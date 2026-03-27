A régi kedvenc idén tavasszal ismét visszatér – Így viseld stílusosan és nőiesen nagyanyáink imádott ékszerét

A tavasz beköszöntével ideje felfrissíteni a megjelenésünket, ami nem feltétlenül egyenlő az egész ruhatár lecserélésével. Ezért inkább használj olyan időtlen kiegészítőket, amelyek még frissebbé és fiatalosabbá varázsolják a megjelenésedet. A bross viselése például egy kitűnő opció, ha ki akarsz tűnni a tömegből. Ugye már neki is láttál előkutatni a fiók mélyéről a kedvenceidet?

A bross viselése újra divatba jött! Mutatjuk, hogyan hordd!

Fotó: Kevin Mazur / GettyImages

Kortól függetlenül bárki viselheti őket.

A brossok még a legegyszerűbb szettet is új szintre emelik.

Olyan stílustrükköket ismerhetsz meg, amelyeket egyszerűen alkalmazhatsz a mindennapokban.

Bross viselése mesterfokon: a kiegészítő, ami a kedvenc alapdarabjaidat is új szintre emeli

A 2026-os tavaszi divat egyértelműen eltolódott az önkifejezés irányába, ennek köszönhetően pedig a kiegészítők kerültek reflektorfénybe. Mivel a minimalizmus kora lecsengőben van, ez a váltás utat nyitott a régóta elavultnak hitt bross előtt, amely új kontextusba helyezve vált a lehengerlő stílus alapdarabjává. Tehát egy olyan korszak köszöntött be, amelyben mindenki a saját, egyéni ízlése finomhangolására összpontosít, amiből a 40 feletti nők is rengeteget profitálhatnak. Hiszen nem a trendek követése a cél, hanem a magabiztos megjelenés és önmegvalósítás. A brossok viselésével ezért te sem nyúlhatsz mellé, ugyanis rengeteg lehetőséget kínálnak ahhoz, hogy tükrözzék a stílusodat. Így hordd őket, hogy fiatalítóan hassanak rád!

Vigyél egy kis változatosságot a kedvencedbe

Van egy kedvenc fehér inged vagy régi pólód, amit szeretnél különlegesebbé tenni? Akkor dobd fel a ruhatárad alapdarabjait egy ízléses brossal. Tűzd a gallérod szélére, vagy közelébe és javíts vele az összképen. Míg egy nyaklánc séta közben ide-oda mozog, ez a kiegészítő végig stabil és stílusos marad.

Dobd fel a farmerdzsekidet brossokkal

Ki mondta, hogy a brossaid közül csak egyet viselhetsz? Amennyiben az extrémebb stílus híve vagy, és azt szeretnéd, hogy minden szempár rád szegeződjön, dobd fel a tavaszi farmerdzsekidet több elegáns kitűzővel is. Azonban nagyon figyelj arra, hogy jól harmonizáljanak egymással.