Ezek a trendek idén tavasszal már irtó cikinek számítanak – Ugye, te nem hordod őket?

Vannak olyan örök klasszikus darabok és trendek, amelyekre bármikor igent mondhatsz, viszont a következőket inkább engedd el! Ugyanis olyan öltözeteket és stílusirányzatokat mutatunk be, amelyek idén tavasszal már egyáltalán nem divatosak. Lássuk a legcikibb ruhadarabok listáját!
A tavasz mindig remek alkalom arra, hogy új életet lehelj a ruhatáradba. Ezért, ha tippeket keresel arra vonatkozóan, hogy miket szerezz be és miket kerülj, akkor a legjobb helyen jársz. Most ugyanis felfedjük azokat a ciki ruhadarabokat, amiket ne viselj idén tavasszal, mivel nagyon divatjamúltak. A stylistok mellesleg a merész színek, valamint a selyem és a csipke visszatérését hangsúlyozzák, amelyekkel új szintre emelheted a megjelenésedet. Akkor tehát lássuk is a legcikibbek listáját!
Bár eddig a fénykorukat élték a monokróm öltözetek, úgy tűnik, hogy az idejük leáldozóban van. Az egyforma, semleges, feltűnés nélküli szettek helyét ugyanis átveszik a merész színkontrasztok és a látványos árnyalatok. Többek között például próbálkozhatsz egy-egy színblokkolt darabbal is.
Monokróm
Színblokkolt blúz
Ha divatos szeretnél maradni, akkor ints búcsút a túlzottan kidolgozott masnis részleteknek, és üdvözöld a szatén, csipkés topokat, amelyek finoman nőiessé varázsolják a megjelenésedet. Kapd fel őket a kedvenc farmereddel vagy egy fehér nadrággal, és vond magadra a figyelmet.
Fodros masni
Csipkés top, trikó
A kopott, világos mosású farmerektől is ideje búcsút venned, és sötétebb változatok mellett letenned a voksodat. Míg az egyik szemünk sír, a másik nevet, hiszen ezek a darabok sokkal elegánsabbnak és frissebbnek mutatnak tavasszal, ha a megfelelő felsővel és cipővel kombinálod őket.
Világos farmer
Sötét farmer
A semleges tónusú táskáknak is leáldozott, ezért hagyd őket a gardrób mélyén, helyettük pedig vegyél elő egy erősen vibráló színű kiegészítőt, ami még a legegyszerűbb szettet is az egekbe repíti. Egy-egy ilyen darab életet lehel az öltözékedbe anélkül, hogy átesnél vele a ló túloldalára.
Semleges színű táska
Színes táska
Idén tavasszal a reflektorfény a visszafogott részletekről és kiegészítőkről áthelyeződik a játékosabb, vidámabb, klasszikus mintákra. Ez azt jelenti, hogy egy vidám pöttyös szoknyával például nyert ügyed lesz.
Visszafogott részletek
Merészebb színű, mintás darabok
Ebben a videóban 7 tippet ismerhetsz meg, amelyekkel felturbózhatod a tavaszi megjelenésedet:
