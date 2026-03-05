Ő Brad Pitt 30 évvel fiatalabb barátnője: itt van minden, amit a bombázóról tudunk

Brad Pitt már 2019 óta nincs együtt Angelina Jolieval, akivel oly sokáig mosolyogtak együtt a címlapokon, hogy szakításuk máig nem hevertük ki egészen. Nem annyira, mint a sztár maga, akinek szívét egy 30 évvel fiatalabb hölgy foltozta be teljesen. Brad Pitt és Ines de Ramon legutóbb Görögországban, Hydra szigetén töltenek egy kis közös minőségi időt, miközben a színész a The Riders című új filmjét forgatja. A lány minden bizonnyal pont azt nyújtja a Harcosok klubja, Hetedik, Becstelen Brigantyk és a Volt egyszer egy... Hollywood sztárjának, amire szüksége van egy boldog érzelmi hátországhoz.
Ines de Ramon 1992. december 19‑én született Amerikában, de Svájcban nőtt fel egy spanyol származású családban. A gyönyörű 33 éves hölgy egy ékszeriparban dolgozó üzleti szakember, akinek korábbi életéről viszonylag keveset tudni, mert a bulvár világától nagyon óvja a magánéletét. Azt viszont tudjuk, hogy korábban a színész Paul Wesley felesége volt, akivel 2018-ban házasodtak össze, de 2022-ben közös megegyezéssel különváltak útjaik.
A lány svájci származású, több nyelven beszél, és a hírességek körében népszerű ékszerüzlet, az Anita Ko Jewelry értékesítési vezetője. Ines de Ramon a világsztár, Brad Pitt életében fontos szerepet tölt be, ugyanis a színész környezetéből származó bennfentes források szerint nyugodt, kiegyensúlyozott életet élnek. A kapcsolatuk 2022 végén kezdődött: ekkor látták először együtt őket novemberben, jóllehet kötődésük még csak pletykaszinten mozgott ekkor. Fokozatosan vált egyre komolyabbá, majd 2024-ben jelentek meg először hivatalosan együtt nyilvános eseményen, a velencei filmfesztivál vörös szőnyegén. Azóta a pár továbbra is együtt van, és a beszámolók szerint stabil, komoly kapcsolatban élnek, sőt 2024 februárjában már össze is költöztek.
Brad Pitt-Ines de Ramon kapcsolata minden bizonnyal jó szinergiákkal épít, hiszen az F1 — A film tavaly a filmsztár karrierjének legprofitálóbb filmjévé vált és már tűkön ülve várjuk a The Adventures of Cliff Booth-t is, mely a SuperBowl idei idényének legmenőbb előzetesével jelentkezett.
A színésznő Brad Pittel való szakítása óta szingliként éli az életét. Az elmúlt időszakban ritkán beszélt a magánéletéről, ám a People magazin szerint jelenleg teljes mértékben a családjára és a munkájára összpontosít. A válás után a hatgyermekes anyuka elsősorban arra törekszik, hogy gyerekei stabil és nyugodt környezetben nőhessenek fel, miközben a karrierjét is aktívan építi. Egyszerűen máshova helyezi a prioritást, a szerelem az ő életében jelenleg nem tűnik fontosnak.
