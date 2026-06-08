Baleset érte előadás közben Peller Károlyt, az arcán viseli a történtek nyomait

Peller Károly ismét alaposan ráijesztett a nézőkre. Hiszen a népszerű operetténekes a nemrégiben ismét súlyos sérülést szenvedett előadás közben, minderre pedig egy tévéadás közben derült fény.

Baleset érte előadás közben Peller Károlyt Fotó: Nemeth Andras Peter

Peller Károly ugyanis a napokban sebhelyes arccal ült a Ridikül kamerái elé egy interjú kedvéért. Az adás közben pedig fény derült arra, hogy mi idézte elő nála a sérülést. A DunaTV Ridikül című műsorában először arról beszélt, hogy A Szépség és a Szörnyetegben a szörnyeteg szerepe mérföldkő volt a karrierjében.

Az egy olyan nagyívű szerep, és egy olyan lelki átváltozáson kell átmenni benne a külső átváltozáson kívül, amit most egyébként sikerült produkálnom...

– mutatott az arcán éktelenkedő hatalmas sebhelyre.

Mint kiderült, a csúnya égési sérülés egy másik színpadi előadás közben keletkezett.

– Ez egy másik musicalhez kapcsolódik, a Shrekhez, ami szintén egy csodálatos szerep és csodálatos ajándék az élettől. Hát sajnos ott történt most velem egy baleset.Valami vegyszerrel volt tisztítva a maszk, és négy órán keresztül áztam ebben a vegyszerben, és egy kicsit szétmarta az arcomat – mesélte Peller Károly.

A színész ugyan elbagatellizálja a történteket, de a riporter nem hagyja, és arról faggatja, hogyan tudott így játszani. Kiderült, Peller érezte a fájdalmat, és hogy baj van, de nem szólt, így nem vették le róla a maszkot, a vegyszerben ázva játszotta végig a darabot - írja a Story.

Peller Károly balesettel kezdte az évet

Az operetténekesre rá jár a rúd az utóbbi időben. Hiszen Peller Károly még az idei év elején megsérült József Attila Színház Macskafogó című előadása közben. Később kiderült, hogy bicepsz ín szakadást szenvedett. Peller Károlyt azóta megoperálták, de hosszú rehabilitáció vár rá.