„Most már biztonságban vannak!” - Orbán Viktor meglátogatta a kiszabadított hadifoglyokat

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, csütörtök hajnalban megérkezett Budapestre az a két kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogoly, akiket Orbán Viktor és Szijjártó Péter együttes erővel kiszabadították a hadifogságból.

A kormányfő most személyesen váltott velük néhány szót, erről nemrégiben egy videót közölt a közösségi oldalán.

Meglátogattam a kiszabadított hadifoglyokat. Most már biztonságban vannak!

- fűzte a bejegyzéséhez Orbán Viktor.