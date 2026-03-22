Ezeket a szetteket viseld húsvétkor, hogy minden alkalommal stílusosan és nőiesen jelenhess meg

Most végre tényleg elpakolhatod a vastag kabátokat és a nehéz pulóvereket. Eljött a virágos minták, az élénk színek és a könnyed ruhák szezonja! A húsvéti divat pedig tökéletes alkalom arra, hogy újra elővedd rég nem látott kedvenceidet, és üde, stílusos összeállításokat állíts össze belőlük. Mutatjuk a legjobb stílustippeket!
A karácsony ünnepélyes, sötétebb hangulatához képest a húsvéti divat már egy jóval frissebb, üdébb elemeket ötvöző irány. Itt már nem a nehéz szövetek és a mély árnyalatok dominálnak, hanem a lágy esésű ruhák és a pasztellek.
Mindegy, mi lesz a húsvéti programod, ezekkel a tavaszi stílustippekkel tarolni fogsz!
Egy virágmintás midi- vagy maxiruha a legtutibb választás. Nem túl hivalkodó, mégis csinos, ünnepi megjelenést biztosít. Ha a minimalistább, letisztultabb stílust képviseled, a pasztell árnyalatú, egyszerű ruhák is tökéletesek a húsvéti misére. Még elegánsabb lehetsz, ha ezek jól szabott derékrésszel és finom esésű szoknyával rendelkeznek.
A húsvéti ebéd egy olyan alkalom, amin minden családban más a hagyomány. Van, akinél elegáns vendégséggel ünnepelnek, és van, ahol egy laza, szűkkörű vagy baráti összejövetel a bevett. Bármelyikről is van szó nálatok, valószínűleg sokat fogsz enni – és ezen van a hangsúly.
A legjobb, ha egy olyan ruha vagy szett mellett döntesz, ami kényelmes, nem feszül a rossz helyeken. Egy lazább tavaszi midiruha övvel például jól alakítható: ha kell, kihangsúlyozza a vonalaidat, de a húsvéti menü elfogyasztása után lazábbra veheted.
Ha viszont nadrágos típus vagy, egy szép blúz farmerrel tökéletes kompromisszum. A felső részre érdemes a fókuszt helyezni – az asztalnál úgyis ez látszik leginkább. Jöhetnek az élénkebb színek, de a mintás blúzok is.
A tavaszi kiegészítők is kötelező elemei a stílusos megjelenésnek! Egy pár letisztult fülbevalóval vagy egy csinos nyaklánccal még trendibb lehet a húsvéti szett.
Próbáld ki a 2026-os tavaszi divat legtrendibb kiegészítőit is:
A húsvéti hosszú hétvégét érdemes kihasználni egy rövid utazással és/vagy a messzebb élő rokonok meglátogatásával. Ilyenkor fontos, hogy az öltözködésnél a praktikusság kerüljön előtérbe. Persze ez nem azt jelenti, hogy a stílusról le kell mondanod. Egy kis kompromisszum kell csak, és kész a tökéletes tavaszi outfit!
Egy kényelmes, de nőies, bővebb szabású ruha sportcipővel ideális választás lehet az utazáshoz, mivel nem szorít, nem gyűrődik, mégis nőies.
A nadrágos megoldások közül a lazább darabok – például a culotte vagy a trapéz fazonok – elegáns vonalat adnak a húsvéti szettnek. Egyszerű felsőkkel és egy inggel rétegezve praktikusak és jól variálhatók.
Ne felejtsd otthon az aduász farmerkabátot sem! A tavaszi szeszélyes időjárás mellett mindig szükség lehet egy plusz rétegre, és egy farmerdzseki elképesztően jól mutat a ruhákkal és a nadrágos-inges szettekkel egyaránt.
Az alábbi videóban láthatod, melyek a 2026-os divatvilág legtrendibb színei:
