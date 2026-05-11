Szoboszlai Dominikot kihozták a sodrából, mindenkit faképnél hagyott

Azok után, hogy a Manchester City ellen a saját szurkolóinak, a Manchester United ellen pedig az ellenfél drukkereinek mutogatott, a hétvégi Liverpool-Chelsea Premier League-mérkőzés után a játékvezetőket vette célba Szoboszlai Dominik. A 25 éves magyar válogatott középpályás érthetően nem volt boldog az 1-1-es döntetlenre végződött bajnoki lefújását követően, és miután szavakkal és heves mozdulatokkal is kifejezte a véleményét a bírókkal szemben, rohamos léptekkel indult meg egyedül az öltöző felé.

Szoboszlai Dominik a Liverpool-Chelsea meccs után sem bírt az indulataival Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik mutogatása

Szoboszlai Dominik akkor mutogatott először, amikor a Liverpool súlyos, 4-0-ás vereséggel búcsúzott az FA-kupából a Manchester City ellen. A 25 éves magyar középpályás a lefújást követően a saját szurkolói felé tett furcsa gesztusokat, amiért később bocsánatot kért.

Világossá szeretném tenni, ez egy félreértés volt köztem és a szurkolók között, nem a rossz szándék vezérelt. Tudom, mit jelentenek a szurkolók ennek a klubnak. Játékosként mindent megteszünk értük. Ha félreértés történt, akkor bocsánatot kérek

– fogalmazott akkor Szoboszlai Dominik, aki legközelebb a Manchester United elleni bajnoki után mutogatott. Egészen pontosan a mezén található, tavalyi bajnoknak járó Premier League-logóra, üzenve ezzel az ellenfél drukkereinek. A Chelsea elleni Premier League-találkozót követően pedig a játékvezetők felé tett heves mozdulatokat – erről az OnlystandsFC nevű Instagram-oldal közölt videót.

A Liverpool 25 éves magyar középpályása a lefújás után Craig Pawson vezetőbírónak és asszisztenseinek fejezte ki nemtetszését a játékvezetői ténykedést illetően – majd miután kiadta magából a dühét, feléjük legyintett és egyedül indult el az öltöző irányába.

Útközben Szoboszlai kiosztott egy pacsit Arne Slot vezetőedzőnek, majd megtapsolta a hazai szurkolókat, megköszönve ezzel a biztatást. A történtek viszont ezzel még nem értek véget, Tony Harrington negyedik számú játékvezető is megkapta a magáét a magyar játékostól – erről külön felvétel készült.