Ez a nadrág a te szekrényedben is ott lapulhat, pedig a fiatalok szerint már rém kellemetlen hordani

A skinny farmerek uralma leáldozóban van egy ideje. Lassan kezdenek kikopni a divatból, akár a csípőnacik a 2000-es évek közepén. A fiatal generációk a testhez tapadó szabás helyett a lazább, bővebb fazonokat részesítik előnyben. Vajon ez tényleg azt jelenti, hogy a skinny már ciki?

Skinny farmer: már tényleg ciki feszülős nadrágokat viselni?

Fotó: glamour / Shutterstock

A skinny farmer eltűnésének üzenete van.

A feszülős szabások helyett különlegesebb, játkosabb formák hódítanak.

Egy skinny-vel is lehetnek még stílusos szettjeid.

Tényleg ciki lett skinny farmert hordani?

Hogyan történhetett, hogy az egyik – ha nem a legtöbbet – hordott ruhadarab hirtelen kellemetlenné vált? A divat sajátossága, hogy mindig reagál az aktuális társadalmi trendekre, gondolatokra. A skinny farmer esetében a túl szoros szabásra érkezett válasz: a nők körében egyre fontosabb lett kihangsúlyozni azt, hogy nem a férfiak kedvéért öltözködnek, hanem saját kedvük, stílusok, önkifejezésük szerint. A fókusz lekerült az idomok kiemeléséről, mutogatásáról. A laza vagy épp érdekesebb szabások kerültek főszerepbe, amelyek még több egyediséget és játékot csempésznek az outfitekbe. A fiatalabb generációk számára a skinny nadrágok elhagyása talán lázadásnak indult, mára azonban letűnt trenddé vált, amelyet rengeteg új, izgalmas szabás váltott fel.

Divatos farmerek, amelyek megfosztották trónjától a skinny-ket

Egyenes szárú farmer

Ez a fazon a legkönnyebb átmenet azoknak, akik eddig kizárólag skinny-ben gondolkodtak. Nem bő, nem kelt slampos hatást, de nem is tapad rá a lábakra. Letisztult és határozott, de könnyen elegánssá varázsolható egy csinos zakóval.

Cropped farmer

A bokánál rövidebb, enyhén kifelé nyíló fazon fiatalos és üde megjelenést kölcsönöz minden nőnek. Tulajdonképpen egy modern skinny farmer, amelynek lecsapták az alját, és így máris sokkal aktuálisabb lett. Tökéletes választás a könnyedebb szettekhez.

Boyfriend farmer

... na de nem a régi, extrán túlméretezett formában. Jelenleg a finomabb, kevésbé lógós boyfriend-verziók hódítanak. Maradt a lazaság, de egy csipet nőies vonal is megjelent a szabásban. Tökéletes stíluskompromisszum: csinos, de kényelmes.