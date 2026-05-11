Ezzel robbant az HBO Max: Pedro Pascal, Dakota Johnson és Chris Evans szerelmi háromszögének senki nem tud ellenállni

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 11. 21:45
Zsebkendőket elő! Az HBO Maxon landolt ugyanis a tavalyi év legszerelmesebb komédiája, mely napjaink legnagyobb sztárjaival, Pedro Pascallal, Dakota Johnsonnal és Chris Evansszel csalogatott mindenkit a mozikba.
Véget ért Margot Robbie és Jacob Elordi uralma az HBO Maxon. A szexi ausztrál páros nem kevés erotikával megspékelt romantikázása, azaz az Üvöltő szelek még május 1-én került fel a streamingszolgáltató platformjára, és azóta a nézettségi lista első helyén tanyázott. Ám a múlt hétvégén trónfosztás történt, ugyanis az HBO Max jóvoltából végre az otthon kényelméből is elérhetővé vált a 2025-ös év legsikeresebb romantikus komédiája, amire mindenki azonnal rácuppant.

Dakota Johnson, Chris Evans és Pedro Pascal Az HBO Maxon elérhető Többesélyes szerelem főszereplői
A legnézettebb HBO Max-filmek között most a Többesélyes szerelem a listavezető (Fotó: JLPPA/Bestimage)

Az HBO Maxon még a szerelem is többesélyes

A tavaly nyári mozis uborkaszezont egy igazi sztárparádé tört meg. Hazánkban ugyanis augusztus 14-én került a filmszínházakba a Pedro Pascal, Dakota Johnson és a hamarosan ismét szuperhős gúnyát öltő Chris Evans főszereplésével bemutatott Többesélyes szerelem.

Az eredeti címén Materialists, azaz Materialisták címre hallgató mű cselekményének középpontjában a Johnson kisasszony által alakított Lucy, az istenadta tehetséggel megáldott házasságközvetítő áll, aki mindenkinek megtalálta élete párját, csak épp magának nem. Mígnem egy nap fel nem bukkan a nemrégiben bajusztalanná vált Pedro Pascal Harry-je, aki maga a két lábon járó tökéletesség.

Dakota Johnson, Chris Evans és a Többesélyes szerelem főszereplői
Vajon Lucy kit választ? Pedro Pascal tökéletes szépfiú-karakterét vagy a Chris Evans által alakított csórót (Fotó: JLPPA/Bestimage)

Azonban hirtelen megjelenik Lucy exkedvese, John, akit kizárásos alapon ki lehet találni, hogy Chris Evans alakít, és aki alaposan beleköp az ifjú gerlepár levesébe, miután a főhősnőben feltámadnak a halottnak hitt érzelmek. Ha pedig ez nem lenne elég, Pedro Pascal szépfiújáról is szépen lassan lehull a lepel, és derül fény arra, hogy közel sem olyan tökéletes, mint azt első pillantásra hittük.

Többesélyes szerelem, Dakota Johnson és Pedro Pascal
A Pedro Pascal-filmek egyik legérdekesebb szerelemi sztorija szövődik közte és Dakota Johnson között a Többesélyes szerelemben (Fotó: IMDb)

Csak a Bridget Jones 4. volt jobb az HBO Max topfilmjénél

A Többesélyes szerelem című filmet nem ok nélkül aposztrofáljuk a nyár slágerfilmjének, hiszen a maga zsánerén belül ebben az időszakban nem volt ennél jobban teljesítő alkotás. 20 millió dolláros büdzséjének több mint ötszörösét termelte vissza a kasszáknál, és amennyiben az egész évet nézzük, csak a Renée Zellwegert és az érett nőkre vadászó Leo Woodall-t összeboronáló Bridget Jones: Bolondulásig előzte meg a romantikus vígjátékok közül a bevételi listán.

A Többesélyes szerelem május 8-án került fel az HBO Max-filmek közé, 2025 egyik legjobb romkomjának előzetesét ide kattintva tudod megtekinteni:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
