„Vámpírnő” figyelmeztet: jól gondold meg a testmódosítást

Testmódosítások sorait végeztette el magán egy nő, akit csak „Vámpírnőként” ismernek az interneten. Bevallása szerint szereti, ahogyan kinéz, azonban mindenkit figyelmeztet, aki az ő útját akarja követni, hogy mindez visszavonhatatlan.
Sok furcsa dolgot látott már a világ, s közéjük tartozik Maria José Cristerna Méndez, akit sokan csak „Vámpírnőként” ismernek. Maria mindössze 14 éves volt, amikor elkészült élete legelső tetoválása, azóta pedig alig van szabad bőrrész a testén, és nem csak tetoválások borítják a testét. A mexikói nő testének 99 százalékát borítják tetoválások, emellett pedig 50 különböző testmódosításon is átesett, köztük homlok- és karimplantátumokon, piercingeken és még a nyelvét és felvágatta.
Olyan sok testmódosítással rendelkezik, hogy korábban ő vezette a női világrekordot, azonban 2024-ben elveszítette Esperance Fuerzina javára. Maria szenvedélyesen viszonyul a saját külsejéhez, ugyanakkor figyelmeztetni is szeretné az ő stílusát követő mai fiatalokat.
Azt tanácsolom, hogy nagyon alaposan gondolják át, mert ezek visszafordíthatatlan dolgok
– mondta, majd hozzátette, hogy a fiatalok még nagyon nyitottak a tetoválások és piercingek irányába. „Ez divattá vált, és eljöhet az a pont, amikor már nem ezt akarjuk, vagy nem tetszik többé. Ezért nagyon meg kell fontolni, hogy egész életünkben szeretni tudjuk és ki tudjunk állni mellette.”
Maria a közösségi médiában is jelen van szép számű követőtáborral, akik odavannak a megjelenéséért. Nemrégiben még egy videót is feltöltött, amiben a tetoválói munkáját mutatta be, s vannak olyan képek, amelyeken a párjával látható.
Elnézve a sok tetoválást és testmódosítást felmerül a kérdés, hogy vajon melyek voltak a legfájdalmasabb beavatkozások. Maria a karimplatátumokat és a szemgolyójára készített tetoválásokat mondta a legfájdalmasabbnak, de még ennek ellenére is tervezi az újabb változtatásokat.
Ha jól érzem magam, és az egészségem engedi, folytatom.
Maria vallásos családból származik, és 30 éves volt, amikor az első testmódosítását vállalta: a homlokimplantátum volt a legelső beavatkozása, amit a szabadság szimbólumának tekint. Mint mondja a változtatások mögött mélyebb jelentés is áll: testén a bátorságot, erőt és szabadságot képviselik a beavatkozások, amelyeket egy családon belüli erőszak túlélése után vállalt be. „Az egyetlen módja annak, hogy kilépjünk az erőszakból, ha megtanuljuk szeretni önmagunkat. Azért jöttünk erre a világra, hogy boldogok legyünk” – fogalmazott a Daily Star cikkében.
