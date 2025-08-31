Retró divat: ezek a '90-es évekbeli darabok hódítanak idén ősszel

A '90-es évek divatját a minimalizmus, a grunge lazasága és a casual chic stílus jellemezte, meglehetősen alacsony karbantartási igényű ruhadarabokkal. A divattrendek között szerepelt a szűk szabású ruhák mellett a bő, sportos viselet, mint például a kapucnis pulcsik és a nagyméretű pólók. A '80-as évek kötetlen stílusával szemben a '90-es évek a testpozitívabb és a kényelmesebb megjelenést részesítette előnyben, és népszerűvé váltak a különféle szubkultúrák, mint például a grunge, a punk és a preppy stílus. Nézzük meg közelebbről ezeket a trendeket, valamint hogy milyen formában tér vissza idén ősszel a retró divat!

Fotó: Mauro Del Signore / GettyImages

A divat világában gyakran visszatérnek régebbi, retró trendek, csak minden alkalommal új értelmezést kapnak. Ez most sincs másként: a '90-es évek trendjei ismét beköltöznek a gardróbjainkba, ráadásul a tervezők modern részletekkel és mai szabásvonalakkal tették ma is hordhatóvá az egykori darabokat. Mutatjuk, mely 5 ruhát érdemes beszerezned, ha idén ősszel stílusos akarsz maradni.

A retró divat újra hódít idén ősszel − visszatér a '90-es évek

1. Farmerdzseki – az örök kedvenc

A farmer sosem megy ki a divatból, de idén a túlméretezett, kicsit vintage hatású farmerdzsekik lesznek igazán menők. Nemcsak praktikusak az őszi időben, de könnyedén feldobnak egy egyszerű outfitet is.

Az 1990-es években a fiatal fiúk és lányok stílusa igazán laza volt. A rétegek − flanel farmernadrágok vagy garbók felett viselt pulóverek − különösen hangsúlyosak voltak, akárcsak a farmer kiegészítők.

Fotó: Fotos International / GettyImages

2. Bakancs – vagány és stílusos

A '90-es évek legendás Dr. Martens bakancsai visszatértek, és most már színes, virágmintás, sőt platformos verziókban is hódítanak. Vagány megjelenéshez tökéletes választás.

3. Crop top – a merész darab

A derékig érő felsők idén ősszel is megjelennek, akár farmerrel, akár magas derekú szoknyával kombinálva. A '90-es évek egyik legfeltűnőbb darabja ma már elegánsabb, letisztultabb stílusban is elérhető.

4. Kockás ing, szoknya, blézer – a grunge stílus újra él

A Nirvana-korszak kedvenc darabja ismét divatba jött. A kockás ingek laza, réteges viseletként kerülnek elő, és farmerrel vagy akár ruhával kombinálva is nagyon trendik.

Fotó: Arthur Elgort / Conde Nast / GettyImages

5. Choker nyaklánc – a retró kiegészítő

A kilencvenes évek egyik legikonikusabb kiegészítője, a szoros nyaklánc idén is feldobja a legegyszerűbb szettet. Bársonyból készült, gyöngyös vagy minimalista formában is hódít.