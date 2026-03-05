Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
„Most már biztonságban vannak!” - Orbán Viktor meglátogatta a kiszabadított hadifoglyokat

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 16:35 / FRISSÍTÉS: 2026. március 05. 16:38
hadifoglyokháború
Megindító videót közölt a miniszterelnök.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, csütörtök hajnalban megérkezett Budapestre az a két kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogoly, akiket Orbán Viktor és Szijjártó Péter együttes erővel kiszabadították a hadifogságból.

A kormányfő most személyesen váltott velük néhány szót, erről nemrégiben egy videót közölt a közösségi oldalán.

Meglátogattam a kiszabadított hadifoglyokat. Most már biztonságban vannak!

- fűzte a bejegyzéséhez Orbán Viktor.

 

