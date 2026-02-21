Ez a nadrág a te szekrényedben is ott lapulhat, pedig a fiatalok szerint már rém kellemetlen hordani

A skinny farmerek uralma leáldozóban van egy ideje. Lassan kezdenek kikopni a divatból, akár a csípőnacik a 2000-es évek közepén. A fiatal generációk a testhez tapadó szabás helyett a lazább, bővebb fazonokat részesítik előnyben. Vajon ez tényleg azt jelenti, hogy a skinny már ciki?
Hogyan történhetett, hogy az egyik – ha nem a legtöbbet – hordott ruhadarab hirtelen kellemetlenné vált? A divat sajátossága, hogy mindig reagál az aktuális társadalmi trendekre, gondolatokra. A skinny farmer esetében a túl szoros szabásra érkezett válasz: a nők körében egyre fontosabb lett kihangsúlyozni azt, hogy nem a férfiak kedvéért öltözködnek, hanem saját kedvük, stílusok, önkifejezésük szerint. A fókusz lekerült az idomok kiemeléséről, mutogatásáról. A laza vagy épp érdekesebb szabások kerültek főszerepbe, amelyek még több egyediséget és játékot csempésznek az outfitekbe. A fiatalabb generációk számára a skinny nadrágok elhagyása talán lázadásnak indult, mára azonban letűnt trenddé vált, amelyet rengeteg új, izgalmas szabás váltott fel.
Ez a fazon a legkönnyebb átmenet azoknak, akik eddig kizárólag skinny-ben gondolkodtak. Nem bő, nem kelt slampos hatást, de nem is tapad rá a lábakra. Letisztult és határozott, de könnyen elegánssá varázsolható egy csinos zakóval.
A bokánál rövidebb, enyhén kifelé nyíló fazon fiatalos és üde megjelenést kölcsönöz minden nőnek. Tulajdonképpen egy modern skinny farmer, amelynek lecsapták az alját, és így máris sokkal aktuálisabb lett. Tökéletes választás a könnyedebb szettekhez.
... na de nem a régi, extrán túlméretezett formában. Jelenleg a finomabb, kevésbé lógós boyfriend-verziók hódítanak. Maradt a lazaság, de egy csipet nőies vonal is megjelent a szabásban. Tökéletes stíluskompromisszum: csinos, de kényelmes.
Széles szár, hangsúlyos derék, verhetetlen sziluett. Ez az a fazon, amely valóban szembemegy a skinny-vel, de még így is meglepően nőies vonalakat eredményez. Akkor működik igazán jól, ha a derék látható marad. Még a legegyszerűbb blúzzal, pólóval is divatos és izgalmas összeállításokat lehet vele kreálni.
Nem kell a kukába hajítanod, főleg ha szereted és tetszik magadon. Napjainkban ugyan a különlegesebb fazonok és a kényelem az elsődleges, de a skinny farmereknek is megvan a helye: például mi mást kaphatnánk fel a kedvenc térdcsizmáinkhoz a hideg napokon? Ne dobd ki, de ha van kedved, próbálj ki valami újat!
