Íme a 2026-os tavasz legstílusosabb kiegészítője, amely egy pillanat alatt nőiesebbé teszi a megjelenésedet

A tavasz beköszöntével a virágos kiegészítők újra és újra reflektorfénybe kerülnek, hiszen amellett, hogy tükrözik ezt a varázslatos időszakot, fiatalossá, frissé és lendületessé varázsolják a megjelenésedet. Ezért lássuk is a legjobb darabokat, amelyeket kortól függetlenül viselhetsz!

Fotó: WWD / Getty Images

Ha rajongsz a nőies megjelenésért, van egy-két olyan virágos kiegészítő, ami szinte kötelező darab a tavaszi szettekhez. Persze ezek a virágos ékszerek, hajcsatok és kitűzők nemcsak az elegáns összeállításokhoz passzolnak, hanem a lazább stílushoz is. Tehát akár a farmerek, akár a szoknyák híve vagy, a kiegészítőkkel még a legegyszerűbb szettet is feldobhatod. Szerinted azonban 40-50 felett már nem állnak jól? Pedig egy megfelelően megválasztott darabbal nyert ügyed lesz! Nézzük a legjobbakat!

Virágos fülbevalók, amik az arcodra vonzzák a tekintetet

A boltokban számtalan virágos fülbevaló közül válogathatsz, így biztosan megtalálod a kedvencedet. Vannak rövid és hosszú változatok is, amelyek különböző anyagokból készülnek annak érdekében, hogy a legjobban kombinálhasd a szettjeiddel. A lógós fajták általában valamivel nagyobb eleganciát tükröznek, persze ez nagyban függ a színüktől, kidolgozottságuktól és anyaguktól is. Azonban figyelj arra, hogy ne húzzák le nagyon a fülcimpádat.

Virágos nyakláncok, melyek szépen keretezik az arcodat

A virágmotívum vidám, nőies hatást kelt, miközben a szépséget hangsúlyozza. Egy ilyen nyaklánc kiemeli és keretezi az arcot, miközben harmonikusabbá teszi a megjelenést. Érdemes olyat választani, amely finom és nem túl hivalkodó, a színe pedig passzol az öltözékedhez, azaz közepes méretű medállal van ellátva, így harmóniát tükröz.

Virágos brossok, amik a legegyszerűbb blézert is feldobják

Szinte biztos, hogy a te fiókodban is ott lapul egy-egy bross, ezért megsúgjuk, hogy ezek a kiegészítők újra a virágkorukat élik. Mivel a kitűző nagyon elegáns és sokoldalú, különösen jól áll 50 felett. Segítségével ugyanis kiemelheted az előnyös testrészeidet, miközben könnyedén feldobhatsz egy unalmasnak vélt kardigánt vagy blézert.