7 apró trükk, amivel bármilyen télikabátban karcsúbbnak tűnsz

Öltözködés terén mindig nehéz átállni a hideg időre, amikor az az elsődleges cél, hogy ne fagyj meg. A télikabátban azonban sokan úgy néznek ki, mint egy jól megtermett hóember, ezért olyan praktikákat gyűjtöttünk össze, amelyekkel másodpercek alatt akár „több kilótól is megszabadulhatsz”.

Télikabátban is lehetsz stílusos: mutatjuk hogyan viseld.

Fotó: Anna Zhukkova / Shutterstock

Viseld divatosan a télikabátot – Így faragj le több kilót

Ha te sem akarod, hogy a télikabátban úgy nézz ki, mint egy jóllakott pingvin, akkor válassz egyet az alábbi trükkök közül és élvezd a karcsúságot.

Hagyd szabadon a vállaidat

Ha nem tombolnak kint fagyos szelek, akkor a kabátot csúsztasd le a vállaidról. Ez nemcsak stílusos és laza megjelenést fog kölcsönözni neked, hanem a felsőtestedet is vékonyítja, miközben hangsúlyozza a mellkasadat és a kulcscsontodat.

Viselj skinny farmert

Csak gondolj bele! Ha az óriási télikabát mellé bő nadrágot húzol, az még terjedelmesebbnek fog mutatni. Ne kövess el ekkora bakit, inkább tedd le a voksodat egy trendi skinny farmer mellett, ami kiemeli a lábad legvékonyabb részét, a bokádat, így odairányítva mások figyelmét.

Csak a felül gombold össze

Amennyiben hosszú kabátot viselsz és nem tombol odakint hóvihar, a darabot csak felül gombold össze, így séta közben jól láthatóvá válnak a lábaid. Így az emberek nem csak egy óriási kabátból kikandikáló fejet látnak majd, hanem szinte az egész testedet.

Ha hosszú kabátot viselsz, mutasd meg a lábaidat!

Fotó: Anna Zhukkova / Shutterstock

Párosítsd magassarkúval

A magassarkú egy tökéletes opció, ha meg akarod nyújtani az alakodat. Válassz olyat, amiben nem okoz gondot a járás és kényelmes. Ez az apró trükk ugyanis nemcsak karcsúsít, de hangsúlyozza a nőiességedet is.

Válassz hozzá teljesen fekete szettet

Különösen akkor, ha a kabát kontrasztos színű, viselj alatta teljesen fekete szettet. Ez a kombináció ugyanis karcsúsító hatással bír, miközben egyensúlyt teremt az öltözködésedben.

Ne cipzározd vagy gombold össze

Bár ez nem mindig lehetséges, ha teheted (nincsenek óriási fagyok odakint és rétegesen fel vagy öltözve), akkor hagyd nyitva a télikabátodat, ami így hosszú, karcsúsító vonalat képez majd. Emellett a derekadat is kiemelheted egy feltűnő övvel, a hatás pedig biztosan nem marad el.