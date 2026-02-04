Unalmas a szürke és öregít a fekete? Mutatjuk a legstílusosabb karcsúsító kabátokat tavaszra

Ne rejtsd el magad zsákszabású kabátok mögé, inkább ismerd meg azt a fazont, ami igazán jól áll neked! Ehhez egyetlen, jól eltalált darab kell csak, hogy minden nap nőies és trendi szettekben tündökölhess. Cikkünkben most összegyűjtöttük a legelőnyösebb karcsúsító kabátokat, melyek minden női testalkathoz jól passzolnak. Nézd meg, melyik illik hozzád a legjobban!
Akinek a válla és a csípője közel azonos szélességű, és a dereka határozottan kirajzolódik, annál egy kabát legfőbb feladata a finom vonalkövetés, nem pedig a korrekció. A túl bő, doboz szabású fazonok épp azt rejtik el, amiben ez az alkat nyerő. Előnyös választás egy szépen strukturált, öves, karcsúsított kabát, ami derékban feszül, onnan szélesedik. A legjobb, ha csípő alá ér!
Keskenyebb váll, hangsúlyosabb csípő: ezen az alkaton az olyan kabátok mutatnak igazán mesésen, amelyek fókuszpontja, tehát a legfeszesebb része a felsőtestre és főleg a derékra helyezkedik. Szuperül mutathat egy galléros, felül kétsoros gombozással ellátott karcsúsító kabát, ami minimum a térdig ér. A körte alkaton, a csípőnél croppolt fazonok előnytelenül mutathatnak.
Ha a törzs közepe a legdominánsabb, legszélesebb, akkor a merev szabású kabátok nem lesznek túl nőiesek. Viszont egy lazább, lefelé enyhén bővülő fazon már egészen más tészta. A lényeg, hogy a kabát ne a derékvonalban szűküljön. A hosszúság szempontjából pedig érdemes olyat választani, ami körülbelül combközépig ér.
Alacsony termet esetén arra kell figyelni, hogy a dzseki ne legyen túl nagy, bő és ne készüljön extrán vastag anyagokból. Ha valaki nem nyúlánk, akkor is hordhat derékig érő, rövidebb és bokáig érő kabátokat: a hangsúly a letisztult vonalvezetésen van. A térdnél vagy combközépen elvágott darabok azonban még tömzsibbnek mutathatják az alakot.
Magasabb termetnél általában érdemes olyan kabátot választani, ami bátran játszik a szabásmintákkal, és ad egy kis plusz formát. A karakteres, itt-ott bő, de darázsolt kabátok szuperül állnak egy magasabb női testalkaton.
A következő videóban hasznos tippeket láthatsz a kabát övének stílusos megkötéséhez:
