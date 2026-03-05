"Minden este sírt" - Gróf Dávid felesége rengeteg áldozatot hozott párjáért

Gróf Dávid pályafutása során Skóciától kezdve Anglián és Németországon át egészen Görögországig több országban is megfordult. Életében azonban 2017 különösen sorsfordító évnek bizonyult: a Honvéddal bajnoki címet ünnepelhetett, néhány hónappal később pedig összeházasodtak szerelmével, Gróf-Komsa Klaudiával. A Fradi kapusa lapunknak mesélt arról, hogy felesége minden helyzetben mellette állt, sőt később az is az ő ötlete volt, hogy közös gyermekükkel együtt vágjanak bele a görögországi kalandjukba.

Gróf Dávid felesége biztatására igazolt Görögországba

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Mindig mondtam, hogy szeretnék még külföldön játszani, és három éve ott volt a lehetőség, hogy Görögországba igazoljak. Elmondtam a feleségemnek is, bár akkor már nem volt egyszerű a helyzet: a kislányunk alig volt több mint 13 hónapos. Akkor Debrecenben éltünk, hárman voltunk, kevés segítséggel, így is kihívás volt a mindennapok megszervezése. Azt mondtam neki, valószínűleg még nehezebb lenne, ha külföldre mennénk. Ő viszont csak annyit mondott: erre vártál, bele kell vágni. Végül visszahívtam az ügyvédet, és két óra alatt megállapodtunk

- mesélte Gróf, aki pontosan tudja, mennyire nehéz időszakot élt át akkor a felesége.

Az első három hónapban minden este sírt, sőt volt, hogy délután is. Tudom, hogy nagyon nehéz volt neki, hiszen ő is itt hagyta a szüleit és a családját. De visszagondolva az egészre, azt mondom, hogy nagyon pozitív időszak volt. A végén pedig már azért sírt, mert eljöttünk, pedig ő maradt volna még.

Gróf Dávid 45 mérkőzésen védett a görög Levadiakosz színeiben, ám amikor a Ferencváros megkereste, egy pillanatig sem hezitált a hazatérésen. 2025 februárjában a család hazatért végül Budapestre, a kapus pedig újra a Ferencváros játékosa lett.

Gróf Dávid szeretné, ha kislányából is sportoló lenne

A labdarúgó és párja számára 2021 novembere különleges mérföldkő volt: ekkor született meg első gyermekük, Tia. A kislány neve egyáltalán nem véletlen, a választást egy kedvelt sorozat inspirálta, a Zöld Íjász egyik karaktere, Thea után kapta a nevét. Gróf Dávid elárulta, hogy mindenképpen a sport felé szeretnék terelni a gyermeküket, hiszen a felesége korábban kézilabdázott, ő maga pedig mindig is labdarúgókapus szeretett volna lenni.

Tia sportóvodába jár, ahol minden nap más sportágat próbálnak ki, hétfőtől péntekig folyamatosan váltakozik, hogy éppen milyen mozgás van. Tudjuk, hogy a sport nagyon fontos, és szerintem az életben rengeteget tanít. Ezért próbáljuk megszerettetni vele, egy kicsit a sport felé terelni. Az viszont, hogy végül milyen sportágat választ, teljesen az ő döntése lesz. Mi csak igyekszünk megmutatni neki a lehetőségeket, hogy minél több mindent kipróbálhasson. Egyelőre úgy tűnik, a labdasportok nagyon tetszenek neki.

A Fradi kapusa mosolyogva árulta el, hogy feleségével szeretnének még közös gyermeket.