50 feletti nő divatos szettben.

Örökzöld kiegészítők 50 felett – Keresd elő őket a tavaszi szettedhez, mert most aranyat érnek

divat
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 14:45
kiegészítőstílus50 felett
Ezek a kiegészítők sosem mennek ki a divatból! Cikkünkben azokat az időtlen darabokat gyűjtöttük össze, amiket 50 felett a gardróbod és ékszeres dobozod kötelező elemeivé kell tenned. Keresd elő őket a szekrény aljáról, és lépj stílusosan utcára!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Ezek a mindig divatos kiegészítők pikk-pakk új szintre emelik a tavaszi szettedet, ráadásul fiatalítóan hatnak a megjelenésedre is. Sőt, valószínűleg még költened sem kell rájuk, hiszen a te szekrényedben is ott lapulnak. Lássuk tehát azokat az időtlen darabokat, amelyekre minden 50 feletti nőnek szüksége van.

Stílusos 50 feletti nő sétál az utcán.
Az 50 feletti nőknek szükségük van ezekre a darabokra.
Fotó: Shutterstock 
  • Ezek az örökzöld kiegészítők még a legegyszerűbb szettet is feldobják.
  • Segítségükkel fiatalos megjelenésre tehetsz szert.
  • Jobb esetben egy fillért sem kell rájuk költened, mivel valószínűleg a te ruhásszekrényed vagy ékszeres dobozod alján is ott bujkálnak.

Ezek a kiegészítők kötelezők 50 felett – dobd fel velük a tavaszi szettedet

A tavasz egyenlő a megújulással, ami az öltözködésedre is érvényes. Azonban, ha te sem szeretnél órákig bajlódni a szetteddel, akkor jól figyelj, ugyanis ezekkel a kiegészítőkkel még a legegyszerűbb összeállítást is másodpercek alatt feldobhatod. Lesd meg az időtálló, fiatalító darabokat, amelyekkel minden stílusos, 50 feletti nőnek rendelkeznie kellene, és halászd elő őket a padlásról!

Klasszikus kézitáska, ami passzol a hajszínedhez

Legyen egy olyan táskád, ami jól illik a hajszínedhez, ezért bármilyen szettel is párosítod, nyert ügyed lesz. Ha például szőke vagy, válassz bézs vagy teveszínű táskát, vörösként próbáld ki a konyakszínt, barnaként játssz a barna üdébb árnyalataival, őszként pedig jó választás lehet egy metálfényű verzió. Így nemcsak divatos leszel, hanem pénzt is spórolsz, hiszen nem lesz szükséged 6 különböző táskára.

Háromszínű selyemsál, ami illik a ruháidhoz

Tedd le a voksodat egy selyemsál mellett, ami legalább 3 olyan színt tartalmaz, amely megtalálható a ruhásszekrényedben. Ezzel a kiegészítővel ugyanis még a legegyszerűbb szettet is feldobhatod nyakba, hajba vagy táskára kötve. 50 felett ez a stílustrükk egyszerűen kötelező, különösen a tavaszi zsongásban.

Klasszikus, nőies óra, az igazi időtálló ékszer

A klasszikus női órák sosem mennek ki a divatból, ráadásul idén tavasszal újra fénykorukat élik. Halássz elő a fiókodból egy vintage vagy minimalista stílusú darabot, ami kifinomulttá és ízlésessé varázsol.

Fekete vagy ezüst karika fülbevaló, amit 50 felett is bátran viselhetsz

Biztosan a te ékszeres dobozodban is ott lapul egy stílusodnak megfelelő karika fülbevaló, ami szépen keretezik az arcot és a nyakvonalat. Fontos azonban, hogy könnyebb darabot válassz, ami nem húzza le a fülcimpát. Ezek a kiegészítők emellett izgalmat és eleganciát csempésznek a megjelenésedbe, a köves stílusok pedig fényt vetnek az arcodra és még elbűvölőbbé tesznek.

Elegáns kalap, ami luxus hatását kelti

A tavaszi szettedet egy elegáns kalappal is feldobhatod, amivel egy kis színt vihetsz a megjelenésedbe, ahogyan az alábbi képen látható hölgy. A kiegészítő emellett kifinomultságot és luxust sugároz, ezért szinte kötelező darab.

Az alábbi videóban további időtlen kiegészítőket ismerhetsz meg, amelyekre 50 felett szükséged van:

