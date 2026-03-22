Ezeket a szetteket viseld húsvétkor, hogy minden alkalommal stílusosan és nőiesen jelenhess meg

Most végre tényleg elpakolhatod a vastag kabátokat és a nehéz pulóvereket. Eljött a virágos minták, az élénk színek és a könnyed ruhák szezonja! A húsvéti divat pedig tökéletes alkalom arra, hogy újra elővedd rég nem látott kedvenceidet, és üde, stílusos összeállításokat állíts össze belőlük. Mutatjuk a legjobb stílustippeket!

Húsvéti divat 2026: stílustippek az ünnepi szezonra.

Húsvétkor különböző programokra is hivatalosak vagyunk.

A tavaszi időjárással előkerülnek a légiesebb, könnyedebb, színes ruhák is.

A stílustippek segíthetnek, hogy minden alkalomra megtaláld a praktikus, de stílusos darabokat.

Húsvéti divattippek 2026: ezekkel minden alkalomra stílusosan érkezhetsz

A karácsony ünnepélyes, sötétebb hangulatához képest a húsvéti divat már egy jóval frissebb, üdébb elemeket ötvöző irány. Itt már nem a nehéz szövetek és a mély árnyalatok dominálnak, hanem a lágy esésű ruhák és a pasztellek.

Mindegy, mi lesz a húsvéti programod, ezekkel a tavaszi stílustippekkel tarolni fogsz!

A templomba

Egy virágmintás midi- vagy maxiruha a legtutibb választás. Nem túl hivalkodó, mégis csinos, ünnepi megjelenést biztosít. Ha a minimalistább, letisztultabb stílust képviseled, a pasztell árnyalatú, egyszerű ruhák is tökéletesek a húsvéti misére. Még elegánsabb lehetsz, ha ezek jól szabott derékrésszel és finom esésű szoknyával rendelkeznek.

Aki a kosztümöket szereti, idén nyugodtan választhat világosabb, akár rózsaszínes szetteket is. Egy ilyen klasszikus fazon is lehet trendi és modern, ha a színe friss.

A húsvéti ebédre

A húsvéti ebéd egy olyan alkalom, amin minden családban más a hagyomány. Van, akinél elegáns vendégséggel ünnepelnek, és van, ahol egy laza, szűkkörű vagy baráti összejövetel a bevett. Bármelyikről is van szó nálatok, valószínűleg sokat fogsz enni – és ezen van a hangsúly.

A legjobb, ha egy olyan ruha vagy szett mellett döntesz, ami kényelmes, nem feszül a rossz helyeken. Egy lazább tavaszi midiruha övvel például jól alakítható: ha kell, kihangsúlyozza a vonalaidat, de a húsvéti menü elfogyasztása után lazábbra veheted.

Ha viszont nadrágos típus vagy, egy szép blúz farmerrel tökéletes kompromisszum. A felső részre érdemes a fókuszt helyezni – az asztalnál úgyis ez látszik leginkább. Jöhetnek az élénkebb színek, de a mintás blúzok is.