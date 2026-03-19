Magas szárú zoknit és szoknyát viselő nő, ami nem divatos.

Ezek a trendek idén tavasszal már irtó cikinek számítanak – Ugye, te nem hordod őket?

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 11:15
Mindannyiunk szekrényében lapul néhány régi kedvenc, amit nincs szívünk kidobni, még akkor is, ha lelkünk mélyén már tudjuk: ideje lenne búcsút mondani nekik. Cikkünkben ezért összegyűjtöttük azokat a nem divatos ruhadarabokat, amelyek idén tavasszal jobb, ha inkább a fiók mélyén maradnak. Ugye, te még véletlenül sem viseled őket?
Vannak olyan örök klasszikus darabok és trendek, amelyekre bármikor igent mondhatsz, viszont a következőket inkább engedd el! Ugyanis olyan öltözeteket és stílusirányzatokat mutatunk be, amelyek idén tavasszal már egyáltalán nem divatosak. Lássuk a legcikibb ruhadarabok listáját!

  • Ezeket a ruhadarabokat messziről kerüld el idén tavasszal.
  • Eláruljuk, mit viselj inkább helyettük.
  • Ha a tippeket betartod, sokkal divatosabb megjelenésre tehetsz szert.

Ezek a trendek már nem divatosak tavasszal: a lányod és az unokád is cikinek fogja tartani

A tavasz mindig remek alkalom arra, hogy új életet lehelj a ruhatáradba. Ezért, ha tippeket keresel arra vonatkozóan, hogy miket szerezz be és miket kerülj, akkor a legjobb helyen jársz. Most ugyanis felfedjük azokat a ciki ruhadarabokat, amiket ne viselj idén tavasszal, mivel nagyon divatjamúltak. A stylistok mellesleg a merész színek, valamint a selyem és a csipke visszatérését hangsúlyozzák, amelyekkel új szintre emelheted a megjelenésedet. Akkor tehát lássuk is a legcikibbek listáját!

Monokróm öltözet helyett színblokkolt darabok

Bár eddig a fénykorukat élték a monokróm öltözetek, úgy tűnik, hogy az idejük leáldozóban van. Az egyforma, semleges, feltűnés nélküli szettek helyét ugyanis átveszik a merész színkontrasztok és a látványos árnyalatok. Többek között például próbálkozhatsz egy-egy színblokkolt darabbal is.

Fodros masnik helyett csipkés részletek

Ha divatos szeretnél maradni, akkor ints búcsút a túlzottan kidolgozott masnis részleteknek, és üdvözöld a szatén, csipkés topokat, amelyek finoman nőiessé varázsolják a megjelenésedet. Kapd fel őket a kedvenc farmereddel vagy egy fehér nadrággal, és vond magadra a figyelmet.

Világos farmer helyett sötét

A kopott, világos mosású farmerektől is ideje búcsút venned, és sötétebb változatok mellett letenned a voksodat. Míg az egyik szemünk sír, a másik nevet, hiszen ezek a darabok sokkal elegánsabbnak és frissebbnek mutatnak tavasszal, ha a megfelelő felsővel és cipővel kombinálod őket.

Semleges tónusú táskák helyett élénk színűek

A semleges tónusú táskáknak is leáldozott, ezért hagyd őket a gardrób mélyén, helyettük pedig vegyél elő egy erősen vibráló színű kiegészítőt, ami még a legegyszerűbb szettet is az egekbe repíti. Egy-egy ilyen darab életet lehel az öltözékedbe anélkül, hogy átesnél vele a ló túloldalára.  

Visszafogott részletek helyett feltűnőbb minták

Idén tavasszal a reflektorfény a visszafogott részletekről és kiegészítőkről áthelyeződik a játékosabb, vidámabb, klasszikus mintákra. Ez azt jelenti, hogy egy vidám pöttyös szoknyával például nyert ügyed lesz.

Ebben a videóban 7 tippet ismerhetsz meg, amelyekkel felturbózhatod a tavaszi megjelenésedet:

