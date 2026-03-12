Aggasztó a helyzet: nyáron több tornádó is sújthatja Magyarországot

Talán te is észrevetted, hogy egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek hazánkban. Német Lajos most a Metropolnak beszélt a globális felmelegedés hatásáról. A meteorológus szakértő szerint az sem kizárt, hogy nyáron már tornádók fognak minket sújtani.

Tornádó akár Magyarországon is pusztíthat

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

„Kialakulhat tornádó hazánkban is”

Bár a tornádók hallatán sokan elsősorban az Egyesült Államokra gondolnak, az elmúlt időszakban Magyarországon is egyre többször figyeltek meg ilyen jelenséget. Ami korábban csak elvétve fordult elő, az mára a nyári időszakban akár több alkalommal is megjelenhet. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ezek a veszélyes légköri képződmények legfeljebb néhány nappal előre jelezhetők, ezért a pontos felkészülés rendkívül nehéz.

Tagadhatatlan, hogy évről-évre emelkedik a hőmérséklet az egész világon, nálunk is megfigyelhető, hogy a globális felmelegedés következtében növekszik az időjárási szélsőségek száma

– mondta Németh Lajos meteorológus a Metropolnak.

A szakértő szerint az éghajlati változások hatására több olyan körülmény is kialakul, amely kedvez a heves viharok létrejöttének. A melegebb tengervíz, a gyakoribb viharciklonok és a sűrűbben kialakuló szupercellák mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyári hónapokban hazánkban is nagyobb eséllyel jelenjen meg tornádó.

Németh Lajos hozzátette:

A tornádó nagy pusztításokat okoz. A meteorológiának pedig pontosan az a legalapvetőbb feladata, hogy megpróbálja az adott időjárási helyzetben megmondani, hogy milyen területen és hol jelenik meg a tornádó. Volt olyan, hogy az utca egyik oldalán 100 km/órás szél fújt, a másik oldalon pedig a fák is alig rezdültek meg. Ezeknek a tornádóknak pont ez a sajátossága, hogy viszonylag kis területen, hatalmas energia halmozódott fel, ezért nagy a pusztítása. Élet-és vagyonvédelmi szempontból is nagy kihívás a meteorológusoknak, hogy előrejelezzék, hogy hol valószínűsíthető tornádó

Halálos tornádók Magyarországon

Magyarország történetében korábban is előfordultak súlyos károkat okozó forgószelek. A feljegyzések szerint az egyik legerősebb eset 1924-ben történt, amikor egy tornádó a Bia és Vác közötti térségben vonult végig, és több ember életét is követelte. A szakemberek szerint nem zárható ki, hogy a jövőben ismét hasonló erejű jelenségek alakulnak ki az országban.