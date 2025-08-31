Retró divat: ezek a '90-es évekbeli darabok hódítanak idén ősszel

A '90-es évek divatját a minimalizmus, a grunge lazasága és a casual chic stílus jellemezte, meglehetősen alacsony karbantartási igényű ruhadarabokkal. A divattrendek között szerepelt a szűk szabású ruhák mellett a bő, sportos viselet, mint például a kapucnis pulcsik és a nagyméretű pólók. A '80-as évek kötetlen stílusával szemben a '90-es évek a testpozitívabb és a kényelmesebb megjelenést részesítette előnyben, és népszerűvé váltak a különféle szubkultúrák, mint például a grunge, a punk és a preppy stílus. Nézzük meg közelebbről ezeket a trendeket, valamint hogy milyen formában tér vissza idén ősszel a retró divat!
A divat világában gyakran visszatérnek régebbi, retró trendek, csak minden alkalommal új értelmezést kapnak. Ez most sincs másként: a '90-es évek trendjei ismét beköltöznek a gardróbjainkba, ráadásul a tervezők modern részletekkel és mai szabásvonalakkal tették ma is hordhatóvá az egykori darabokat. Mutatjuk, mely 5 ruhát érdemes beszerezned, ha idén ősszel stílusos akarsz maradni.
1. Farmerdzseki – az örök kedvenc
A farmer sosem megy ki a divatból, de idén a túlméretezett, kicsit vintage hatású farmerdzsekik lesznek igazán menők. Nemcsak praktikusak az őszi időben, de könnyedén feldobnak egy egyszerű outfitet is.
2. Bakancs – vagány és stílusos
A '90-es évek legendás Dr. Martens bakancsai visszatértek, és most már színes, virágmintás, sőt platformos verziókban is hódítanak. Vagány megjelenéshez tökéletes választás.
3. Crop top – a merész darab
A derékig érő felsők idén ősszel is megjelennek, akár farmerrel, akár magas derekú szoknyával kombinálva. A '90-es évek egyik legfeltűnőbb darabja ma már elegánsabb, letisztultabb stílusban is elérhető.
4. Kockás ing, szoknya, blézer – a grunge stílus újra él
A Nirvana-korszak kedvenc darabja ismét divatba jött. A kockás ingek laza, réteges viseletként kerülnek elő, és farmerrel vagy akár ruhával kombinálva is nagyon trendik.
5. Choker nyaklánc – a retró kiegészítő
A kilencvenes évek egyik legikonikusabb kiegészítője, a szoros nyaklánc idén is feldobja a legegyszerűbb szettet. Bársonyból készült, gyöngyös vagy minimalista formában is hódít.
+1: A digitális korszak, avagy a divat kiberré válása
A '90-es években az internet és a digitális fényképezés megjelenése játékos módon hatott a divatra. Az új évezred közeledtével a tervezők saját értelmezésük szerint megalkották a kiberstílust, futurisztikus, high-tech és primitív elemeket ötvöző látomásokat megvalósítva. Ez az irányzat idén ősszel újabb fénykorát fogja élni; már most látható, hogy a divatházak őszi kollekciói sok esetben építenek a futurisztikus, poszthumán irányokra.
Az idei őszi trendekben tehát a nosztalgia és a modern divat találkozik, a '90-es évek stílusjegyei új életre kelnek, és sokkal több lehetőséget adnak a kreatív kombinációkra.
