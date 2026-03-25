Ha valami igazán különlegesre vágysz: a manikűrös szerint ezek idén a legnagyobb húsvéti körömtrendek

A 2026-os húsvéti körömtrendek emelték a tétet az eddigiekhez képest. Ha valami igazán friss és tavaszias szettre vágysz, jó hírünk van! Nem kell túlzásba vinni a tapsifüles és tojásmintás díszeket, mert a legdivatosabb manikűrök idén ennél sokkal kreatívabbak és hordhatóbbak lesznek! Mutatjuk a kedvenceket!
Badik Dóra körmöst kérdeztük arról, milyen szettek, színek, díszek kapnak főszerepet a húsvét közeledtével, aki elmondta, hogy a körömtrendekben most főleg a pasztell színek, apró virágminták és letisztult díszítések dominálnak. A tavasz és a húsvét hangulata megjelenik, de csak szelíden; elegáns részletekben és üde színekben köszön vissza.
„Emellett ritkábban, de még mindig vannak vendégek, akik nyuszit vagy hímes tojás díszítést kérnek a körmeikre” – egészíti ki a manikűrös.
Dóra szerint a virágminták szinte minden tavasszal visszatérnek, de idén minimalistább formában jelennek meg a körmökön.
A visszafogott, minimalista minták óriási kedvencek idén a vendégek körében
– mondja a körmös.
A világoskék, halvány rózsaszín vagy levendula alapra festett pici virágokkal igazán friss és nőies hatás érhető el.
Bár minden virágos minta nagy népszerűségnek örvend tavasszal, a margarétás körmök a húsvéti időszak egyik legkedveltebb motívumai. A fehér szirmokkal festett apró virágok közepét az arany vagy sárga részlet emeli csak ki igazán, ami különleges csillogást kölcsönöz az egész manikűrnek. Romantikus és játékos.
A virágdíszítés kerülhet egyetlen körömre, de letisztultabb és nagyobb formában akár minden körömre is kérheted, így egy tavaszi virágkoszorút idézve kezeidre.
Húsvétkor a pasztell színek elképesztően népszerűek
– a manikűrös szerint ez a húsvéti időszak talán legmeghatározóbb irányzata.
A minimalisták nagy kedvence, – ami egyszerűen nem tágít a trendek közül – idén húsvétkor új köntösben tér vissza. A jól megszokott fehér végek helyett, tavaszias, pasztell árnyalatok jelennek meg a francia körmökön: világoskék, barack, levendula vagy vajsárga.
Vajsárga körmök
Az idei tavasz egyik legdivatosabb árnyalata a vajsárga. Ez a puha, krémes tónus sokkal elegánsabb, mint a harsány, mélyebb társa, ezért könnyen kombinálható más pasztell színekkel is.
„A francia húsvéti körömtrend tökéletes lehetőség, hogy úgy csempéssz friss, tavaszi hangulatot a megjelenésedbe, hogy közben elegáns maradj. A halvány, tejes alapnak és a színes körömvégeknek köszönhetően modernebbé válik az egész szett" – mutat rá Badik Dóra műkörmös.
Bár Dóra szerint az idei húsvéti körömtrendek nem a feltűnő figurákról szólnak, mégis van egy tavaszi manikűr, ami nagy népszerűségnek örvend 2026-ban. Így a különlegesebb manikűröket kedvelők sem maradnak ötletek nélkül. A pasztell alapra festett, húsvéti tojások ihlette pöttyös, csíkos, színes minták elképesztően jól mutatnak. Ráadásul a rövidebb körmökön is szuperül működnek.
Az alábbi videóban látott technikával magadnak is elkészítheted húsvéti körömmintáidat:
Ezeket a cikkeket is olvasd el, ha manikűröshöz készülsz:
