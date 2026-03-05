„Most már biztonságban vannak!” - Orbán Viktor meglátogatta a kiszabadított hadifoglyokat

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, csütörtök hajnalban megérkezett Budapestre az a két kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogoly, akiket Orbán Viktor és Szijjártó Péter együttes erővel kiszabadították a hadifogságból.
A kormányfő most személyesen váltott velük néhány szót, erről nemrégiben egy videót közölt a közösségi oldalán.
Meglátogattam a kiszabadított hadifoglyokat. Most már biztonságban vannak!
- fűzte a bejegyzéséhez Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.