Örökzöld kiegészítők 50 felett – Keresd elő őket a tavaszi szettedhez, mert most aranyat érnek

Ezek a mindig divatos kiegészítők pikk-pakk új szintre emelik a tavaszi szettedet, ráadásul fiatalítóan hatnak a megjelenésedre is. Sőt, valószínűleg még költened sem kell rájuk, hiszen a te szekrényedben is ott lapulnak. Lássuk tehát azokat az időtlen darabokat, amelyekre minden 50 feletti nőnek szüksége van.
A tavasz egyenlő a megújulással, ami az öltözködésedre is érvényes. Azonban, ha te sem szeretnél órákig bajlódni a szetteddel, akkor jól figyelj, ugyanis ezekkel a kiegészítőkkel még a legegyszerűbb összeállítást is másodpercek alatt feldobhatod. Lesd meg az időtálló, fiatalító darabokat, amelyekkel minden stílusos, 50 feletti nőnek rendelkeznie kellene, és halászd elő őket a padlásról!
Legyen egy olyan táskád, ami jól illik a hajszínedhez, ezért bármilyen szettel is párosítod, nyert ügyed lesz. Ha például szőke vagy, válassz bézs vagy teveszínű táskát, vörösként próbáld ki a konyakszínt, barnaként játssz a barna üdébb árnyalataival, őszként pedig jó választás lehet egy metálfényű verzió. Így nemcsak divatos leszel, hanem pénzt is spórolsz, hiszen nem lesz szükséged 6 különböző táskára.
Tedd le a voksodat egy selyemsál mellett, ami legalább 3 olyan színt tartalmaz, amely megtalálható a ruhásszekrényedben. Ezzel a kiegészítővel ugyanis még a legegyszerűbb szettet is feldobhatod nyakba, hajba vagy táskára kötve. 50 felett ez a stílustrükk egyszerűen kötelező, különösen a tavaszi zsongásban.
A klasszikus női órák sosem mennek ki a divatból, ráadásul idén tavasszal újra fénykorukat élik. Halássz elő a fiókodból egy vintage vagy minimalista stílusú darabot, ami kifinomulttá és ízlésessé varázsol.
Biztosan a te ékszeres dobozodban is ott lapul egy stílusodnak megfelelő karika fülbevaló, ami szépen keretezik az arcot és a nyakvonalat. Fontos azonban, hogy könnyebb darabot válassz, ami nem húzza le a fülcimpát. Ezek a kiegészítők emellett izgalmat és eleganciát csempésznek a megjelenésedbe, a köves stílusok pedig fényt vetnek az arcodra és még elbűvölőbbé tesznek.
A tavaszi szettedet egy elegáns kalappal is feldobhatod, amivel egy kis színt vihetsz a megjelenésedbe, ahogyan az alábbi képen látható hölgy. A kiegészítő emellett kifinomultságot és luxust sugároz, ezért szinte kötelező darab.
Az alábbi videóban további időtlen kiegészítőket ismerhetsz meg, amelyekre 50 felett szükséged van:
