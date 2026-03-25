Ha valami igazán különlegesre vágysz: a manikűrös szerint ezek idén a legnagyobb húsvéti körömtrendek

A 2026-os húsvéti körömtrendek emelték a tétet az eddigiekhez képest. Ha valami igazán friss és tavaszias szettre vágysz, jó hírünk van! Nem kell túlzásba vinni a tapsifüles és tojásmintás díszeket, mert a legdivatosabb manikűrök idén ennél sokkal kreatívabbak és hordhatóbbak lesznek! Mutatjuk a kedvenceket!

Húsvéti körömtrendek 2026: ezek a manikűrök a legdivatosabbak a szezonban.

Fotó: Emvat Mosakovskis / Shutterstock

Az virágminták finom, nőies hatást adnak a manikűrnek.

A húsvéti manikűröket a pasztell színek uralják.

A klasszikus francia körmök színes változatban térnek vissza.

Egy különleges árnyalat nagy népszerűségnek örvend a szezonban.

A tojásmintát idéző körmök játékosan idézik meg az ünnepet.

Húsvéti körömtrendek 2026: tavaszi manikűrök, amikért egyenesen megőrülsz majd idén

Badik Dóra körmöst kérdeztük arról, milyen szettek, színek, díszek kapnak főszerepet a húsvét közeledtével, aki elmondta, hogy a körömtrendekben most főleg a pasztell színek, apró virágminták és letisztult díszítések dominálnak. A tavasz és a húsvét hangulata megjelenik, de csak szelíden; elegáns részletekben és üde színekben köszön vissza.

„Emellett ritkábban, de még mindig vannak vendégek, akik nyuszit vagy hímes tojás díszítést kérnek a körmeikre” – egészíti ki a manikűrös.

Apró virágos körömtrendek

Dóra szerint a virágminták szinte minden tavasszal visszatérnek, de idén minimalistább formában jelennek meg a körmökön.

A visszafogott, minimalista minták óriási kedvencek idén a vendégek körében

– mondja a körmös.

A világoskék, halvány rózsaszín vagy levendula alapra festett pici virágokkal igazán friss és nőies hatás érhető el.

Margarétákkal díszített körmök

Bár minden virágos minta nagy népszerűségnek örvend tavasszal, a margarétás körmök a húsvéti időszak egyik legkedveltebb motívumai. A fehér szirmokkal festett apró virágok közepét az arany vagy sárga részlet emeli csak ki igazán, ami különleges csillogást kölcsönöz az egész manikűrnek. Romantikus és játékos.

A virágdíszítés kerülhet egyetlen körömre, de letisztultabb és nagyobb formában akár minden körömre is kérheted, így egy tavaszi virágkoszorút idézve kezeidre.

Színes francia manikűr

Húsvétkor a pasztell színek elképesztően népszerűek

– a manikűrös szerint ez a húsvéti időszak talán legmeghatározóbb irányzata.