A legstílusosabb napszemüvegek 2026-ra: időtálló modellek, amiket neked is be kell szerezned

Kisütött a nap, és végre a divatos napszemüvegek is a mindennapi öltözködésünk szerves részei lehetnek! Klasszikus formák és egészen friss megközelítések is a divatvilág fókuszába kerülnek idén. A 2026-os napszemüvegtrendek között biztosan megtalálod azt, ami tökéletesen passzol a stílusodhoz, és feldobja a megjelenésedet. Íme a legjobb választék!

Napszemüvegtrendek 2026: ezek a darabok uralják a divatvilágot idén!

Fotó: LightField Studios / Shutterstock

A vastag keretek idén újra divatba jöttek.

A színes lencsék uralják a trendeket.

A retró formák modern részletekkel térnek vissza.

A macskaszem fazon még mindig hódít.

Egy igazi klasszikus is reflektorfénybe kerül.

Minél nagyobb, annál jobb

A trend afféle se veled, se nélküled kapcsolatban áll a feltűnő, túlméretezett kiegészítőkkel, de úgy tűnik, az idei napszemüveg divatban előbbit részesíti előnyben. A túlméretezett keretek szinte minden nagy divatház kollekciójában megjelentek. Ezek a darabok biztosan nem kerülik el a tekinteteket. Elfoglalják az arc felét, de cserébe erős karaktert adnak a legegyszerűbb tavaszi outfiteknek is.

A legnépszerűbb napszemüvegtrend 2026-ban: a színes lencsék

Ha egy napszemüvegtrendet kellene kiemelnünk, az biztosan a különböző színekben pompázó szemüveglencsék imádata lenne. A sárgás, borostyánszínű árnyalatoktól a rózsaszínen át egészen a zöld vagy kék tónusokig rengeteg variáció jelent meg idén. A színes napszemüvegek sem a visszafogottságukról híresek, de nem is ez a célunk velük. Minden stílust sokkal játékosabbá és fiatalosabbá varázsolnak. Sőt, egy megfelelően kiválasztott árnyalat egy egész szettet képes teljesen új, trendibb hangulatba fordítani.

A nagy retró fordulat

Örök trendszabály, hogy ami egyszer már menő volt, az előbb-utóbb visszatér. 2026-ban ennek köszönhetjük, hogy visszatértek a vastag, markáns formákkal rendelkező, színes napszemüveg keretek is, amelyekkel a 70-es, 80-as években találkoztunk utoljára. Persze egy-két modernebb részlettel kiegészítve.

Az újragondolt macskaszem

A macskaszem fazonú szemüveg nem a nagy visszatérők táborát erősíti, hiszen évek óta stabil szereplője a napszemüvegtrendeknek. Viszont idén kapott egy kis új fűszert. A klasszikus, felfelé ívelő forma megmaradt, de a keretek merészebb színekben, fémes részletekkel jelennek meg. Az elegáns hatás marad, de kap egy kis játékosságot is.