Búcsút intenél végre a semleges színeknek? Így nyúlj bátran a lilához 50 felett minden nap

Hidd el, hogy a tavaszi divattrendeket bátran alakíthatod a saját stílusod szerint még 50 felett is! Emellett pedig tartsd észben, hogy nemcsak egy jól eltalált fazon, hanem egy harmonikus színösszeállítás is rengeteget dobhat a megjelenéseden, és magabiztosságot kölcsönözhet neked. Ezért, ha rajongsz a liláért, de nem tudod, hogyan viseld, akkor olvass tovább!

Fontos, hogy a tavaszi divat rólad szóljon!

Fotó: Getty Images

A hőmérséklet emelkedésével nem árt lemondani a feketéről, és olyan élénkebb darabokhoz nyúlni, amelyek frissességet lopnak az öltözködésedbe. Ezért ha szeretnél lilát viselni, elhoztuk számodra a legjobb tavaszi stílustippeket, amelyekkel nemcsak divatosabb, hanem fiatalosabb megjelenésre is szert tehetsz. Az árnyalat ugyanis tökéletes választás 50 felett, mivel eleganciát, magabiztosságot és tekintélyt sugároz, emellett nosztalgikus hangulatot áraszt, és rendkívül sokoldalú. Akkor lássuk is, hogyan illesztheted be a ruhatáradba a lilát!

Válassz egyszerű darabokat

Ha eddig nem merted bevállalni a lila viselését, akkor válassz olyan egyszerű darabokat, amelyeket könnyedén hordhatsz. Ezalatt gondolunk például egy hosszú lila ruhára, amihez csak egy semleges színű cipőt és táskát kell felkapnod. Az egyszerű összeállítás ugyanis lehetővé teszi, hogy magabiztosan viseld a merész színt. Ha pedig igazán csinos szeretnél lenni, akkor válassz egy földig érő ruhát, övvel a derekán, ami szép homokóra alakot varázsol neked.

Kezdd kicsiben

Ha elsőre túl soknak találod a lila ruhát, akkor kezdd apró lépésekkel és szerezz be ilyen árnyalatú kiegészítőket. Így a kedvenc, mindennapi ruhadarabjaidat feldobhatod egy kis színnel anélkül, hogy úgy éreznéd, átestél a ló túloldalára. Kapd fel a kedvenc fehér blúzodat és tekerj a nyakad köré egy lila selyemkendőt, ami most elképesztően divatos. Egy ilyen szettben nagyon stílusos és egyben elegáns leszel, miközben mindenki a titkodat akarja majd.