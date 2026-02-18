Könnyebb rétegek, új lendület – Divatos, tavaszi dzsekik, amiket minden korosztály magabiztosan viselhet

Miután hónapokig vastag rétegekbe burkolóztunk, egy tavaszi dzseki beszerzése hatalmas boldogsággal tölthet el. A hidegebb napokon ugyanis nagyon jól rétegezhető, mindemellett pedig a szettünk kulcsdarabjává válhat. Sőt, még 50 felett sem kell lemondanod róla!

Ezek a tavaszi dzsekik fiatalító hatással bírnak.

Fotó: Anna Zhukkova / Shutterstock

Olyan tavaszi dzsekiket hoztunk neked, amelyek követik a 2026-os trendeket.

Ezekben a darabokban éveket is letagadhatsz a korodból.

Szinte biztosan megtalálod a stílusodhoz legjobban passzoló dzsekit.

Ezek a divatos tavaszi dzsekik 50 felett is elmondhatatlanul jól állnak

Nem kell vagyonokat költened különböző flancos darabokra! Válassz ki egy divatos, tavaszi dzsekit, ami passzol a stílusodhoz, és dobd fel vele még a legegyszerűbb szettedet is. Amennyiben a megfelelő mellett teszed le a voksodat, üdítően fog hatni a kisugárzásodra, melynek köszönhetően éveket is letagadhatsz a korodból. Lesd meg az alábbi dzsekiket, ha még nincs meg a „kiszemelted"!

Sportos dzseki

Bár a kor előrehaladtával a legtöbb nő elegánsabb stílusra vált, mégis vannak olyanok, akik a sportos megjelenésért vannak oda. Ha te is közéjük tartozol, akkor válassz magadnak egy trendi széldzsekit, ami még egy lazább ruhával is jól mutat. Ha pedig szeretsz kirándulni és tavasszal sokat vagy a természetben, mindenképpen emellett tedd le a voksodat.

Rövid dzseki

Ha tavasz, akkor rövid dzsekik minden mennyiségben! Az idei szezonban rengeteg rövidített fazon kerül majd a boltok polcaira, ezért ha a szóban forgó szabás híve vagy, mindenképpen ezt válaszd. Hidd el, egy rövid dzsekivel új szintre emelheted a szettedet.

Tölcsérnyakú dzseki

A tölcsérnyak most óriási népszerűségnek örvend, melynek pont ebben a különleges részletében rejlik a fiatalító hatása. Gondolj csak bele, hogy a nyakrészének köszönhetően másodpercek alatt „eltüntetheted” a nyakadon és a dekoltázsodon lévő apró ráncokat, és az arcodra vonhatod a figyelmet.

Motoros dzseki

Ki mondta, hogy ezek az extravagáns dzsekik tiltólistásak 50 felett? Csak pillants rá az alábbi képre, és máris szertefoszlik a téveszméd. Tudod, hogy kire fogsz hasonlítani benne? A Grease Sandyjére, csak talán egy kicsit idősebb kiadásban. Évek ide vagy oda, ebben minden pasi megfordul majd utánad.

