Tavaszi gardróbfrissítés 50 felett fillérekből – Ezek a darabok talán már a te szekrényedben is ott lapulnak

A stílusos nők jól tudják, hogy néhány jól megválasztott alapdarabbal sokkal többre mennek, mint a divat állandó hajszolásával. Cikkünkben ezért olyan ruhákat és kiegészítőket gyűjtöttünk össze, amelyek viseléséből az 50 feletti nők profitálhatnak. Szerezd be, vagy kutasd elő őket!

Fotó: Anna Zhukkova / Shutterstock

Tavaszi alapdarabok 50 feletti nőknek

Nem kell vagyonokat költened a tavaszi gardróbfrissítésre, csupán elég néhány időtálló alapdarabot beszerezned, amiket bármivel könnyedén kombinálhatsz. Persze az is lehet, hogy némelyikük még a te szekrényed alján is ott lapul, és egy fillért sem kell fizetned érte. Ezek a darabok 50 felett is nagyon jól állnak, miközben letisztultak, ezért bármilyen stílussal könnyedén variálhatod őket, akár az unokád ballagására, akár egy délutáni kávézásra készülsz. Neked mennyi van meg közülük?

Fehér farmer, a tavasz örök visszatérője

Rengeteg tavaszi összeállítás épül a fehér farmerre, ami talán elsőre egy picit ijesztőnek tűnhet, azonban ha megfelelő fazon mellett teszed le a voksodat, nyert ügyed lesz. Ugyanis frissességet és tavaszias hangulatot fog kölcsönözni a megjelenésednek, miközben egy elegáns inggel és magassarkúval, valamint egy lazább pólóval és tornacipővel is párosíthatod. Ügyelj arra, hogy ne legyen túl átlátszó, és válassz testhezálló szabást.

Fehér ing, ami bármilyen eseményen megállja a helyét

Egy jól megválasztott ing ápol és eltakar, miközben elegáns, nőies megjelenést kölcsönöz neked. Idén lesz az unokád ballagása, vagy egyszerűen csak szeretnél sikkesen utcára lépni? Valószínűleg még neked is ott bujkál a szekrényed mélyén egy ilyen darab, amiben sosem fogsz csalódni, kivéve, ha már az első percben leiszod kávéval.

Farmerdzseki, amire szinte biztosan nem kell költened

Tavasszal is fontos szerepet játszik a rétegezés, amihez egy farmerdzseki kitűnő választás. Ne mondd, hogy nálad egy sem lóg a fogason! A farmerdzsekik sosem mennek ki a divatból, mindemellett pedig nagyszerűen kombinálhatóak lazább szettekkel és nőies ruhákkal is. Azonban érdemes kerülni a túlméretezett, illetve a túl rövid szabásokat, ha nem vagy tisztában azzal, mi illik az alakodhoz.