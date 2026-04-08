Az elnyomás szimbólumától a modern közparkig – Ez vár rád a Gellért-hegy megújult csúcsán, a Citadellán

A Gellért-hegy csúcsa évezredek óta stratégiai pont: a jelenlegi Citadella – az olasz szó jelentése: fellegvár – falai alatt megbújó rétegek egykori kelta települések és erődítmények nyomait őrzik. Budának ez a magaslata nem csupán egy lenyűgöző panorámát nyújtó kilátópont, hanem a magyar történelem sorsfordító eseményeinek néma tanúja is, amely a legutóbbi felújítás során közösségi térként született újjá.

Megnyílt a felújított Citadella, amely elképesztő panorámával, színvonalas kiállítási helyszínnel és hangulatos közparkkal várja a látogatókat.

Sorsfordító átalakulás: a gyűlölt elnyomó erőd falait áttörték, így a zárt katonai tömb végre nyitott közösségi térré és modern közparkká vált.

Páratlan élmény: az új kilátóteraszok és a 6000 négyzetméteres zöldfelület korábban sosem látott szögekből mutatja meg a fővárosi panorámát.

Mi volt valójában a Citadella?

A hegytető története jóval az osztrák erőd felhúzása előtt kezdődött. A vaskorban a kelta eraviszkuszok lakták a területet, akik itt hozták létre központi településüket, az úgynevezett oppidumot. Ez a megerősített városi központ a kereskedelem és a védelem gócpontja volt: a régészeti feltárások tanúsága szerint pénzverő és kézműves műhelyek is működtek a fennsíkon.

Később, a középkor hajnalán a hegy névadója, Gellért püspök tragédiája tette szakrális hellyé a sziklát (amelyet mindaddig Kelen- vagy Pesti-hegynek neveztek): 1046-ban a Vata-féle pogánylázadás résztvevői innen taszították a mélybe a hittérítőt, akinek vértanúsága alapjaiban határozta meg a hegy későbbi szellemiségét. A Gellért-hegy a XV. században vette fel a püspök nevét.

A török hódoltság idején a stratégiai előnyöket kihasználva egy palánkvár épült a csúcson, amelyet a hódítók az általuk szentként tisztelt, és itt eltemetett muszlim vallástudósról, Gürz Eliászról neveztek el. A XVII. században ez az őrhely biztosította az ellenőrzést a Duna és a város felett, a tövében pedig egy apró muszlim imaház, egy dzsámi is helyet kapott. Az itt élő németek azonban a Blockbergnek nevezték a hegyet az itt található kis erődről, a Blockhaus-ról.