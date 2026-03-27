BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Hajnalka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A régi kedvenc idén tavasszal ismét visszatér – Így viseld stílusosan és nőiesen nagyanyáink imádott ékszerét

divat
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 18:45
brosstavaszi divatstílus
Valószínűleg neked is ott lapul a fiókod mélyén egy olyan elegáns ékszer, amely nemcsak nőies, hanem a fiatal éveidet idézi. Ha idén tavasszal igazán egyedivé szeretnéd varázsolni a megjelenésedet, akkor van egy fantasztikus hírünk: a bross viselése 2026-ban újra divatba jött! Mutatjuk, hogyan és mit tűzz magadra.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A tavasz beköszöntével ideje felfrissíteni a megjelenésünket, ami nem feltétlenül egyenlő az egész ruhatár lecserélésével. Ezért inkább használj olyan időtlen kiegészítőket, amelyek még frissebbé és fiatalosabbá varázsolják a megjelenésedet. A bross viselése például egy kitűnő opció, ha ki akarsz tűnni a tömegből. Ugye már neki is láttál előkutatni a fiók mélyéről a kedvenceidet?

Csinos nő, aki követi a bross viselése során fontos trendet.
Fotó: Kevin Mazur /   GettyImages
  • Kortól függetlenül bárki viselheti őket.
  • A brossok még a legegyszerűbb szettet is új szintre emelik.
  • Olyan stílustrükköket ismerhetsz meg, amelyeket egyszerűen alkalmazhatsz a mindennapokban.

Bross viselése mesterfokon: a kiegészítő, ami a kedvenc alapdarabjaidat is új szintre emeli

A 2026-os tavaszi divat egyértelműen eltolódott az önkifejezés irányába, ennek köszönhetően pedig a kiegészítők kerültek reflektorfénybe. Mivel a minimalizmus kora lecsengőben van, ez a váltás utat nyitott a régóta elavultnak hitt bross előtt, amely új kontextusba helyezve vált a lehengerlő stílus alapdarabjává. Tehát egy olyan korszak köszöntött be, amelyben mindenki a saját, egyéni ízlése finomhangolására összpontosít, amiből a 40 feletti nők is rengeteget profitálhatnak. Hiszen nem a trendek követése a cél, hanem a magabiztos megjelenés és önmegvalósítás. A brossok viselésével ezért te sem nyúlhatsz mellé, ugyanis rengeteg lehetőséget kínálnak ahhoz, hogy tükrözzék a stílusodat. Így hordd őket, hogy fiatalítóan hassanak rád!

Vigyél egy kis változatosságot a kedvencedbe

Van egy kedvenc fehér inged vagy régi pólód, amit szeretnél különlegesebbé tenni? Akkor dobd fel a ruhatárad alapdarabjait egy ízléses brossal. Tűzd a gallérod szélére, vagy közelébe és javíts vele az összképen. Míg egy nyaklánc séta közben ide-oda mozog, ez a kiegészítő végig stabil és stílusos marad.

Dobd fel a farmerdzsekidet brossokkal

Ki mondta, hogy a brossaid közül csak egyet viselhetsz? Amennyiben az extrémebb stílus híve vagy, és azt szeretnéd, hogy minden szempár rád szegeződjön, dobd fel a tavaszi farmerdzsekidet több elegáns kitűzővel is. Azonban nagyon figyelj arra, hogy jól harmonizáljanak egymással.

Egyszerűen rögzítsd oda, ahová szeretnéd

A brossokat többségében dzsekik gallérján és ingeken viselik, de te miért ne hordhatnád máshol, mondjuk a farmereden? Ahogy említettük, a cél, hogy a szetted tükrözzön téged, az alábbi kép pedig bizonyítja, hogy egy ilyen kiegészítő még a kedvenc régi nadrágodat is új szintre emelheti.

Válassz kettős brosst lánccal

Ha azonban szeretnél végleg búcsút inteni a hagyományos brossoknak, mivel nagyon elavultnak tűnnek, akkor tűzz magadra egy kettős brosst lánccal. Egy zakóval pedig még elegánsabbá teheted ezt a stílusos kiegészítőt.

A bross viselésével kapcsolatban érdemes megnézned az alábbi videót:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
