányirodába mentünk be és álltunk neki főzőcskézni. Amiatt bíróságra kellett mennünk, mivel feljelentettek minket. A probléma az volt, hogy a késem pengehossza meghaladta a hét centimétert, de csak hagymát szeleteltem vele. Az alkalmazottakon múlt, hogy nem lett ebből nagyobb probléma, mivel elmondták, hogy nem érezték veszélyeztetve az életüket

– mesélte lapunknak a korábbi műsorvezető.

Ám ezen az eseten kívül is volt, ami örökké megmaradt Szilárd emlékei között. „Amikor már kifogytunk, akkor is belementünk néhány extrém helyzetbe. Szentendre felé van egy 200 méter magas torony, amire nagy szélben mentünk fel és hát óriási tériszonyom van, szóval ott szembesültem, hogy nem leszek akcióhős vagy pókember sem. Azt az adást én hason csúszva abszolváltam” – árulta el Sági Szilárd.

Sági Szilárd Gerilla Grill című műsora nagy siker volt (Fotó: TV2)

Ezért lett vége a Gerilla Grillnek

Jóval előbb megszűnt a műsor, mint szerettük volna. Mindenki azt mondta, hogy úgyse fognak minket megismerni, aztán mégis nagy sikere lett. Előre köszöntek a kidobók is, ami végül a Gerilla Grill halálát is okozta. Ezzel, hogy sokan megismertek minket, eltűnt a műsor spontaneitása és így már nem volt olyan élvezetes senkinek sem

– jegyezte meg a kétgyermekes édesapa.

A korábbi műsorvezető mostanság ritkán még elvállal zsűri, illetve műsorvezetői szerepet, de leginkább hobbijának él, ami az asztalos szakma. A Hal a tortán kommentátora ezzel kapcsolatban elárulta, hogy a hobbiból lassan munka lesz.