Egyszerű, mégis végtelenül sokoldalú – Nagymamáink kedvenc ékszere újra divatba jött

A bross viselése sosem megy ki a divatból, de idén télen ismét reflektorfénybe kerül. Egyedi kiegészítőként ma már nemcsak a nagyestélyi ruhákon mutat csodásan, hanem az egyszerű, hétköznapi szetteken is: pulóveren, pólón, szövetkabáton. Bár a tökéletes darabért érdemes felkutatni imádott nagymamád ruhásszekrényét, a 2025-ös szezonban különösen sok izgalmas brosst találhatsz az üzletek kínálatában is, akár a vintage darabokat, akár a modern dizájnt kedveled.

Bross viselése 2025-ben: egy egyszerű ruhadarabból is képes kihozni a maximumot, és csak úgy vonzza a tekinteteket.

Fotó: Sabelnikova Olga / Shutterstock

A bross remek választás, ha praktikus és esztétikus módszert keresel a túl kivágott ruha lezárására.

A kitűző remekül mutat estélyi ruhán, szövet kabáton, sapkán és kötött ruhán is.

Egy jól megválasztott darab minden megjelenést egyedivé és kifinomulttá varázsol.

A bross viselése: egy személyes történetet mesélhet el

Manapság, amikor egy karakteresebb, feltűnőbb kiegészítőt keresünk, legtöbbször a jó minőségű, ám gyakran rövid életű bizsu ékszerek jutnak először eszünkbe, amelyekért általában súlyos tízezreket is hajlandóak vagyunk kifizetni, aztán a végén mégis a fiók alján landol, és ott is marad. Pedig ha egy kicsit tudatosabban nézel körül, könnyen találhatsz igazán különleges, tartós és értékálló darabot is. Ráadásul egy jól elhelyezett bross azonnal karaktert, egyediséget és kifinomultságot ad az öltözékednek.

A legjobb ezekben a bájos ékszerekben, hogy egyedül is megállják a helyüket, de akár párban vagy csoportosan is viselheted őket. A brossok örömöt sugároznak, személyessé varázsolják a megjelenésedet és munkahelyre legalább olyan tökéletesek, mint formális alkalmakra.

Kedvenc kabátoddal is jól kombinálhatod a brosst, ha a hajtókájára rakod.

Fotó: Ina ART / Shutterstock

Hogy hozzuk ki a legtöbbet a bross viseléséből?

A brossnak lelke van, ezért nem elég az első szembejövő darabot kiválasztani és egyszerűen csak bárhová rátűzni. Fontos gondosan átgondolni, hogy pontosan hogyan és hova teszed, hogy valóban azt az egyediséget sugározza magából, amit szeretnél.

A bross eleve az egyik legjátékosabb, legstílusosabb, mégis legelegánsabb kiegészítő, amellyel könnyedén formálhatod a megjelenésedet. De ahhoz, hogy igazán látványos hatást érj el vele, érdemes az adott darab stílusát, méretét és színét összhangba hozni az öltözékeddel. A kisebb, finomabb kitűző tökéletes választás a letisztult, elegáns ruhákhoz, míg a nagyobb, hangsúlyos darabok modern, karakteres megjelenést kölcsönöznek. Bátran játszhatsz a rétegezéssel is: két-három egymáshoz illő kitűző egészen új dimenziót adhat a legegyszerűbb szettnek is: jöhet a hóember, a hópehely és a karácsonyfa. A lényeg, hogy olyan bross kerüljön a ruhádra, amely valóban tükrözi a személyiségedet. Így lesz nagymamád kedvenc kiegészítőjéből egy életre szóló stíluselem.



