Hihetetlen fejlemény: élve találták meg a hat éve elrabolt kislányt a rendőrök

A 11 éves Karen Rojast 2020. június 2-án rabolták el Los Angelesből - most, hat évvel később, több mint 4000 kilométerrel távolabb találtak rá élve.

Hat év után találtak rá egy elrabolt kislányra. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Az anyja rabolhatta el a kislányt

A Washington megyei seriffhivatal tisztjei Los Angeles-i kollégáiktól kaptak bejelentést, akik arról értesítették őket, hogy a fiatal lány az államukban tartózkodhat. Egy több ügynökséget magába foglaló nyomozás során kiderült, a gyermek egy olyan iskolába került, ahol a feltételezések szerint hamis személyazonossággal élt.

Nagyon ritkán fordul elő, hogy egy ilyen régi ügyben ilyen pozitív kimenetel szülessen. Ez emlékeztet minket arra, hogy kemény munkával, elkötelezettséggel és együttműködéssel ilyen történetek is lehetségesek

- nyilatkozta a Washington megyei seriffhivatal.

A gyermek anyja rendelkezett felügyeleti joggal, de a nyomozás során felhagyott a kommunikációval a Gyermek- és Családügyi Szolgálattal (DCFS), és feltételezhetően ő vitte el a gyermeket.

Egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy a hatóságok terveznek-e letartóztatásokat vagy vádemelést az incidenssel kapcsolatban. Az sem világos, hogy pontosan mennyi ideje tartózkodott a gyermek Észak-Karolinában, vagy kivel élt együtt, amikor megtalálták - írja a Mirror.