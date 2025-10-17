Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
A csíkosnál csak ez a minta nőiesebb – A britek nagy kedvence az őszi divat középpontjában

stílus
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 10:15
kockásdivatőszi divat
Az idei szezonban a kockás minta kerül a figyelem középpontjába, a britek egyik nagy kedvence, ami ezúttal még a csíkokat és a pöttyöket is lekörözi. A 2025-ös őszi divat főszereplője végtelenül nőies, sikkes, laza, ugyanakkor nagyon változatos módon beilleszthető a hétköznapi szettek részeként.
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Az őszi divatban az a legjobb, hogy végre előkerülhetnek a puha, kötött anyagok, a gazdag textúrák – mint a kasmír, gyapjú, pamut – és a karakteresebb motívumok, köztük a klasszikus kockás darabok. Ezeket a mintákat ráadásul nemcsak egyszínű, monokróm ruhákkal párosíthatod, hanem bátran keverheted más mintázatokkal is – például pöttyössel, csíkossal vagy akár virágossal –, amennyiben épp egy merészebb, divatosabb megjelenésre vágysz. Ha viszont a visszafogott elegancia híve vagy, a harmonikus összhatás érdekében kombinálhatod a kockákat meleg föld színekkel, esetleg az őszi avar, a lehullott falevele lágy árnyalatival: jöhet a barna kabát, kék sál  vagy egy zöld kardigán, és máris kész a lezser, mégis nőies megjelenés.

Őszi divatos kockás kabát egy nőn
Őszi divat 2025: így viseld a szezon nagy kedvencét, a kockás mintát
Fotó: Kirstin Sinclair /   GettyImages

Őszi divat 2025: idén a kockás minta kerül a divat középpontjába

A kissé arisztokratikus kockás minták egészen más összhatást eredményeznek egy-egy összeállításon belül, mint a sikkes, francia nőket idéző csíkok és a játékosan bohém pöttyök. Elképesztően elegánssá varázsolják még a legegyszerűbb, leghétköznapibb megjelenést is. Szóval, ha vágysz a megújulásra, szeretnél kilépni a megszokottból, vagy csak új oldaladat mutatnád meg a világnak, akkor ez a kockás trend lesz a tökéletes választás számodra. Lehetőséget ad arra, hogy felfrissítsd a ruhatáradat, magabiztosságot sugározz és igazán ragyogó megjelenést teremts, anélkül hogy feladnád önmagad. Az alábbi összeállításban adunk néhány ötletet arra, hogyan viselheted a kockákat igazán sikkesen és stílusosan.

Kockás ing, az őszi divat új kedvence

A kockás ing valójában sosem ment ki a divatból, újra virágkorát éli, de immár jóval többet nyújt a klasszikus „favágó stílusnál”. Az idei szezonban a kockás ing nőiesebb, elegánsabb és sokoldalúbb, mint valaha. Nem csupán egy kényelmes alapdarab, hanem valódi stíluselem, amelyet bátran viselhetsz munkába, kiadós hétvégi sétákhoz vagy akár esti, baráti összejövetelre is.

Kockás szoknya, az őszi divat üdvöskéje

Az ősz egyik legkedveltebb alapdarabja a kockás szoknya, amely egyszerre nőies, bohém és elegáns. Kedvedre párosíthatod szinte bármivel, de ha azt szeretnéd, hogy a minta érvényesüljön, válassz hozzá egyszínű pulóvert vagy blúzt. A rétegezés is jól működik ebben az esetben: blézerrel, kardigánnal vagy hosszú kabáttal kombinálva stílusos őszi szetteket hozhatsz létre belőle.

Az őszi divat egy kockás összeállításban.
Őszi divat: a velúr kabát és az oversize kardigán mellett a kockás minta is nagy kedvenc lesz
Fotó: Edward Berthelot /   GettyImages
  • Bors tipp:
    Egy nagyobb kockás mintázatú szoknya szoknya vagy ruha egy bokacsizmával és egy sneaker cipővel is praktikus választás, ami mellé jól megfér egy szép őszi kalap és néhány egyszerű kiegészítő.

Kockás kardigán, az őszi divat legpuhább darabja

Ölelnivaló kötött pulóverek, kigombolt puha kardigánok, valahogy így kell elképzelni a 2025/2026-os őszi-téli trendeket. A kockás kardigán az őszi ruhatár egyik legkényelmesebb és legpuhább alapdarabja. Egyszerű pólóval, masnis blúzzal viselve azonnal stílusos megjelenést kölcsönöz. Rétegezve blézerrel vagy hosszú kabáttal tökéletes a hűvös napokra is.

Kockás kabát, az őszi divat főszereplője

A kockás kabát az őszi ruhatár királynője, amely egyszerre elegáns, csinos, laza és kényelmes. Egy egyszerű farmer-póló szettből is azonnal stílusos megjelenést varázsol, de egy előkelő, letisztult kosztümmel is jól mutat. Hűvösebb napokon rétegezve, pulóverrel, garbóval és sállal tökéletes választás lehet. A kiegészítők terén érdemes visszafogott darabokat választani, hogy mindig a kockás minta legyen a figyelem középpontjában.

További stílusos tippekért nézd meg az alábbi videót:

