Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Bella, Erika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A '90-es évek retró divatja szerint öltözködő fiatalok

Retró divat: ezek a '90-es évekbeli darabok hódítanak idén ősszel

ősz
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 14:15
retró'90-es évekdivat
Aki a '90-es években nőtt fel, igazi nosztalgiával pillanthat a divatvilág idei trendjeire, ugyanis az akkori ikonikus darabok új köntösben, modern stílusban térnek vissza. A bakancs, a crop top és a farmerdzseki ismét a hétköznapi outfitek sztárja lesz. Az idei őszi trendek a retró divat és a modern stílus találkozásáról szólnak, és garantáltan mindenki találhat kedvére való ruhadarabot.
Bors
A szerző cikkei

A '90-es évek divatját a minimalizmus, a grunge lazasága és a casual chic stílus jellemezte, meglehetősen alacsony karbantartási igényű ruhadarabokkal. A divattrendek között szerepelt a szűk szabású ruhák mellett a bő, sportos viselet, mint például a kapucnis pulcsik és a nagyméretű pólók. A '80-as évek kötetlen stílusával szemben a '90-es évek a testpozitívabb és a kényelmesebb megjelenést részesítette előnyben, és népszerűvé váltak a különféle szubkultúrák, mint például a grunge, a punk és a preppy stílus. Nézzük meg közelebbről ezeket a trendeket, valamint hogy milyen formában tér vissza idén ősszel a retró divat!

Párizs, Divatos nők, Kockás szoknya, Retró divat
Ősszel visszatér a '90-es évekbeli retró divat kockás mintázata, legyen szó szoknyáról, blézerről, ingekről, kantáros szoknyákról vagy táskákról. Szerezd be mielőbb a trendi darabokat!
Fotó: Mauro Del Signore /  GettyImages

A divat világában gyakran visszatérnek régebbi, retró trendek, csak minden alkalommal új értelmezést kapnak. Ez most sincs másként: a '90-es évek trendjei ismét beköltöznek a gardróbjainkba, ráadásul a tervezők modern részletekkel és mai szabásvonalakkal tették ma is hordhatóvá az egykori darabokat. Mutatjuk, mely 5 ruhát érdemes beszerezned, ha idén ősszel stílusos akarsz maradni. 

A retró divat újra hódít idén ősszel − visszatér a '90-es évek

1. Farmerdzseki – az örök kedvenc 
A farmer sosem megy ki a divatból, de idén a túlméretezett, kicsit vintage hatású farmerdzsekik lesznek igazán menők. Nemcsak praktikusak az őszi időben, de könnyedén feldobnak egy egyszerű outfitet is.

Geena Davis a Thelma és Louise című '91-es thrillerben az akkori, ma már retró divat szerint farmerdzsekibe öltözve
Az 1990-es években a fiatal fiúk és lányok stílusa igazán laza volt. A rétegek −  flanel farmernadrágok vagy garbók felett viselt pulóverek − különösen hangsúlyosak voltak, akárcsak a farmer kiegészítők.
Fotó: Fotos International /  GettyImages

2. Bakancs – vagány és stílusos 
A '90-es évek legendás Dr. Martens bakancsai visszatértek, és most már színes, virágmintás, sőt platformos verziókban is hódítanak. Vagány megjelenéshez tökéletes választás.

3. Crop top – a merész darab 
A derékig érő felsők idén ősszel is megjelennek, akár farmerrel, akár magas derekú szoknyával kombinálva. A '90-es évek egyik legfeltűnőbb darabja ma már elegánsabb, letisztultabb stílusban is elérhető.

4. Kockás ing, szoknya, blézer – a grunge stílus újra él 
A Nirvana-korszak kedvenc darabja ismét divatba jött. A kockás ingek laza, réteges viseletként kerülnek elő, és farmerrel vagy akár ruhával kombinálva is nagyon trendik.

Női modellek kockás mintás ruhákban pózolnak
A kockás minta mánia is visszatér a '90-es évekből. Grunge stílusra fel!
Fotó: Arthur Elgort / Conde Nast /  GettyImages

5. Choker nyaklánc – a retró kiegészítő 
A kilencvenes évek egyik legikonikusabb kiegészítője, a szoros nyaklánc idén is feldobja a legegyszerűbb szettet. Bársonyból készült, gyöngyös vagy minimalista formában is hódít.

Sophia Loren és más nők choker nyakláncban
A choker nyaklánc körülbelül 14-16 hüvelykes nyaklánc. A chokerek jellemzően szorosan illeszkednek a nyakhoz, és közvetlenül a kulcscsontok felett helyezkednek el
Fotó: Vinnie Zuffante /  GettyImages

+1: A digitális korszak, avagy a divat kiberré válása

A '90-es években az internet és a digitális fényképezés megjelenése játékos módon hatott a divatra. Az új évezred közeledtével a tervezők saját értelmezésük szerint megalkották a kiberstílust, futurisztikus, high-tech és primitív elemeket ötvöző látomásokat megvalósítva. Ez az irányzat idén ősszel újabb fénykorát fogja élni; már most látható, hogy a divatházak őszi kollekciói sok esetben építenek a futurisztikus, poszthumán irányokra.

Az idei őszi trendekben tehát a nosztalgia és a modern divat találkozik, a '90-es évek stílusjegyei új életre kelnek, és sokkal több lehetőséget adnak a kreatív kombinációkra. 

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu