BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Sándor, Ede névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Divatos napszemüvegtrendet viselő fiatal nő az utcán.

A legstílusosabb napszemüvegek 2026-ra: időtálló modellek, amiket neked is be kell szerezned

stílustipp
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 13:15
Biztosak vagyunk benne, hogy neked is ott lapul a szekrényed mélyén egy régi, klasszikus darab, amit most újra elővehetsz. Az idei napszemüvegtrendek ugyanis visszahozzák a régi retró stílust. Mutatjuk a legdivatosabbat mind közül!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Kisütött a nap, és végre a divatos napszemüvegek is a mindennapi öltözködésünk szerves részei lehetnek! Klasszikus formák és egészen friss megközelítések is a divatvilág fókuszába kerülnek idén. A 2026-os napszemüvegtrendek között biztosan megtalálod azt, ami tökéletesen passzol a stílusodhoz, és feldobja a megjelenésedet. Íme a legjobb választék!

Kék keretes napszemüvegtrendet viselő fiatal nő.
Napszemüvegtrendek 2026: ezek a darabok uralják a divatvilágot idén!
Fotó: LightField Studios / Shutterstock
  • A vastag keretek idén újra divatba jöttek.
  • A színes lencsék uralják a trendeket.
  • A retró formák modern részletekkel térnek vissza.
  • A macskaszem fazon még mindig hódít.
  • Egy igazi klasszikus is reflektorfénybe kerül.

2026-os napszemüvegtrendek: ezek közül válogass idén!

Minél nagyobb, annál jobb

A trend afféle se veled, se nélküled kapcsolatban áll a feltűnő, túlméretezett kiegészítőkkel, de úgy tűnik, az idei napszemüveg divatban előbbit részesíti előnyben. A túlméretezett keretek szinte minden nagy divatház kollekciójában megjelentek. Ezek a darabok biztosan nem kerülik el a tekinteteket. Elfoglalják az arc felét, de cserébe erős karaktert adnak a legegyszerűbb tavaszi outfiteknek is.

A legnépszerűbb napszemüvegtrend 2026-ban: a színes lencsék

Ha egy napszemüvegtrendet kellene kiemelnünk, az biztosan a különböző színekben pompázó szemüveglencsék imádata lenne. A sárgás, borostyánszínű árnyalatoktól a rózsaszínen át egészen a zöld vagy kék tónusokig rengeteg variáció jelent meg idén. A színes napszemüvegek sem a visszafogottságukról híresek, de nem is ez a célunk velük. Minden stílust sokkal játékosabbá és fiatalosabbá varázsolnak. Sőt, egy megfelelően kiválasztott árnyalat egy egész szettet képes teljesen új, trendibb hangulatba fordítani.

A nagy retró fordulat

Örök trendszabály, hogy ami egyszer már menő volt, az előbb-utóbb visszatér. 2026-ban ennek köszönhetjük, hogy visszatértek a vastag, markáns formákkal rendelkező, színes napszemüveg keretek is, amelyekkel a 70-es, 80-as években találkoztunk utoljára. Persze egy-két modernebb részlettel kiegészítve.

Az újragondolt macskaszem

A macskaszem fazonú szemüveg nem a nagy visszatérők táborát erősíti, hiszen évek óta stabil szereplője a napszemüvegtrendeknek. Viszont idén kapott egy kis új fűszert. A klasszikus, felfelé ívelő forma megmaradt, de a keretek merészebb színekben, fémes részletekkel jelennek meg. Az elegáns hatás marad, de kap egy kis játékosságot is.

Éles kanyarral tér vissza a pilótaszemüveg

Nem hittük, hogy máris feléled hamvaiból a pilóta napszemüveg, hiszen nemrég még egyenesen cikinek számított. Úgy tűnik, a 2026-os divatszezonban ismét nagy népszerűségnek örvend majd – pár kisebb, de annál látványosabb változtatással. A vékony fémkeretek és a halványan színezett lencsék modernebb megjelenést kölcsönöznek ennek az ikonikus darabnak. Klasszikus, de aktualizált – a kiegészítő, amely évekig a kedvencünk maradhat.

Az alábbi videóra kattintva megtudhatod, hogyan választhatod ki az arcformádhoz leginkább passzoló napszemüveget:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
