A csíkosnál csak ez a minta nőiesebb – A britek nagy kedvence az őszi divat középpontjában

Az őszi divatban az a legjobb, hogy végre előkerülhetnek a puha, kötött anyagok, a gazdag textúrák – mint a kasmír, gyapjú, pamut – és a karakteresebb motívumok, köztük a klasszikus kockás darabok. Ezeket a mintákat ráadásul nemcsak egyszínű, monokróm ruhákkal párosíthatod, hanem bátran keverheted más mintázatokkal is – például pöttyössel, csíkossal vagy akár virágossal –, amennyiben épp egy merészebb, divatosabb megjelenésre vágysz. Ha viszont a visszafogott elegancia híve vagy, a harmonikus összhatás érdekében kombinálhatod a kockákat meleg föld színekkel, esetleg az őszi avar, a lehullott falevele lágy árnyalatival: jöhet a barna kabát, kék sál vagy egy zöld kardigán, és máris kész a lezser, mégis nőies megjelenés.
A kissé arisztokratikus kockás minták egészen más összhatást eredményeznek egy-egy összeállításon belül, mint a sikkes, francia nőket idéző csíkok és a játékosan bohém pöttyök. Elképesztően elegánssá varázsolják még a legegyszerűbb, leghétköznapibb megjelenést is. Szóval, ha vágysz a megújulásra, szeretnél kilépni a megszokottból, vagy csak új oldaladat mutatnád meg a világnak, akkor ez a kockás trend lesz a tökéletes választás számodra. Lehetőséget ad arra, hogy felfrissítsd a ruhatáradat, magabiztosságot sugározz és igazán ragyogó megjelenést teremts, anélkül hogy feladnád önmagad. Az alábbi összeállításban adunk néhány ötletet arra, hogyan viselheted a kockákat igazán sikkesen és stílusosan.
A kockás ing valójában sosem ment ki a divatból, újra virágkorát éli, de immár jóval többet nyújt a klasszikus „favágó stílusnál”. Az idei szezonban a kockás ing nőiesebb, elegánsabb és sokoldalúbb, mint valaha. Nem csupán egy kényelmes alapdarab, hanem valódi stíluselem, amelyet bátran viselhetsz munkába, kiadós hétvégi sétákhoz vagy akár esti, baráti összejövetelre is.
Az ősz egyik legkedveltebb alapdarabja a kockás szoknya, amely egyszerre nőies, bohém és elegáns. Kedvedre párosíthatod szinte bármivel, de ha azt szeretnéd, hogy a minta érvényesüljön, válassz hozzá egyszínű pulóvert vagy blúzt. A rétegezés is jól működik ebben az esetben: blézerrel, kardigánnal vagy hosszú kabáttal kombinálva stílusos őszi szetteket hozhatsz létre belőle.
Ölelnivaló kötött pulóverek, kigombolt puha kardigánok, valahogy így kell elképzelni a 2025/2026-os őszi-téli trendeket. A kockás kardigán az őszi ruhatár egyik legkényelmesebb és legpuhább alapdarabja. Egyszerű pólóval, masnis blúzzal viselve azonnal stílusos megjelenést kölcsönöz. Rétegezve blézerrel vagy hosszú kabáttal tökéletes a hűvös napokra is.
A kockás kabát az őszi ruhatár királynője, amely egyszerre elegáns, csinos, laza és kényelmes. Egy egyszerű farmer-póló szettből is azonnal stílusos megjelenést varázsol, de egy előkelő, letisztult kosztümmel is jól mutat. Hűvösebb napokon rétegezve, pulóverrel, garbóval és sállal tökéletes választás lehet. A kiegészítők terén érdemes visszafogott darabokat választani, hogy mindig a kockás minta legyen a figyelem középpontjában.
További stílusos tippekért nézd meg az alábbi videót:
