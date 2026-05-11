„Vámpírnő” figyelmeztet: jól gondold meg a testmódosítást

Testmódosítások sorait végeztette el magán egy nő, akit csak „Vámpírnőként” ismernek az interneten. Bevallása szerint szereti, ahogyan kinéz, azonban mindenkit figyelmeztet, aki az ő útját akarja követni, hogy mindez visszavonhatatlan.

Nem csak testmódosítások, de tetoválások is borítják a testének 90 százalékát

Testmódosításokkal változtatta meg a külsejét

Sok furcsa dolgot látott már a világ, s közéjük tartozik Maria José Cristerna Méndez, akit sokan csak „Vámpírnőként” ismernek. Maria mindössze 14 éves volt, amikor elkészült élete legelső tetoválása, azóta pedig alig van szabad bőrrész a testén, és nem csak tetoválások borítják a testét. A mexikói nő testének 99 százalékát borítják tetoválások, emellett pedig 50 különböző testmódosításon is átesett, köztük homlok- és karimplantátumokon, piercingeken és még a nyelvét és felvágatta.

Olyan sok testmódosítással rendelkezik, hogy korábban ő vezette a női világrekordot, azonban 2024-ben elveszítette Esperance Fuerzina javára. Maria szenvedélyesen viszonyul a saját külsejéhez, ugyanakkor figyelmeztetni is szeretné az ő stílusát követő mai fiatalokat.

Azt tanácsolom, hogy nagyon alaposan gondolják át, mert ezek visszafordíthatatlan dolgok

– mondta, majd hozzátette, hogy a fiatalok még nagyon nyitottak a tetoválások és piercingek irányába. „Ez divattá vált, és eljöhet az a pont, amikor már nem ezt akarjuk, vagy nem tetszik többé. Ezért nagyon meg kell fontolni, hogy egész életünkben szeretni tudjuk és ki tudjunk állni mellette.”

Családon belüli erőszak áldozata, így dolgozta fel a traumát

Maria a közösségi médiában is jelen van szép számű követőtáborral, akik odavannak a megjelenéséért. Nemrégiben még egy videót is feltöltött, amiben a tetoválói munkáját mutatta be, s vannak olyan képek, amelyeken a párjával látható.

Elnézve a sok tetoválást és testmódosítást felmerül a kérdés, hogy vajon melyek voltak a legfájdalmasabb beavatkozások. Maria a karimplatátumokat és a szemgolyójára készített tetoválásokat mondta a legfájdalmasabbnak, de még ennek ellenére is tervezi az újabb változtatásokat.

Ha jól érzem magam, és az egészségem engedi, folytatom.

Maria vallásos családból származik, és 30 éves volt, amikor az első testmódosítását vállalta: a homlokimplantátum volt a legelső beavatkozása, amit a szabadság szimbólumának tekint. Mint mondja a változtatások mögött mélyebb jelentés is áll: testén a bátorságot, erőt és szabadságot képviselik a beavatkozások, amelyeket egy családon belüli erőszak túlélése után vállalt be. „Az egyetlen módja annak, hogy kilépjünk az erőszakból, ha megtanuljuk szeretni önmagunkat. Azért jöttünk erre a világra, hogy boldogok legyünk” – fogalmazott a Daily Star cikkében.