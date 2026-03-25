Színes húsvéti körömtrend egy nő kezén.

Ha valami igazán különlegesre vágysz: a manikűrös szerint ezek idén a legnagyobb húsvéti körömtrendek

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 14:15
Meg van már az időpont, de az ihlet még hiányzik? Akkor ezeket a manikűröket látnod kell! A 2026-os húsvéti körömtrendekbe azonnal bele fogsz szeretni. Mutatjuk, mit kell kérned a körmösödtől legközelebb!
Ripszám Boglárka
A 2026-os húsvéti körömtrendek emelték a tétet az eddigiekhez képest. Ha valami igazán friss és tavaszias szettre vágysz, jó hírünk van! Nem kell túlzásba vinni a tapsifüles és tojásmintás díszeket, mert a legdivatosabb manikűrök idén ennél sokkal kreatívabbak és hordhatóbbak lesznek! Mutatjuk a kedvenceket!

Húsvéti körömtrendek 2026: ezek a manikűrök a legdivatosabbak a szezonban.
  • Az virágminták finom, nőies hatást adnak a manikűrnek.
  • A húsvéti manikűröket a pasztell színek uralják.
  • A klasszikus francia körmök színes változatban térnek vissza.
  • Egy különleges árnyalat nagy népszerűségnek örvend a szezonban.
  • A tojásmintát idéző körmök játékosan idézik meg az ünnepet.

Húsvéti körömtrendek 2026: tavaszi manikűrök, amikért egyenesen megőrülsz majd idén

Badik Dóra körmöst kérdeztük arról, milyen szettek, színek, díszek kapnak főszerepet a húsvét közeledtével, aki elmondta, hogy a körömtrendekben most főleg a pasztell színek, apró virágminták és letisztult díszítések dominálnak. A tavasz és a húsvét hangulata megjelenik, de csak szelíden; elegáns részletekben és üde színekben köszön vissza.

„Emellett ritkábban, de még mindig vannak vendégek, akik nyuszit vagy hímes tojás díszítést kérnek a körmeikre” – egészíti ki a manikűrös.

Apró virágos körömtrendek

Dóra szerint a virágminták szinte minden tavasszal visszatérnek, de idén minimalistább formában jelennek meg a körmökön.

A visszafogott, minimalista minták óriási kedvencek idén a vendégek körében

– mondja a körmös.

A világoskék, halvány rózsaszín vagy levendula alapra festett pici virágokkal igazán friss és nőies hatás érhető el.

Margarétákkal díszített körmök

Bár minden virágos minta nagy népszerűségnek örvend tavasszal, a margarétás körmök a húsvéti időszak egyik legkedveltebb motívumai. A fehér szirmokkal festett apró virágok közepét az arany vagy sárga részlet emeli csak ki igazán, ami különleges csillogást kölcsönöz az egész manikűrnek. Romantikus és játékos.

A virágdíszítés kerülhet egyetlen körömre, de letisztultabb és nagyobb formában akár minden körömre is kérheted, így egy tavaszi virágkoszorút idézve kezeidre.

Színes francia manikűr

Húsvétkor a pasztell színek elképesztően népszerűek

– a manikűrös szerint ez a húsvéti időszak talán legmeghatározóbb irányzata.

A minimalisták nagy kedvence, –  ami egyszerűen nem tágít a trendek közül –  idén húsvétkor új köntösben tér vissza. A jól megszokott fehér végek helyett, tavaszias, pasztell árnyalatok jelennek meg a francia körmökön: világoskék, barack, levendula vagy vajsárga.

Vajsárga körmök

Az idei tavasz egyik legdivatosabb árnyalata a vajsárga. Ez a puha, krémes tónus sokkal elegánsabb, mint a harsány, mélyebb társa, ezért könnyen kombinálható más pasztell színekkel is.

„A francia húsvéti körömtrend tökéletes lehetőség, hogy úgy csempéssz friss, tavaszi hangulatot a megjelenésedbe, hogy közben elegáns maradj. A halvány, tejes alapnak és a színes körömvégeknek köszönhetően modernebbé válik az egész szett" – mutat rá Badik Dóra műkörmös. 

Különleges húsvéti körömtrend

Bár Dóra szerint az idei húsvéti körömtrendek nem a feltűnő figurákról szólnak, mégis van egy tavaszi manikűr, ami nagy népszerűségnek örvend 2026-ban. Így a különlegesebb manikűröket kedvelők sem maradnak ötletek nélkül. A pasztell alapra festett, húsvéti tojások ihlette pöttyös, csíkos, színes minták elképesztően jól mutatnak. Ráadásul a rövidebb körmökön is szuperül működnek.

Az alábbi videóban látott technikával magadnak is elkészítheted húsvéti körömmintáidat:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
