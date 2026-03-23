BékemenetLehallgatási botrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Emőke névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Íme a 2026-os tavasz legstílusosabb kiegészítője, amely egy pillanat alatt nőiesebbé teszi a megjelenésedet

divat
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 14:45
virágoskiegészítőtavaszi divat
Szeretnél egy kis egyediséget vinni a megjelenésedbe? Akkor válogass az alábbi virágos kiegészítők közül, amelyek igazán üde, letisztult és nőies kisugárzást kölcsönöznek neked! Maradj velünk, mert mutatjuk a legtrendibb darabokat!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A tavasz beköszöntével a virágos kiegészítők újra és újra reflektorfénybe kerülnek, hiszen amellett, hogy tükrözik ezt a varázslatos időszakot, fiatalossá, frissé és lendületessé varázsolják a megjelenésedet. Ezért lássuk is a legjobb darabokat, amelyeket kortól függetlenül viselhetsz!

Virágos kiegészítőt, vagyis brosst viselő nő.
Mutatjuk a legtrendibb virágos kiegészítőket!
Fotó: WWD / Getty Images
  • Ezek a mesés kiegészítők még a legegyszerűbb szettet is új szintre emelik.
  • Segítségükkel sokkal fiatalosabb megjelenésre tehetsz szert.
  • Lehetséges, hogy némelyikük még a te fiókodban is ott lapul.

Ezek a virágos kiegészítők pillanatok alatt feldobják a tavaszi szettedet

Ha rajongsz a nőies megjelenésért, van egy-két olyan virágos kiegészítő, ami szinte kötelező darab a tavaszi szettekhez. Persze ezek a virágos ékszerek, hajcsatok és kitűzők nemcsak az elegáns összeállításokhoz passzolnak, hanem a lazább stílushoz is. Tehát akár a farmerek, akár a szoknyák híve vagy, a kiegészítőkkel még a legegyszerűbb szettet is feldobhatod. Szerinted azonban 40-50 felett már nem állnak jól? Pedig egy megfelelően megválasztott darabbal nyert ügyed lesz! Nézzük a legjobbakat!

Virágos fülbevalók, amik az arcodra vonzzák a tekintetet

A boltokban számtalan virágos fülbevaló közül válogathatsz, így biztosan megtalálod a kedvencedet. Vannak rövid és hosszú változatok is, amelyek különböző anyagokból készülnek annak érdekében, hogy a legjobban kombinálhasd a szettjeiddel. A lógós fajták általában valamivel nagyobb eleganciát tükröznek, persze ez nagyban függ a színüktől, kidolgozottságuktól és anyaguktól is. Azonban figyelj arra, hogy ne húzzák le nagyon a fülcimpádat.

Virágos nyakláncok, melyek szépen keretezik az arcodat

A virágmotívum vidám, nőies hatást kelt, miközben a szépséget hangsúlyozza. Egy ilyen nyaklánc kiemeli és keretezi az arcot, miközben harmonikusabbá teszi a megjelenést. Érdemes olyat választani, amely finom és nem túl hivalkodó, a színe pedig passzol az öltözékedhez, azaz közepes méretű medállal van ellátva, így harmóniát tükröz.

Virágos brossok, amik a legegyszerűbb blézert is feldobják

Szinte biztos, hogy a te fiókodban is ott lapul egy-egy bross, ezért megsúgjuk, hogy ezek a kiegészítők újra a virágkorukat élik. Mivel a kitűző nagyon elegáns és sokoldalú, különösen jól áll 50 felett. Segítségével ugyanis kiemelheted az előnyös testrészeidet, miközben könnyedén feldobhatsz egy unalmasnak vélt kardigánt vagy blézert.

Virágos hajcsatok, amik egy sima kontyból is mesés hajkoronát varázsolnak

Ha a frizurádat is szeretnéd tavasziasabbá tenni, válassz olyan kisebb vagy közepes méretű, szolidabb virágos hajcsatokat, amelyek pasztellszínűek vagy természetes árnyalatúak, könnyűek és nem húzzák a hajadat. Egy rózsaszín, krémszínű vagy világoszöld darab mellett is leteheted a voksodat, amely a legegyszerűbb frizurát is elegánssá teszi.

Az alábbi videóban további időtlen kiegészítőket ismerhetsz meg, amelyekre 50 felett szükséged lehet:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
