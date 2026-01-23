Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
A farmer, ami 50 felett áll a legjobban: egyszerű, csinos, ráadásul éveket fiatalít rajtad

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 12:45
Az összes anyagtípus közül talán ez az egyik legnépszerűbb típus, kényelmes, csinos és mindenkinek extrán jól áll. A megfelelő farmer 50 felett azonban nemcsak praktikus viselet, de szó szerint éveket fiatalít. Az egyszerű titok a szabásban, a színválasztásban és néhány jól eltalált párosításban rejlik. Mutatjuk a tökéletes darabot, ami belőled is kihozza a valódi nőt.
A farmer 50 felett talán az egyik legbiztonságosabb választás, legyen szó munkába járásról, játszótéri látogatásokról a gyerkőcökkel, vagy csak egy könnyed ebéd utáni sétáról. Sokan mégis bizonytalanok, milyen fazont is válasszanak. A túl bő, túldíszített vagy rossz helyen koptatott farmernadrág ugyanis könnyen slampossá, hanyaggá teheti a megjelenést, a stílus pedig inkább erőltetett, mint nőies és elegáns.

Farmer 50 felett, amit épp egy idősebb hölgy próbálgat a tükör előtt.
Farmer 50 felett: ha ezt a darabot választod, akár 10 évet is letagadhatsz a korodból / Fotó: BearFotos /  Shutterstock 
  • Ez a remek fazon egyszerre fiatalít és optikailag karcsúsít.
  • Erre figyelj derékmagasság és szárszabás választásánál.
  • Így kombináld az adott farmernadrágot, hogy elegáns és modern legyen 50 felett is.

A legelőnyösebb farmer 50 felett: ez a nadrág mindenkinek jól áll

A farmer anyagot legelőször Levi Strauss San Franciscó-i méteráru kereskedő kezdte el gyártani a 19. század elején, és kezdetben munkásnadrágnak szánta. Az anyaga rendkívül durva szövésű volt, hogy bírja a fizikai ráhatást. A 60-as években berobbant a fiatalok közé és az akkori generáció kötelező alapdarabja lett, később a farmernadrág általánosan viselt ruhadarabbá vált. Mára pedig már mindenki tudja, hogy a farmernadrág nem korfüggő, csak érdemes olyan szabást választani, amely kiemeli a nőies vonalakat, formálja a sziluettet és modern, üde, fiatalos megjelenést kölcsönöz. 50 felett a titok az egyszerű, letisztult, jól szabott darabokban és a megfelelő színárnyalatban rejlik, amelyek optikailag nyújtják a lábat, enyhén leszorítják az esetleges pocakot és egyfajta kortalan stílust teremtenek.

Mind közül talán az egyenes szárú fazon az, amelyik a legszebb összhatást adja 50 felett. Ez a fajta szabás úgy karcsúsít, hogy közben nem szorít, nem kényelmetlen benne a mozgás, de közben formál, nyújtja az alakot és szépen kiemel. Elegánsabb, mint a skinny farmer, de csinosabb és fiatalosabb mint a bő szárú trapézfarmerek. Kell ennél több?

Hogy fiatalítanak 50 felett ezek a nadrágok?

A magas derekú farmer lesz a titkos szövetségesed

A túl alacsony derekú farmer kifejezetten öregít, mert középen elvágja a törzset és a rossz darabokkal kombinálva slampos megjelenést kölcsönöz. A nagyon magas derék pedig sokszor merev, és kiemeli a nem kívánatos részleteket: pocakot, széles csípőt. A középmagas derék 50 felett azonban enyhén lapítja a hasat, harmonikus egyensúlyt teremt a felsőtest és a csípő között, fiatalos, csinos, nőies sziluettet biztosít és egy blúzzal vagy kardigánnal elegáns tartást ad a megjelenésnek.

Sötétkék farmernadrág: a karcsúsítás mestere

Ha csak egy farmert vásárolsz ebben az évben, az legyen a sötétkék vagy indigókék, esetleg a sötétszürke, díszítések, erős koptatások és persze rojtok nélkül. A sötét árnyalatok éveket fiatalítanak, karcsúsítanak, és sokkal elegánsabb, modernebb összhatást kölcsönöznek, mint szakadtos, rojtos szárú és világoskék társaik. Egy elegáns boka csizma, sportosabb edzőcipő is remekül mutat hozzá.

Milyen nadrágot kerülj 50 felett?

   • túl szűk skinny farmer
   • nagy méretű lyukak, szakadások
   • csillámos díszek, óriási csillogó kövek
   • rikító minták, feliratok, matricák
   • erős koptatások a combon vagy fenéken

Ha a farmer 50 felett téma érdekelt, akkor ezt a videót egyenesen imádni fogod:

