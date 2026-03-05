"Minden este sírt" - Gróf Dávid felesége rengeteg áldozatot hozott párjáért

Gróf Dávid pályafutása során Skóciától kezdve Anglián és Németországon át egészen Görögországig több országban is megfordult. Életében azonban 2017 különösen sorsfordító évnek bizonyult: a Honvéddal bajnoki címet ünnepelhetett, néhány hónappal később pedig összeházasodtak szerelmével, Gróf-Komsa Klaudiával. A Fradi kapusa lapunknak mesélt arról, hogy felesége minden helyzetben mellette állt, sőt később az is az ő ötlete volt, hogy közös gyermekükkel együtt vágjanak bele a görögországi kalandjukba.
Mindig mondtam, hogy szeretnék még külföldön játszani, és három éve ott volt a lehetőség, hogy Görögországba igazoljak. Elmondtam a feleségemnek is, bár akkor már nem volt egyszerű a helyzet: a kislányunk alig volt több mint 13 hónapos. Akkor Debrecenben éltünk, hárman voltunk, kevés segítséggel, így is kihívás volt a mindennapok megszervezése. Azt mondtam neki, valószínűleg még nehezebb lenne, ha külföldre mennénk. Ő viszont csak annyit mondott: erre vártál, bele kell vágni. Végül visszahívtam az ügyvédet, és két óra alatt megállapodtunk
- mesélte Gróf, aki pontosan tudja, mennyire nehéz időszakot élt át akkor a felesége.
Az első három hónapban minden este sírt, sőt volt, hogy délután is. Tudom, hogy nagyon nehéz volt neki, hiszen ő is itt hagyta a szüleit és a családját. De visszagondolva az egészre, azt mondom, hogy nagyon pozitív időszak volt. A végén pedig már azért sírt, mert eljöttünk, pedig ő maradt volna még.
Gróf Dávid 45 mérkőzésen védett a görög Levadiakosz színeiben, ám amikor a Ferencváros megkereste, egy pillanatig sem hezitált a hazatérésen. 2025 februárjában a család hazatért végül Budapestre, a kapus pedig újra a Ferencváros játékosa lett.
A labdarúgó és párja számára 2021 novembere különleges mérföldkő volt: ekkor született meg első gyermekük, Tia. A kislány neve egyáltalán nem véletlen, a választást egy kedvelt sorozat inspirálta, a Zöld Íjász egyik karaktere, Thea után kapta a nevét. Gróf Dávid elárulta, hogy mindenképpen a sport felé szeretnék terelni a gyermeküket, hiszen a felesége korábban kézilabdázott, ő maga pedig mindig is labdarúgókapus szeretett volna lenni.
Tia sportóvodába jár, ahol minden nap más sportágat próbálnak ki, hétfőtől péntekig folyamatosan váltakozik, hogy éppen milyen mozgás van. Tudjuk, hogy a sport nagyon fontos, és szerintem az életben rengeteget tanít. Ezért próbáljuk megszerettetni vele, egy kicsit a sport felé terelni. Az viszont, hogy végül milyen sportágat választ, teljesen az ő döntése lesz. Mi csak igyekszünk megmutatni neki a lehetőségeket, hogy minél több mindent kipróbálhasson. Egyelőre úgy tűnik, a labdasportok nagyon tetszenek neki.
A Fradi kapusa mosolyogva árulta el, hogy feleségével szeretnének még közös gyermeket.
“A lányunkra, Tiára is sokat kellett várnunk, és volt egy időszak, amikor már kicsit el is engedtük, hogy talán nem fog összejönni – aztán sikerült. Most is úgy vagyunk vele, hogy ha jönnie kell, akkor jönni fog”
- mondta Gróf, aki igyekszik a lehető legjobb apukája lenni a kislányának.
A feleségem mindig azt mondja, hogy sokkal szigorúbbnak kellene lennem, mert általában én vagyok otthon a „jó zsaru”. Ő lett az életünk középpontja, nagyon szeretek vele időt tölteni. Sokszor próbálom a feleségemet otthon hagyni, én pedig nagyon élvezem a kislányommal az apás programokat. Próbálok mindent megadni neki, és abból tanulva, hogy nekem milyen volt a gyerekkorom, igyekszem a lehető legjobb apuka lenni.
