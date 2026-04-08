Saját fizetőeszköz: droggal fizetett az elvégzett munkáért

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitánysága kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy 53 éves férfival szemben. A hírek szerint több alkalommal is droggal fizetett.
Az adatok szerint az elmúlt években számos alkalommal adott marihuánát bér helyett vagy kiegészítésként egy neki dolgozó férfinak, míg máskor pénzért árulta.
A kőbányai nyomozók végül április 3-án reggel csaptak le a dílerre saját X. kerületi otthonában. A rendőrök lefoglaltak a lakásban bruttó 191 gramm droggyanús növényi törmeléket üvegekben, fóliában és tasakokban, valamint pénzt és a kábítószer porciózására használt simítózáras tasakokat.
A helyszínen elvégzett gyorsteszt alapján a lefoglalt szer marihuána, amit szakértő vizsgál majd. Az előzetes információk alapján a nála talált közel 200 adag kábítószer feketepiaci értéke az egymillió forintot is megközelíti.
Ha ez nem lenne elég, az elcsípett díler drogtesztje is kimutatta a kábítószer-fogyasztást. A BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányságán kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki Cs. Istvánt, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását – írja a police.hu.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
