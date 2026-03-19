Ezek a trendek idén tavasszal már irtó cikinek számítanak – Ugye, te nem hordod őket?

Vannak olyan örök klasszikus darabok és trendek, amelyekre bármikor igent mondhatsz, viszont a következőket inkább engedd el! Ugyanis olyan öltözeteket és stílusirányzatokat mutatunk be, amelyek idén tavasszal már egyáltalán nem divatosak. Lássuk a legcikibb ruhadarabok listáját!

Ezek a trendek már nem divatosak tavasszal: a lányod és az unokád is cikinek fogja tartani

A tavasz mindig remek alkalom arra, hogy új életet lehelj a ruhatáradba. Ezért, ha tippeket keresel arra vonatkozóan, hogy miket szerezz be és miket kerülj, akkor a legjobb helyen jársz. Most ugyanis felfedjük azokat a ciki ruhadarabokat, amiket ne viselj idén tavasszal, mivel nagyon divatjamúltak. A stylistok mellesleg a merész színek, valamint a selyem és a csipke visszatérését hangsúlyozzák, amelyekkel új szintre emelheted a megjelenésedet. Akkor tehát lássuk is a legcikibbek listáját!

Monokróm öltözet helyett színblokkolt darabok

Bár eddig a fénykorukat élték a monokróm öltözetek, úgy tűnik, hogy az idejük leáldozóban van. Az egyforma, semleges, feltűnés nélküli szettek helyét ugyanis átveszik a merész színkontrasztok és a látványos árnyalatok. Többek között például próbálkozhatsz egy-egy színblokkolt darabbal is.

Monokróm

Színblokkolt blúz

Fodros masnik helyett csipkés részletek

Ha divatos szeretnél maradni, akkor ints búcsút a túlzottan kidolgozott masnis részleteknek, és üdvözöld a szatén, csipkés topokat, amelyek finoman nőiessé varázsolják a megjelenésedet. Kapd fel őket a kedvenc farmereddel vagy egy fehér nadrággal, és vond magadra a figyelmet.

Fodros masni

Csipkés top, trikó

Világos farmer helyett sötét

A kopott, világos mosású farmerektől is ideje búcsút venned, és sötétebb változatok mellett letenned a voksodat. Míg az egyik szemünk sír, a másik nevet, hiszen ezek a darabok sokkal elegánsabbnak és frissebbnek mutatnak tavasszal, ha a megfelelő felsővel és cipővel kombinálod őket.