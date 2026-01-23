A farmer, ami 50 felett áll a legjobban: egyszerű, csinos, ráadásul éveket fiatalít rajtad

A farmer 50 felett talán az egyik legbiztonságosabb választás, legyen szó munkába járásról, játszótéri látogatásokról a gyerkőcökkel, vagy csak egy könnyed ebéd utáni sétáról. Sokan mégis bizonytalanok, milyen fazont is válasszanak. A túl bő, túldíszített vagy rossz helyen koptatott farmernadrág ugyanis könnyen slampossá, hanyaggá teheti a megjelenést, a stílus pedig inkább erőltetett, mint nőies és elegáns.

Farmer 50 felett: ha ezt a darabot választod, akár 10 évet is letagadhatsz a korodból / Fotó: BearFotos / Shutterstock

Ez a remek fazon egyszerre fiatalít és optikailag karcsúsít.

Erre figyelj derékmagasság és szárszabás választásánál.

Így kombináld az adott farmernadrágot, hogy elegáns és modern legyen 50 felett is.

A legelőnyösebb farmer 50 felett: ez a nadrág mindenkinek jól áll

A farmer anyagot legelőször Levi Strauss San Franciscó-i méteráru kereskedő kezdte el gyártani a 19. század elején, és kezdetben munkásnadrágnak szánta. Az anyaga rendkívül durva szövésű volt, hogy bírja a fizikai ráhatást. A 60-as években berobbant a fiatalok közé és az akkori generáció kötelező alapdarabja lett, később a farmernadrág általánosan viselt ruhadarabbá vált. Mára pedig már mindenki tudja, hogy a farmernadrág nem korfüggő, csak érdemes olyan szabást választani, amely kiemeli a nőies vonalakat, formálja a sziluettet és modern, üde, fiatalos megjelenést kölcsönöz. 50 felett a titok az egyszerű, letisztult, jól szabott darabokban és a megfelelő színárnyalatban rejlik, amelyek optikailag nyújtják a lábat, enyhén leszorítják az esetleges pocakot és egyfajta kortalan stílust teremtenek.

Mind közül talán az egyenes szárú fazon az, amelyik a legszebb összhatást adja 50 felett. Ez a fajta szabás úgy karcsúsít, hogy közben nem szorít, nem kényelmetlen benne a mozgás, de közben formál, nyújtja az alakot és szépen kiemel. Elegánsabb, mint a skinny farmer, de csinosabb és fiatalosabb mint a bő szárú trapézfarmerek. Kell ennél több?

Hogy fiatalítanak 50 felett ezek a nadrágok?

optikailag nyújtják a lábakat

karcsúsítják az alakot

a derékrészt finoman formálják

letisztult vonalvezetésük extra nőiességet kölcsönöznek

bármilyen stílusú felsőrésszel jól kombinálhatók: blúzzal, pulóverrel, garbóval, blézerrel

A magas derekú farmer lesz a titkos szövetségesed

A túl alacsony derekú farmer kifejezetten öregít, mert középen elvágja a törzset és a rossz darabokkal kombinálva slampos megjelenést kölcsönöz. A nagyon magas derék pedig sokszor merev, és kiemeli a nem kívánatos részleteket: pocakot, széles csípőt. A középmagas derék 50 felett azonban enyhén lapítja a hasat, harmonikus egyensúlyt teremt a felsőtest és a csípő között, fiatalos, csinos, nőies sziluettet biztosít és egy blúzzal vagy kardigánnal elegáns tartást ad a megjelenésnek.