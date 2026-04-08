„Horror diagnózist kaptam – a 11 éves húgom megmentette az életemet”

Egy brit férfi megrázó történetben idézte fel, hogyan mentette meg az életét 11 éves húga, miután tinédzserként egy rendkívül ritka leukémia diagnózist kapott.

Saját húga mentette meg a férfit, miután megkapta a lesújtó diagnózist. Fotó: Komsan Loonprom / Shutterstock

Testvériség a diagnózis után is

A ma 44 éves Jody White, 17 éves volt, amikor 1999 októberében akut differenciálatlan leukémiát (AUL) állapítottak meg nála. A betegség rendkívül ritka: évente körülbelül egymillió emberből egyet érint.

A diagnózist megelőzően Jody folyamatosan betegeskedett: megfázások, súlyos fülgyulladások és kiütések gyötörték, olyannyira, hogy egy időre a hallását is elveszítette. Az orvosok kezdetben nem értették, mi áll a visszatérő tünetek hátterében. Amikor végül kiderült az igazság, az orvosa közölte vele a sokkoló hírt: leukémiája van. Szüleinek azt is elmondták, hogy kezelés nélkül mindössze két hete maradt hátra.

Jody azonnal kemoterápián esett át, majd sugárkezelést is kapott. Az állapota rendkívül súlyos volt, tüdőgyulladást is kapott, és intenzív osztályra került, ahol morfiumot kapott a fájdalom enyhítésére. A kezelések után ugyan tünetmentes lett, de az orvosok szerint a túlélés legjobb esélyét egy csontvelő-transzplantáció jelentette.

Testvéreit – Jemmát, Jessie-t és Josht – is megvizsgálták, és kiderült, hogy a 11 éves Jessie tökéletes donor. A lány azonnal készen állt segíteni bátyján. A beavatkozás során altatásban csontvelőt vettek Jessie csípőcsontjából, majd azt infúzión keresztül juttatták Jody szervezetébe 2000 februárjában.

A felépülés hosszú volt: Jody heteket töltött izolációban a fertőzések elkerülése érdekében, és kilökődés elleni gyógyszereket szedett. Állapota fokozatosan javult, a rendszeres kontrollvizsgálatok éveken át tartottak. Tíz évvel később orvosa közölte vele, hogy gyakorlatilag gyógyultnak tekinthető. Jody úgy fogalmazott: hatalmas megkönnyebbülés volt számára ez a pillanat. Húga szerint az eset arra emlékezteti, hogy a remény még a legnehezebb helyzetekben is fontos – írja a Mirror.